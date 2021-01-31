Как отметил на совещании главный нарколог Минздрава Джамбулат Ваделов, на наркологическом учете в республике состоит около 1,6 тысячи человек, из них 237 — диспансерно, 1359 находятся на профилактическом учете. По сравнению с прошлым годом это количество увеличилось на 39 наркозависимых. Подавляющее большинство — молодые люди до 35 лет.

«Главной угрозой при этом является аптечная наркомания. Молодые люди с опаской относятся к тяжелым наркотикам, к героину в частности. Отношение к медицинским препаратам довольно легкомысленное, их воспринимают как лекарства, а значит, по их мнению, и вреда от них не будет. Тем временем, они вызывают зависимость и являются ступенью к более тяжелым наркотикам, не говоря уже об их побочных действиях и вреде здоровью», — заявил нарколог.

В ходе дискуссии Калиматов указал на ряд упущений в антинаркотической деятельности ответственных структур. По словам руководителя субъекта, несмотря на многочисленные акции, выставки, беседы о вреде наркотиков, усиление уголовной ответственности за употребление, хранение и распространение, ситуация сохраняется сложной.

По его мнению, в республике не хватает консолидации в решении проблемы. «Зависимость — это что-то, изначально не характерное нашему народу, противное и с точки зрения религиозных догматов, и национальных устоев. Причинять себе умышленный вред — грех. Подвергать свою семью горю — немыслимо. Разве задумывается употребляющий о том, что даже в смерти принуждает родителей, помимо боли, испытывать унижение? Потому что стыдно им озвучивать причину кончины своего ребенка. Думает ли он, с каким грузом им дальше жить и выдержат ли они его? Конечно, нет, ведь на то она и зависимость, что вытравляет все человеческое. Поэтому это не наше, это не имеет отношения к ингушскому духу. Следовательно, должно выкорчевываться. Чего невозможно достичь в обществе, где существуют какие бы то ни было разногласия по данному вопросу — вот с чего мы должны начать — с объединения сил», — сказал Глава республики.

Он отметил вклад добровольческих организаций и других сообществ, которые на общественных началах принимают активное участие в профилактике и помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, но подчеркнул отсутствие регуляции подобной деятельности и, как следствие, необходимость объединения всех антинаркотических движений республики в единую систему.

Вместе с тем одной из опор борьбы Калиматов назвал работу религиозных деятелей, чей авторитет и наставления со знанием исламского богословия способны уберечь больше жизней, чем любые другие назидательные или карательные меры. Он призвал их взять на себя ответственность и стать тем локомотивом, который «подтолкнет и консолидирует все силы против распространения этой заразы».

«При этом и порицание, жесткость должны присутствовать — когда речь идет преступлениях, совершаемых в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, я не сторонник снисхождения. Сколько их на дорогах, сколько якобы несчастных случаев? Наркоман садится за руль — погибают ни в чем неповинные люди, а потом — долгие переговоры с родственниками и очищение. Ни наказания, ни, как правило, реального раскаяния. Это наше ложное понимание обычаев и традиций. Если вера человека не проявляется в его поступках, если он не уважает окружающих, своих родителей, почему мы должны его жалеть? И тем более должна быть абсолютная нетерпимость в отношении сбытчиков наркотиков. Их нужно выставлять на всеобщее обозрение, публично заявляя об их деяниях, потому что каждый из них — потенциальный убийца», — заявил Глава региона.

Присутствующие алимы отметили, что в действительности упор необходимо сделать на воспитании, наставлениях, профилактических мерах, поскольку статистика ежегодно растет. Имам сельского поселения Барсуки Муса Дудургов предложил ввести в учебно-воспитательный процесс высших и средних специальных учебных заведений региона элемент укрепления духовно-нравственных ценностей, чтобы предотвратить рост наркомании и связанной с ней преступности.

«Говоря о среде, в которой зарождаются тяга и зависимость: согласно статистике школы республики чисты и безопасны. Но в то же время, к сожалению, наркомания сейчас развита среди студенчества. Поэтому, на мой взгляд, духовное воспитание молодежи должно быть продолжено и в нашем университете, в колледжах, чтобы помочь им защититься от порока силой напоминаний и назиданий», — отметил он.

За необходимость усилить просветительскую и воспитательную работу выступил и имам одной из мечетей сельского поселения Сурхахи Або Муцольгов. Он тоже отметил, что без единения среди различных религиозных течений республики успеха в данном вопросе не добиться.

«Есть предложение собраться всем авторитетным религиозным деятелям, чтобы обсудить ситуацию, прийти к взаимопониманию, взаимодействию друг с другом и представителями власти в работе с молодежью в каждом городе, селе», — высказал мнение имам.

Калиматов обещал поддержать озвученную инициативу, выказав доверие мировоззренческому опыту и знаниям ученых-богословов. «Жители видят в вас образец, вас слушают и слышат, с вами говорят. Поэтому пример сплоченной работы послужит для общества громким сигналом для включения в общую борьбу. И что важно: вы проникнуты чаяниями жителей, осведомлены об их радостях и горестях, боли, которую переживают некоторые семьи. Ресурс, которым вы обладаете, бесценен, и он может помочь дойти до каждого дома, донести правильные ценности, найти всех, кому нужна помощь, и тех, кто эти проблемы создает. Ведь на самом деле мы все знаем, кто, где живет и чем занимается», — пояснил он.

В дополнение к сказанному было предложено продумать организацию в населенных пунктах народных дружин, которые оказали бы поддержку деятельности антинаркотических организаций.

Как рассказал Або Муцольгов, их работа была бы особенно востребована в ситуациях, когда в удаленных селах местные жители становятся свидетелями осуществления закладки запрещенных препаратов, но опасение за свою безопасность и отсутствие возможностей и полномочий воздействия на распространителей до приезда правоохранителей, препятствуют проявлению гражданского участия. «В этих случаях эффективно организованное добровольчество. Все местные, все друг друга знают, значит, могут содействовать и пресечению этой деятельности», — сказал имам.

Глава Ингушетии отметил, что необходимо инициировать подготовку нормативно-правовых актов, придающих действиям членов антинаркотических движений статус, соответствующий законодательству Российской Федерации, в том числе и для их защиты в юридической плоскости. «Ребятам, которые ведут такое социально значимое дело, нужно помогать, оберегать их, но в рамках права», — добавил он.

В заключение Калиматов вновь призвал общественность и религиозных деятелей к единению в борьбе с наркоманией, гарантировав свою поддержку любым конструктивным инициативам, направленным на искоренение «не присущей нашему народу черте».

«Не будем делать громких заявлений. Начинать надо с малого. Спасём одного человека, затем десять, потом у нас появится село без наркотиков, район, а со временем и республика. И я прямо говорю: нам нужна ваша помощь. Вы нужны республике, детям, молодежи. И отмечу, что это не единственная проблема, которая требует вашего вмешательства. Перед нами стоит много задач. Могу заявить, что свою часть я добросовестно выполняю, и буду выполнять. От вас я жду помощи в консолидации общества и сплоченности между собой, и тогда мы вместе пойдем в одном направлении, способствуя развитию нашей республики», — сказал Калиматов.

Руководитель региона подчеркнул, что общественности и власти нужно делать все для процветания республики и созидать на благо людей, забыть о противоречиях, расставить правильно приоритеты и вместе добиться позитивных изменений во всем.