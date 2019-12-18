Полпред и Глава региона посетили социальные объекты города — Карабулакскую городскую больницу, детский сад «Сказочный мир» и СОШ № 4, ознакомились с перечнем существующих проблем, уровнем обеспечения учреждений материально-технической базой и штатом сотрудников.

В городской больнице функционируют стационарное отделение на 70 койко-мест, поликлиника на 355 посещений в смену, женская и детская консультации.

В ходе осмотра Матовников и Калиматов пообщались с персоналом больницы и пациентами.

Главный врач больницы Зара Албакова рассказала о трудностях, с которыми сталкивается медперсонал учреждения. Стационарное отделение расположено в здании бывшего общежития для рабочих, поликлиника функционирует также в нетиповом помещении 1958 года постройки.

Стоит отметить, что персонал прилагает все усилия, чтобы обеспечить высокое качество медицинской помощи. Среди персонала больницы 99 врачей, 36 из которых имеют высшую категорию, 8 отмечены различными наградами в области здравоохранения. В особенности зарекомендовали себя врачи отделения ревматологии, к которым обращаются жители со всей республики и соседних регионов

«Положительным фактором является укомплектованность учреждения медперсоналом. Но вместе с тем данный объект нужно приводить в порядок, чтобы он соответствовал современным требованиям и стандартам оказания медицинской помощи», — отметил Матовников.

Дошкольное образовательное учреждение «Сказочный мир» на 220 мест реализовано и готовится к открытию. Учреждение станет первым социальным объектом в 4-м микрорайоне города. Рядом с детским садом также предполагается возведение общеобразовательной школы на 720 мест, строительство которой уже ведется. Запуск данных объектов станет хорошим подарком для жителей 4-го и находящегося по соседству 3-го микрорайонов города.

Школа на № 4 на 540 мест реализована в рамках госпрограммы развития СКФО. В школе четыре корпуса, большой актовый зал, оснащенный инвентарем спортивный зал, пищеблок, учебные кабинеты и лаборатория, библиотека, читальный зал. Учреждение введено в эксплуатацию в 2018 году.

Полпред и Глава региона отметили уровень укомплектованности учреждений, отдельно выделили дворовую игровую площадку садика, кабинет информатики и биологии в школе, где им представилась возможность пообщаться с юными жителями Карабулака, но сделали замечание по степени озеленения территорий.

Заключительным этапом рабочей поездки стало совещание в администрации города Карабулака, на котором обсудили основные вопросы социально-экономического развития города. На примере осмотренных объектов участники совещания обсудили перспективы развития социальной инфраструктуры города, индустриальной отрасли, реализуемые инвестиционные проекты и возможности в данной сфере.

Глава республики отметил, что выездное совещание с рассмотрением проблем социально-экономического развития отдельно взятого города — это очень интересный и перспективный формат.

«Не случайно мы сегодня обсуждаем ситуацию в Карабулаке. Это один из крупных городов нашей республики. Он и в прежние времена был заметным индустриальным центром, а сейчас, с созданием здесь промышленной площадки и строительством на ней целого ряда предприятий, играет одну из ключевых ролей в социально-экономическом развитии региона», — добавил он.

Махмуд-Али Калиматов обратился к Александру Матовникову с просьбой оказать содействие для включения строительства новой больницы и поликлиники, а также ФОКа в федеральный проект.

«К сожалению, остаётся проблематичным включение в федеральные проекты строительство новой больницы и поликлиники, а также физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Поэтому мы просим вас, уважаемый Александр Анатольевич, оказать содействие в решении этих острейших для карабулакцев вопросов», — сказал руководитель субъекта.

Отдельно стороны обсудили инвестиционный потенциал города. Здесь уже реализованы успешные проекты, а также строятся несколько предприятий с общим объемом инвестиций почти в 2,5 млрд рублей.

В настоящее время на территории Карабулака реализуется крупный инвестпроект — строится завод по переработке молока ООО «ЮгАгроПром», стоимостью 1,2 млрд рублей. Завершается строительство торгово-логистического центра для хранения и реализации продуктов питания с объемом инвестиций в 1,2 млрд рублей. Карабулак является республиканским лидером по количеству промышленных предприятий — только за последние годы здесь введены в эксплуатацию несколько крупных предприятий, таких как завод по производству алюминиевых радиаторов, завод по производству полимерных труб, завод по производству сборно-монолитных конструкций и др.

«Реализация проектов позволила создать в городе порядка 300 рабочих мест, а также более 500 рабочих мест создано благодаря развитию малого и среднего предпринимательства. Однако их дефицит в Карабулаке сохраняется, как и в целом по СКФО», — отметил Александр Матовников.

Стороны сошлись во мнении, что основным источником решения проблем города, как и региона в целом, является реализация национальных проектов. Карабулак представлен в региональных паспортах, входящих в национальные проекты «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда» и «Экология», в рамках которых будут построены школы и детские сады, центр культурного развития.

Уже приобретено медицинское диагностическое и лабораторное оборудование для медицинских организаций. На реконструкцию ветхих разводящих водопроводных сетей города в 2020-2024 годы будет выделено около 40 млн рублей. Предусмотрена экологическая реабилитация пруда и ликвидация городской свалки, что в значительной мере улучшит экологическую обстановку в городе.