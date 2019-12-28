Вице-адмирал отметил, что пополнение флота современными кораблями является реальным воплощением государственной политики в укреплении боевого потенциала Вооруженных Сил России.

«Сегодня хочется сказать слова особой благодарности руководству, кораблестроителям Республики Татарстан, инженерам и рабочим, создавшим этот грозный корабль. А также хочется сердечно поздравить с вводом в состав сил Черноморского флота нового судна офицеров, мичманов, старшин, матросов, ветеранов бригады Крымской военно-морской базы и руководство Ингушетии, чье имя гордо носит МРК. Не вызывает сомнений, что дружественные тесные связи, сложившиеся у нас с республикой год от года будут крепнуть и развиваться», — подчеркнул Осипов.

Он выразил уверенность, что экипаж «Ингушетии» качественно справится с поставленными задачами, внесет свой вклад в обеспечение безопасности нашего государства, будет достоин памяти лучших сынов Ингушетии, Героев Отечества — Рашид-Бека Ахриева, Ахмеда Мальсагова, Ширвани Костоева, Мурада Оздоева и их подвигов, совершенных в военные годы.

«Наша республика, как и положено, возьмет шефство над кораблем. Я полагаю, у нас будет долгая хорошая жизнь, в течение которой будем оказывать необходимую поддержку экипажу судна. А вы, главное, служите и защищайте наши границы», — пожелал Калиматов и закрепил намерение оказывать поддержку, подписав с командиром корабля 3 ранга Александром Ермоленко соглашение о шефских взаимоотношениях между Администрацией Главы и правительства региона и экипажем «Ингушетии».

Отметим, что многоцелевой корабль класса «река-море» спроектирован специально для ВМФ России с учетом возможности применения в акватории Каспийского и Черного морей.

МРК стал восьмым в модернизированной серии «Буян-М». В июне текущего года его спустили на воду, и сейчас корабль «Ингушетия» успешно проходит испытания.

Суда данного проекта вооружены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

МРК включен в 41-ую бригаду ракетных кораблей и катеров Крымской военной базы и удостоен чести отстаивать интересы государства в составе сил ЧФ, за что Глава Ингушетии выразил особую благодарность руководству страны и Министру обороны России Сергею Шойгу.