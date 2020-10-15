Одна из проблем, порожденных указанными в начале текста причинами — это сколиоз. В последние годы родители часто сталкиваются с проблемами, связанными с приобретенными заболеваниями позвоночника у детей. Сколиоз становится самым распространенным диагнозом. Согласно данным Scoliosis Research Society, распространённость сколиоза среди детского населения составляет 5-9%. Под термином «сколиоз» понимают стойкое искривление позвоночника во фронтальной плоскости с вовлечением всех отделов позвоночника и его скручиванием.

— Мой сын неделю как жалуется на дискомфорт в плечевом суставе. Было предположение, что он растянул мышцы во время спортивных занятий. Втирали прогревающие мази, тугой повязкой фиксировали, но неприятные ощущения не исчезали. Обратились за помощью к травматологу, по его рекомендации сделали снимок, в итоге выяснилось, что у сына правосторонний сколиоз 1-2 степени. Этого мы меньше всего ожидали. Как объяснил врач, искривление позвоночника связано с длительным сидением за телефоном, компьютером. Пришлось приобретать специальный ортопедический корсет и носить его по 2-3 часа в день для коррекции осанки, — рассказала мама 12-летнего подростка, ожидавшая своей очереди к травматологу для контрольного обследования в медицинском центре «Академия здоровья» в Ингушетии.

Травматолог-ортопед центра Адам Хаштыров подтвердил, что одна из распространенных причин приобретенного детского сколиоза — это длительное сидение за гаджетами.

— Ежедневно, по несколько часов ребенок находится за компьютером или сидит с телефоном, планшетом. Ни он, ни родители не контролируют его осанку, и это часто становится причиной приобретенного сколиоза, — считает врач.

Чтобы этого не происходило, у детей должна быть физическая активность.

Напомним, что Владимир Путин поручил правительству доработать Стратегию развития физкультуры и спорта, рассчитанную на следующие десять лет.

По мнению министра образования Сергея Кравцова, этот документ должен стать одним из важных инструментов достижения национальных целей развития до 2030 года. В интервью «Российской газете» он заявил:

— Для нас важно, что стратегия ориентируется в первую очередь на развитие массового спорта. А он начинается в школе, где формируется культура здорового образа жизни. И наша задача — совместно с Минспортом, регионами сделать так, чтобы каждый школьник был увлечен занятиями спортом.

Если раньше спортивные секции были доступны только в городах, то сейчас государство решает эту задачу и в сельской местности. Например, в Ингушетии в рамках нацпроекта «Образование» власти региона намерены создать в 22 сельских школах первые спортивные клубы для физического развития детей.

«В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на создание в школах, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом региону выделено более 74 млн рублей. В шести школах завершается ремонт спортзалов — уже в октябре занятия будут проходить в обновленных помещениях, в семи будут установлены спортивные площадки, а в 22 школах будут созданы спортивные клубы, которые юные селяне смогут посещать в свободное время», — сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Минобрнауки Ингушетии.

Также в рамках нацпроекта ведомство намерено создать более 8 тыс. новых мест для дополнительного образования детей.

«В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в республике планируется открытие 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Также в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» мы намерены создать 8,2 тыс. новых мест дополнительного образования детей в школах республики. С этой целью на данный момент во многих общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования республики проводятся ремонтные работы помещений для установки нового оборудования», — сообщает ТАСС.

В интервью «Российской газете» Кравцов рассказал, как будут обновляться уроки физкультуры. Планируется посвятить один из уроков в неделю игровым видам спорта, исходя из предпочтений детей. А для начальной школы усилить элементы гимнастики.

Здоровый образ жизни нужно формировать на всех этапах жизни человека — от рождения до старости. Но для решения такой задачи в первую очередь, как считает замминистра здравоохранения России Олег Салагай, важно формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Такой подход позволит, по его мнению, в ближайшей перспективе достичь национальных целей, заложенных в нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография». Замминистра уверен, что 90% заболеваний граждан — приобретенные, поэтому профилактическое направление в здравоохранении должно стать приоритетным, а средством для выполнения поставленных задач Салагай считает законодательство.

«Мы должны понимать, что нормативное регулирование — один из инструментов для того, чтобы создавать и формировать ту самую культуру ответственности. При этом важно опираться на научные данные при разработке законопроектов, понимать, что любая норма должна быть обоснованной», — пояснил он в интервью «Российской газете».

Замминистра привел в пример ограничения, связанные с рекламой алкоголя или табака, подчеркнув, что они, действительно, позволяют существенно сократить их потребление, особенно — среди несовершеннолетних.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов согласен с Минздравом в том, что здравоохранение необходимо переформатировать в сторону предупреждения болезней. По его мнению, если не заниматься профилактикой заболеваний, бюджетные средства будут расходоваться впустую.

По информации Дмитрия Морозова, сегодня 7 комитетов и 12 экспертных советов нижней палаты парламента ведут обсуждения возможных законодательных инициатив, которые могли бы лечь в основу нормативных документов, касающихся защиты здоровья граждан. Самим комитетом прорабатывается более трех десятков законопроектов. В их числе — законы об охране здоровья граждан, производственной и школьной медицине, иммунопрофилактике населения, оказании первой помощи с использованием лекарственных препаратов и другие. Ведется работа над законопроектом об обязательном йодировании соли, о которой депутат сказал, что «это тот потенциал сохранения здоровья граждан, который должен использоваться, и им нельзя пренебрегать». «Йодирование — это простой способ профилактики целого ряда тяжелейших заболеваний у человека», — следует из его слов.

Морозов считает, что важно научить граждан быть ответственными за сохранение своего здоровья. «Это первый шаг: мы должны привести граждан к пониманию, что они первые в ответственности за сохранение своего здоровья и здоровья своей семьи», — подытожил законодатель.

Но вернемся к сколиозу. Специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава на основании исследований, проводившихся в течение 10 лет — с 2005 по 2015 гг., пришли к неутешительному выводу, что российские старшеклассники в целом не могут похвастаться отменным здоровьем. Причин тому уйма: это и стрессовые ситуации во время экзаменов, перегрузка с учебными материалами, нездоровое питание, связанное с фастфудом и случайными перекусами, это и тяжелые школьные портфели, массу которого дети не умеют правильно распределить на все тело, а также неправильно подобранное рабочее место.

АиФ. ru опубликовал на своем сайте рекомендации остеопата, краниопостуролога Владимира Животова, как сохранить осанку и здоровые кости у ребенка. Он категорически против использования специальных корсетов и различных фиксаторов осанки.

«Родители должны понимать, что искривлённая осанка — это вынужденное положение тела, в котором оно лучше всего может расслабиться. Поэтому насильно переучивать ребёнка и заставлять держать спину ровно (и тем более — ругать или смеяться над несовершенной осанкой) бесполезно. Выровнять тело можно с помощью лечения, причём начать его лучше как можно скорее, особенно если школьнику поставили диагноз «сколиоз». Важно не упустить момент, когда тело ребёнка окончательно сформируется. Тогда нивелировать изменения осанки будет гораздо сложнее», — считает остеопат.

Вот перечень правил, которые помогут сформировать правильную осанку у ребенка.

Рюкзак школьника. Сегодня их выбор очень широк: разноцветные и однотонные, ультрамодные и классические, из кожи и из полимерных материалов, на одной и двух лямках. Первое, на что следует обратить внимание, — это наличие в рюкзаке жёсткой спинки. Она будет держать форму и послужит мягкой «подушечкой», находящейся между спиной ребёнка и содержимым рюкзака. Лямки должны быть достаточно широкими, чтобы помогать распределять нагрузку и не натирать плечи школьника. Выбирайте рюкзак, соразмерный ширине плеч ребёнка, по высоте он должен быть равен длине спины. Приобретайте рюкзак из прочного материала, снабжённый надёжной фурнитурой, крепкими замками и кармашками для мелочей.

И, конечно, важно объяснить ребёнку, что рюкзак надо носить на двух плечах, чтобы обе стороны тела работали симметрично и равномерно, несмотря на то что школьники любят модничать и использовать лишь одну лямку. Также не стоит надевать рюкзак так, чтобы он оказывался на уровне ягодиц. В этом случае он будет «тянуть» спину назад.

Какая должна быть обувь? Туфли и ботинки для школьника ничем не отличаются от обуви для ребёнка младшего возраста. Когда родители слышат о нарушении осанки, они обувают школьника в ортопедическую обувь с жёстким задником, фиксирующим голеностоп, и супинатором. Делать это ни в коем случае нельзя. Ортопедические изделия хороши лишь в том редком случае, когда есть строгие показания. Обувь должна давать ноге ребёнка возможность свободно двигаться, быть мягкой, гнущейся и удобной. Лучше всего под эти характеристики подходит натуральная кожа. Ноги ребёнка в такой обуви будут «дышать», и ботинок спустя время примет форму стопы и немного растянется.

Идеальный вариант обуви для занятий физкультурой — это кроссовки с мягкой подошвой, которая амортизирует прыжки и движения во время бега, с сетчатыми дышащими вставками и удобной шнуровкой.

Выбираем место в классе. Самое удачное место — прямо напротив доски, не слишком далеко, чтобы не пришлось постоянно напрягать глаза, и не на первой парте (так придётся держать голову чуть запрокинутой). Если идеальное место за партой досталось не вашему ребенку, лучше поговорить с классным руководителем, чтобы у него была возможность периодически менять место. Например, одну четверть сидеть в правой половине класса, другую — в левой.

Помним о спорте. Физические нагрузки — обязательное условие укрепления мышечного корсета. Побуждайте школьника побольше ходить пешком, отдайте ребёнка в спортивную секцию. Отлично подойдёт плавание: это именно тот вид спорта, который показан абсолютно всем, ведь он включает в работу мышцы спины симметрично. Также подойдут любые игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Детям может подойти легкая атлетика, многим понравятся туристические походы в дикой природе.

Следует отметить, что в аристократическом образовании осанке уделяли очень много внимания. Как пишет сайт kramola. info, раньше считалось, что выправка, стать, осанка — это неотъемлемый атрибут личного достоинства, чести, «гонора». Раньше по осанке человека судили о его породистости, образовании и достатке. Традиционное классическое воспитание дворянства давало идеальную схему решения проблемы осанки. Всех с раннего детства приучали держать выправку на уроках танца, скачек и фехтования.

У ингушей также высоко ценилась прямая осанка. И к мужчинам, и к женщинам предъявлялись одинаковые требования к внешнему виду: стан должен был быть стройным, осанка ровная, талия тонкая, плечи развернутыми, голова поднята высоко. Тот, кто не мог держать себя в соответствующей форме, считался человеком безответственным и рабом своих желаний.

Сегодня активно пытаются решить эту проблему и в Минздраве, и в Минобразования. Стало известно, что в России появилась школьная форма, контролирующая осанку. Как пишет «Российская газета», новатором в этом деле стал бренд «IQ-form», появившийся чуть больше года назад.

«Изучив ассортимент школьной формы на российском рынке, представители компании решили создать не только форму, соответствующую модным трендам, но и, прежде всего, «полезную», которая будет заботиться о здоровье ребенка, а именно — о его осанке.

Согласно исследованиям, во время обучения в школе из-за снижения двигательной активности и длительного нахождения за партой, у детей происходят значительные изменения позвоночного столба. До 80% выпускников имеют нарушения осанки, которые ведут к нарушению работы внутренних органов и проблемам со здоровьем в будущем.

Уникальная конструкция корректора осанки (реклинатора) была разработана при участии профессионалов в области детской ортопедии, а также высококлассных дизайнеров-конструкторов. В отличие от реклинаторов прошлого поколения, которые неудобны в носке и видны со стороны, эта конструкция вшита в саму одежду и не заметна. При этом она удобна, не вызывает дискомфорта и парникового эффекта. Данная продукция не имеет аналогов не только в России, но и в мире, и получила поддержку Министерства образования и науки РФ.

Работа конструкции проста: если ребенок сидит с ровной спиной, он не ощущает никакого воздействия. Но если начинает сутулиться, чувствует натяжение эластичных элементов, и ему становится неудобно сидеть неправильно. При этом родители могут чередовать интенсивность контролирующего воздействия, сообщает издание.

На сегодняшний день в линейке представлено 18 предметов для девочек и 6 для мальчиков.