Несмотря на то, что принадлежность недвижимости наследодателю подтверждалась выпиской из похозяйственной книги местной администрации, суд отказался включить жилой дом и землю в состав наследства, поскольку нотариус не выдала свидетельство о праве на это имущество, ограничившись лишь свидетельством о праве на средства на банковском счете.

При этом суд указал, что представленная выписка из похозяйственной книги не является правоустанавливающим документом, подтверждающим право собственности.

Суды апелляционной и кассационной инстанций эти выводы поддержали. Однако ВС счёл, что решения сделаны с существенным нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ними нельзя.

«Если право на объект недвижимого имущества возникло до 31 января 1998 года — даты вступления в силу закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», то момент возникновения такого права не связан с его государственной регистрацией, такое право признается юридически действительным и при отсутствии его государственной регистрации», — разъясняет ВС.

Таким образом, для правильного разрешения спора надо было установить момент возникновения права собственности на спорный жилой дом, поясняет высшая инстанция. Однако суды этого не сделали.

Судами также оставлено без внимания и соответствующей правовой оценки то обстоятельство, что в выписке из похозяйственной книги, выданной органом местного самоуправления — администрацией сельского округа, указано о принадлежности наследодателю спорного жилого дома на праве личной собственности.

При этом законодательство РСФСР предусматривало ведение поселковыми советами похозяйственных книг и учет населения и передачу отчетности в вышестоящие государственные органы, в этих «подшивках», в том числе, отражались данные о собственниках домашних хозяйств и построек (пункт 7 статьи 11 Закона РСФСР от 19 июля 1968 года), напоминает ВС.

Похозяйственные книги как учетный документ личных подсобных хозяйств продолжают существовать в сельской местности до настоящего времени, что предусмотрено статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», указывает высшая инстанция.

«Исходя из приведенных нормативных положений, выписка из похозяйственной книги относится к числу тех документов, на основании которых право собственности на жилой дом, являющийся личной собственностью хозяйства, могло быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, что не было принято во внимание судами», — отмечает высшая инстанция.

В связи с чем ВС определил состоявшиеся по делу судебные акты в части отказа о включении жилого дома в состав наследственной массы отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.