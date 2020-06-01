Наконец-то и в России такой закон был принят. Согласно новым предписаниям для любителей табачных изделий, курить в общественных местах категорически запрещено, а в случае нарушения этого закона к виновным применяются различные санкции. Удивительно, но факт: все эти меры ненамного убавляют число курильщиков, и это лишний раз говорит о том, что сигарета прочно вписалась в нашу жизнь. Для многих курить так же естественно, как умываться, чистить зубы, есть, пить. Люди предпочитают идти на поводу у своей зависимости, нежели бороться с дурными привычками и заботиться о своем здоровье.

Поэтому сказать однозначно, удалось ли нашему государству достичь желаемых результатов после принятия таких жестких мер по отношению к заядлым курильщикам, достаточно сложно. Хотя, по словам самих любителей подымить, они намного больше боятся людского порицания, чем, скажем, наказания рублём или каким-нибудь административным штрафом.

На прошлой неделе по центральному телевидению был показан один сюжет, снятый статистическим комитетом, осуществляющим мониторинг роста курильщиков в стране. И в этой передаче Ингушетия была названа единственным регионом России, где наиболее эффективно используются меры по сбавлению темпа роста людей, использующих табачные изделия для курения.

Действительно, нужно отметить, что курильщиков на улицах наших городов и сёл за последнее время стало намного меньше — то ли порядков новых стали бояться, то ли совесть проснулась, или табачные изделия стали дорожать после предпринятых ограничений? Но в любом случае это радует, и есть все шансы предполагать, что дальше будет только лучше.

Следует отметить и то, что среди населения нашей республики за последние двадцать лет, то есть с тех пор, как коммунистический строй канул в Лету, модные тенденции к курению отошли далеко на задний план и перестали быть трендовыми. Большая дееспособная часть населения Ингушетии, особенно её молодежь, как никогда раньше активно начала посещать святые места, принимать участие в коллективных молитвах и постепенно стала отказываться от пагубных привычек.

Видные общественные и духовные лидеры нашей республики во время пятничных проповедей в мечетях начали вести воспитательную работу с молодежью, наставляя их на путь истины. Богословы на реальных примерах рассказывают прихожанам, какое зло несет в себе курение и употребление спиртных напитков, не говоря уже о вреде от наркотических средств. И поэтому ситуация в республике в этом плане за последнее время заметно поменялась в лучшую сторону.

Подтвердил это и мой старый знакомый, который пожелал остаться неназванным. Мужчина признался, что долгое время курил и не мог бросить. По его словам, лет десять тому назад, оказавшись в одной из мечетей в Назрани, он после проповеди имама по-настоящему задумался над тем, что здоровье любого человека может зависеть только от него самого.

— К этому времени у меня уже был целый букет болезней, — говорит он, — и самое удивительное то, что я знал, что причиной всему этому является сигарета, но всё же не мог заставить себя отказаться от курения. Тогда я решил чаще посещать места, где поминают Аллаха. И это реально помогло мне. Без посторонней помощи и лекарств я вскоре окончательно бросил курить и начал преображаться. А до этого времени у меня был крайне непривлекательный вид, что даже прохожие на улице оборачивались и смотрели на меня, как на живого скелета. Конечно, было обидно, что я так выгляжу, но прошло очень много времени, пока я понял, что повинен в этом безобразии я сам. И поэтому я хотел бы дать совет тем, кто курит и не может бросить. Запомните, можно оставить всё, кроме хлеба, воды и веры. И не ищите себе оправдания и не поддавайтесь собственным провокациям против самих себя. Жизнь и так коротка, и поэтому не надо разменивать её на такие пагубные затеи.

Безусловно, вредные привычки способны вызвать патологическую зависимость у человека, оказывая при этом отрицательное влияние на все системы его организма, что может привести к деградации личности. Очень часто у человека, имеющего склонность к привычкам дурного рода, присутствует генетическая предрасположенность к их появлению или наблюдаются такие признаки, как слабохарактерность, неспособность контроля своих желаний, подверженность чужому влиянию. Зачастую такие люди, оказываясь в плохой компании, подчиняются ее законам. А с течением времени их привычки перерастают в зависимости.

В первую очередь здесь нужно отметить социальные последствия, в той или иной степени влекущие за собой определенные отклонения от нормы, поскольку наличие вредных привычек не позволяет человеку нормально существовать в социуме. Не говоря уже о таких представителях молодежи, которые денно и нощно зависают в игротеках и виртуальных пространствах, наркоманы, курильщики и алкоголики на глазах у здорового общества становятся асоциальными личностями. Они, при этом испытывая физический и психологический дискомфорт, замыкаются в себе, у них меняются взгляды на жизнь, приоритеты, способствующие разрушению семейных ценностей, что приводит к асоциальному образу жизни.

Всемирно доказано, что все без исключения дурные привычки влияют не только на психику и поведение человека, но и на общее состояние его здоровья. Специалисты не зря называют эти привычки болезнями юности, так как курить почти все начинают в подростковом возрасте. И это вполне логично: сигарета в руке создаёт ореол взрослой и, конечно, красивой жизни. А для подростка взрослая жизнь связана с вседозволенностью, и потому всё запретное приятно. И зачастую курение перерастает в привычку, начинает даже нравиться и постепенно убивает человеческий организм.

Известно, что около 80% курильщиков свою первую сигарету попробовали в юном возрасте. Причем чем раньше подросток начинает курить, тем большая вероятность, что впоследствии он станет заядлым курильщиком.

Детские организмы особенно остро подвержены негативному воздействию табака, даже если они просто находятся в накуренной комнате, не говоря уже о том, когда сами затягиваются сигаретой. Поэтому профилактика курения среди подростков особенно важна и актуальна.

С этой целью в общеобразовательных учреждениях Ингушетии, как и по всей стране, часто проводятся специальные акции, представляющие наглядную информацию о вреде табакокурения и последствиях никотиновой зависимости. В школах создаются специальные «Уголки здоровья» и ведутся другие мероприятия, целью которых является желание помочь курильщикам отказаться от пагубной привычки и поддержать их, а также способы предотвращения курения среди детей и подростков.

В частности, на хорошем уровне поставлена эта работа в Джейрахской средней школе имени И. Льянова. Об этом нам стало известно из пресс-центра Министерства образования и науки Республики Ингушетия, представители которого рассказали о существующем в каждом образовательном учреждении плане работы по профилактической деятельности педагогических коллективов в борьбе против распространения среди молодежи наркомании и пристрастия детей к табакокурению.

Как рассказала нам директор ГБОУ «СОШ — детский сад с. п. Джейрах имени И. С. Льянова» Эсет Тачиева, согласно учебному плану в учебно-методических кабинетах школы на постоянной основе ведется активная профилактическая работа против курения.

— Да, действительно, жизнь показывает, что подавляющее большинство людей, пристрастившихся к этой привычке, начинают курить в школьном возрасте, — говорит Эсет Магамедовна, — поэтому эффективные меры по профилактике курения в школе могут помочь многим ученикам обойти стороной эту форму зависимости. К сожалению, в этом году из-за карантина мы не имели возможности собираться вместе и проводить различные культмассовые мероприятия, посвященные Дню независимости от курения. Поэтому эту работу мы проводили со своими учащимися в дистанционном порядке.

Эсет Тачиева высказала свою точку зрения по поводу того, что мероприятия по профилактике курения среди молодежи должны представлять собой некий симбиоз совместной работы государства, медиков, работников социальных служб, учителей и родителей. По её словам, недостаточно, если этой проблемой будут заниматься только школы, особенно, если учесть, что ряды курильщиков постоянно пополняются, и масштабы этой трагедии на фоне ухудшающейся экологической обстановки начинают принимать серьезные размеры.

— Для того чтобы выработать эффективные методы борьбы против курения в начале осознанного жизненного пути ребенка, нужно понимать причины возникновения этой вредной привычки, — говорит Э. Тачиева. — Чрезвычайно важно учитывать, что огромное влияние на детей оказывает фактор наличия курильщика в семье. Это может быть отец, старшие братья или сверстники. Поэтому в кругу своих семей дети должны получать только достойные примеры.

Также мы знаем, что вредными привычками чаще всего обзаводятся те дети и подростки, которые не имеют увлечений и не приобщены к ведению здорового образа жизни. Во многом стереотипы поведения родителей перенимаются детьми, и если в семье не культивируется здоровое питание, занятия физкультурой или какими-либо видами спорта, риск у подростка занять себя чем-то другим, не очень полезным, очень велик. Одним словом, воспитание здорового образа жизни у ребенка родители должны начинать, воспитывая себя.

К сожалению, не все взрослые это осознают, более того, они ругают детей за приобретенные вредные привычки, за нежелание заниматься спортом, при этом забывая о том, что сами выкуривают несколько пачек сигарет в день и потихоньку обрастают жиром, проводя вечера, лежа на диване перед телевизором.

Несомненно, низкий социальный статус и отсутствие образования у родителей, их нежелание принимать участие в формировании личности ребенка, неполная семья, а также недостаточная информация о вреде курения могут также оказывать негативное влияние на полноценное развитие подростка. Такое неблагополучие в окружающем обществе ребенка формирует его низкую самооценку, способствует ухудшению успеваемости в школе и очень часто может являться фактором, подталкивающим к возникновению вредных привычек.

А вот вероятность приобретения вредных привычек у подростков, где родители ведут активный здоровый образ жизни, невелика. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка появился в детском возрасте интерес к какому-либо спорту, будь-то плавание или карате, главное — чтобы загорелся огонек в глазах, увеличилось желание посещать секцию, и мысли о дурных привычках переместятся далеко на задний план.

По своему опыту работы директор Джейрахской школы знает, что профилактику в этом направлении можно разделить на две стадии: первичную и вторичную. Причем меры первичной профилактики должны быть направлены на упреждение желания начинать курить. Они должны начинаться ещё дома, затем в яслях, детских садах и потом только в начальных классах общеобразовательных учреждений.

— Учитывая то, что ребенок в самом раннем возрасте, когда стереотипы мышления и поведенческие факторы только начинают формироваться, лучше воспринимает окружающий мир и впитывает всё как губка воду, мы начинаем проводить с детьми профилактическую работу о вреде табакокурения, когда они посещают наш пришкольный детский сад, — говорит Эсет Магамедовна, — и продолжаем вести эту работу все одиннадцать лет, пока они учатся у нас в школе.

А методы вторичной профилактики направлены на прекращение курения среди подростков. Здесь, с учетом индивидуальных особенностей представителей молодежи, мы разрабатываем и проводим тренинги, в ходе которых изучаем методы защиты от оказываемого на детей давления со стороны авторитетных сверстников, которые уже пристрастились к курению. Также мы считаем, что действенным методом в борьбе против сигареты является беседа о вреде курения с психологом.

Несомненно, главное влияние на ребенка оказывают школа и семья. Здесь должны прививаться основы здорового образа жизни и негативное отношение к всевозможным вредным привычкам и зависимостям, в том числе и курению.

— Профилактическая беседа о вреде курения, разъяснение врачом или педагогом об угрожающих последствиях для организма, наносимых табачной зависимостью, а еще лучше наглядная демонстрация могут надолго отбить охоту затянуться сигаретой, — говорит моя собеседница. — Тем более что хороший специалист может дать дельный совет, как бросить курить, не сильно ломая при этом организм, разобраться в индивидуальном порядке, какие мотивации могут стать основными в желании прекратить курить.

Каждый зависимый должен осознавать, с какими трудностями он может столкнуться. Конечно, при этом придется несколько изменить свои привычки: найти чем заниматься в свободное время, избегать попадания в места сбора курильщиков и так далее.

Эсет Магамедовна считает, что именно беседа с участием людей, которые избавились от табачной зависимости, может оказать действенную помощь в профилактике против детского курения. Их рекомендации и рассказы, как меняется жизнь без сигарет, примеры из собственного опыта о достижениях и победах могут стать веским аргументом в глазах курильщика в пользу избавления от привычки. Ведь подростки особенно восприимчивы ко всему новому, поэтому всё, что говорится о вреде курения, может оказать решающее влияние на еще несформированное мировоззрение.

Как мы знаем, в России был принят федеральный закон «О продаже табачных изделий», которым определены места продажи изделий из табака и их удаленность от школ и иных учебных заведений. Этим законом были введены также ограничения продаж сигарет лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. Другое дело, что выполнение этих законов не очень хорошо пока контролируется. И здесь этот пробел, по словам педагогов, могут восполнить внутришкольные профилактические мероприятия о вреде курения, которые играет особую роль. Именно в стенах учебных заведений молодое поколение проводит огромный отрезок времени, плюс ко всему сверстники часто общаются друг с другом и после занятий.

По словам директора Джейрахской школы, изучение проблем курения должно быть включено и на уроках биологии и ОБЖ, также необходимо приглашать на эти занятия инспекторов ОВД и врачей. А в противовес нездоровым привычкам необходимо организовывать дни здоровья и другие развлекательные спортивные соревнования.

— Мы должны понимать, что дети с удовольствием приобщаются к досуговой деятельности, — говорит Эсет Магамедовна, — это участие в различных секциях и кружках. Поэтому я постоянно веду контроль над тем, чтобы все учителя включали в эти мероприятия программы, где рассказывается о вреде любых опьяняющих и одурманивающих средств. Ведь все мы знаем, что хоть и трудно воспитать в себе полезную привычку, но избавиться от вредной ещё труднее: это требует от человека проявления твердости и силы воли. Но только в таком духе нам удастся воспитать достойную смену.

На состоявшейся недавно онлайн-встрече с учащимися младших классов учителя Джейрахской школы рассказали детям о последствиях раннего курения, о том, что сигарета — это тот же наркотик, и что избавиться от такой зависимости бывает очень сложно. Маленькие участники диспута узнали не только о том, что систематическое поглощение небольших доз никотина вызывает привычку и пристрастие к курению, но и о том, что значительная доза никотина, принятая в один прием начинающим курильщиком, может вызвать летальный исход. Такой мрачный, но в то же время поучительный рассказ учителей о вреде сигарет сопровождался дистанционной демонстрацией презентации «Не курить — это стильно» и обзором книжной выставки, что и помогло вызвать учащихся на откровенный разговор.

— Результаты диспута показали, что дети в целом понимают отрицательные стороны курения, — говорит Эсет Магамедовна, — и мы надеемся, что наши внеклассные мероприятия подобного рода в период самоизоляции помогут школьникам понять, что необходимо вести здоровый образ жизни, в чьи правила ни в коем случае не входит курение. Также в процессе обучения мы систематически проводим с трудновоспитуемыми детьми уроки внеклассного чтения, где основная роль отводится произведениям, в которых рассказывается, что такое хорошо и что такое плохо, и оформляем тематические стенгазеты и другие уголки о вреде приобретенных привычек, а в случае необходимости проводим беседы с родителями.

Конечно, чтобы выработать в себе полезные привычки, каждому из нас необходимо прикладывать определенные усилия и проявлять старание. Неплохо понимают это и дети, которые на примере старших учатся жить и становятся взрослыми.

Надо сказать, что некоторые школы нашей республики с целью выявления порога проблемы проводят анкетирование среди своих учащихся. Таким образом, можно выяснить, насколько дети осведомлены о вреде табакокурения, понять их отношение к ведению здорового образа жизни. Были проведены подобные мероприятия и в Джейрахской школе.

— С учетом того, что Всемирный день без табака отмечается в последний день мая, когда дети находятся уже на каникулах, все проекты по этой тематике были распределены нами на весь учебный год, в течение которого было проведено множество игр, упражнений и тестов, — говорит Эсет Магамедовна. — И дети, отвечая на вопрос, какой вред наносит здоровью, к примеру, курение, показали, что обладают достаточными знаниями, чтобы не повторять глобальные ошибки тех, которые променяли свое здоровье на сигарету. Также мы с помощью старшеклассников ещё до ухода на карантин провели несколько игр с участием КВН, приняли участие в спортивных соревнованиях и викторинах и создали плакаты на тему «Здоровье — это здорово!» Вполне уверенно можно считать, что проделанная нами работа не пройдет даром, и дети сделают необходимые для себя выводы.

Все знают о вреде курения, но многие не принимают это всерьез, а может быть, думают, что негативные последствия курения их попросту не коснутся. Как утверждают медики, данная привычка является опасной для здоровья, потому как табачный дым содержит канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Согласно данным исследований, 90% случаев заболевания раком легких являются результатом курения.

В настоящее время наука располагает тысячами доказательств, подтверждающих тот факт, что табак содержит губительные для организма человека вещества. Общее количество их около четырёхсот, и самым вредным из них является никотин — один из самых опасных ядов растительного происхождения, который включается в процессы обмена, происходящие в организме человека. Не сразу, но постепенно никотин становится необходимым для курильщика, и отказаться от курения бывает пытке подобно. По словам медиков, вся опасность курения в том, что вред от него не проявляется одномоментно.

— То есть нельзя сразу и мгновенно увидеть весь негатив и оценить удар, наносимый сигаретой организму. А потому человек получает ложное ощущение безопасности, — разъясняет врач-терапевт Назрановской городской больницы Зарема Муталиева, которая многие годы занимается практикой реабилитации людей, страдающих зависимостью к курению.

Как поясняет доктор, беспокойство ученых и врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, растет, так как растет и число людей, пристрастившихся к курению, несмотря на все запреты и ограничения. По её словам, человек зачастую не осознает всей тяжести последствий употребления табака для своего здоровья.

— В большинстве случаев курящие люди думают, что это вовсе не болезнь, — говорит врач. — Но когда дело доходит до того, что эта привычка может встать между жизнью и смертью, они реально осознают, что тяга к курению у них настолько сильна, что отказаться от него просто так без врачебной помощи не представляется возможным.

Как нам удалось узнать, в рамках Дня отказа от курения, как и во многих медицинских учреждениях нашей республики, медработниками Назрановской городской больницы проводятся различные просветительские мероприятия с больными, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения.

Прошло такое мероприятие в этом году и в стенах Ингушского противотуберкулезного диспансера, на котором выступили известные врачи, общественные деятели, депутаты и местные жители. Все выступавшие были едины в том, что курение наносит не только колоссальный вред здоровью людей, но и значительный ущерб семейному бюджету, ведь сегодня пачка сигарет стоит достаточно дорого. Надо сказать, что руководство тубдиспансера на постоянной основе проводит подобные мероприятия, учитывая то, что сигарета — самая первая причина заболевания легких. Причём врачи давно уже выяснили, что если человек курит, то он никогда не сможет победить туберкулёз.

Чего уж греха таить, каждый из нас имеет, по меньшей мере, пару-тройку курящих знакомых. У многих курят в семье. И при этом все осознают, что привычка эта губительна и опасна. Но у большинства зависимых не хватает сил искоренить её. Причём немало можно встретить среди нас и таких мужчин, которые прежде всего обеспечивают себя куревом, а потом только думают о хлебе насущном, и то, что дома могут голодать дети — их мало когда волнует. И это при том, что людям ежеминутно со всех экранов телевизоров напоминают, что сигареты до добра не доведут и курение — это одна из самых пагубных и опасных привычек, которая может лишить человека жизни.

К большому сожалению, как констатируют социологи, бросить курить с первой попытки получается не у всех. Многие курильщики просто не выдерживают и сдаются. Поэтому самый лучший выход из этой ситуации — не начинать! А что касается того, как лучше попытаться бросить курить, Зарема Хасановна отметила, что это один из самых тяжелых периодов в карьере курильщика.

— Самыми сложными в отказе от курения являются первые три дня, — говорит доктор. — Но нужно понимать, что все строго индивидуально. Если кто-то может чувствовать тошноту, агрессию и другие симптомы, присущие бросающим курить, то другой может абсолютно спокойно переносить этот этап, ограничиваясь лишь легким недомоганием.

По словам врачей, никотин не может не влиять на организм. А процесс отказа от сигарет — это этап, когда все системы организма за определенный промежуток времени восстанавливают свое нормальное функционирование после долговременного негативного влияния никотина и выводят токсины из организма. Поэтому бросать курить нужно не резко, а постепенно. Но главное — понять, что эта привычка действительно вредная, и от нее нужно поскорее избавляться.

По совету доктора, облегчить тяжелые дни, когда организм будет отвыкать от никотина, если большой стаж курения, можно будет, прибегнув к правильному питанию с зеленым чаем и фруктами, строго исключая из рациона спиртные напитки и кофе. Также немаловажным фактором в борьбе против курения назвала доктор занятия спортом, регулярные прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения.

Увы, многие курильщики недооценивают возможности табачной зависимости, и, несмотря на то, что вред, наносимый организму ею — огромен, не торопятся расставаться с сигаретами. Более того, большинство из любителей табачных изделий просто уверены в том, что не делают ничего противозаконного, если они выкурят одну-вторую сигарету в помещении, где находятся люди, будь-то в транспорте или офисе. Таким поведением они показывают, что на курение не стоит обращать слишком пристального внимания. Они считают, что даже если запах табака окружающим неприятен, то особого неодобрения это не должно вызывать.

Это говорит о том, что курильщики, в большинстве своем, народ эгоистичный, и они даже не задумываются, что своим поведением могут создавать вокруг себя определенный дискомфорт. При этом им не следовало бы забывать, что пассивное курение не менее опасно — оно пагубно влияет на дыхательную систему, так как табачный дым является сильнейшим аллергеном. В итоге, пассивный курильщик вдыхает те же самые опасные вещества, что и любитель сигарет, несмотря на их малую концентрацию.

Бросить курить в силах каждый — нужно лишь захотеть. А последнее характерно для тех, кто очень хочет продолжать жить, причем полноценной здоровой жизнью.

Дорогие курильщики! Не дайте какой-то привычке взять верх над собой — вы однозначно сильнее. Возьмите себя в руки и берегите свое здоровье!