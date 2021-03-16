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Такая экономика!

Как заставить наших предпринимателей думать о будущем?

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Все мы привыкли гордиться тем, что предприимчивость у нас якобы в крови. Вспоминаем идеологические тиски приснопамятных советских времен, когда малейшие поползновения создать частную собственность были чреваты уголовной ответственностью, а за обнаруженную определенную сумму, превышавшую лимит, или валюту могли без особых церемоний и к стенке поставить. И гордимся, как мы умели в этих условиях «делать» деньги.

Но вот все барьеры и «железные занавесы» сняты, для всех желающих реализовать свой предпринимательский потенциал включился зеленый свет, и... выяснилось, что не такое уж и легкое это дело — бизнесом заниматься. Однако с упорством, достойным лучшего применения, наши граждане продолжают считать, что бизнес — это только торговля, что можно просто построить магазин или установить ларек в многолюдном месте, и всё — денежки сами потекут в карман.

В итоге мы наблюдаем, что все наши магистральные улицы превратились в бесконечные торговые линии. Ладно, пусть строят, пусть многие их хозяева не платят ни налогов, ни взносов, разбираться в этом — прерогатива компетентных органов. Но из-за этого не должно страдать большинство населения.

Вы посмотрите, во что превратились наши улицы! Горе-бизнесмены строят свои супер-пупер-маркеты, нагло и беззастенчиво выползая на проезжую часть, захватывая тротуары. К сожалению, в большинстве случаев им это сходит с рук. В результате — населенные пункты задыхаются от пробок, пешеходам же просто не пройти.

Попытки муниципальных властей изменить подобную ситуацию выглядят, в лучшем случае, карикатурно: у них нет ни административных сил противодействовать этой тенденции, а что самое прискорбное — мотивации. Попробуй какому-нибудь родственнику миллиардера сказать, что он «не прав» — тут же укажут «наезжающему» его место, напомнят о «косяках» его предков до седьмого колена, мол, кто ты такой?!

Скажете, а где в этих «разборках» место правоохранителей? Ну, тут я молчу! Вот такая у нас, с позволения сказать, экономика!

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