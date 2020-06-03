Как выбрать медицинскую маску для защиты от вирусов

В первую очередь следует отметить, что защитные средства бывают трех основных типов: одноразовые, многоразовые и респираторы. Первый вариант — трехслойная медицинская маска для лица, пошитая из нетканых материалов. Такие модели достаточно удобны, гипоаллергенны и не приводят к раздражению кожи. Однако носить их можно не более 3 часов, после чего они подлежат утилизации.

Второй вариант также известен под названием питта. Их производят из вспененного полиуретана. Изделие закрывает всю нижнюю часть лица, плотно прилегает к коже, но не натирает ее. Очевидно, что подобная модель обладает более высоким уровнем защиты, а еще хорошо пропускает влагу, поэтому лицо в ней не потеет. Носить аксессуар также можно 3 часа, после чего необходимо тщательно вымыть, продезинфицировать и после высыхания снова использовать питту.

Третий вид — респираторы. Подобные устройства оснащены специальными фильтрационными клапанами и имеют несколько степеней защиты. Во время эпидемии следует использовать модели с максимальной защитой FFP3. Респираторы можно использовать повторно, но их регулярно необходимо дезинфицировать и менять фильтры.

Распространенное заблуждение — в том, что одноразовые средства абсолютно стерильны. Это не так, стерильными бывают исключительно изделия для хирургов. Они предназначены для использования в стерильной среде, но точно не на улице.

Что же следует учесть при выборе защитного аксессуара? Вот некоторые параметры:

● назначение: для хирурга, от задымлений, вирусов и прочее. Непосредственно влияет на выбор типа защиты;

● тип маски. Выбирая любой из существующих видов, учитывайте соответствие стандартам;

● возможность повторного использования. Тут опирайтесь на собственные возможности. Готовы менять одноразовые модели каждые 3 часа? Тогда смело покупайте их. В противном случае лучше приобрести питту;

● комфорт. Немаловажный критерий. Питты бывают разного размера, поэтому выбирайте подходящий вариант. Важно, чтобы аксессуар не вызывал аллергию и не сдавливал уши.

Как правильно пользоваться?

Существуют некоторые правила использования подобных аксессуаров. Они касаются всех изделий, но отдельные пункты актуальны исключительно для одноразовых и хирургических моделей:

● доставать маску из упаковки и надевать необходимо чистыми руками, держась исключительно за завязки;

● надевайте изделие, чтобы оно максимально плотно прилегало к лицу. Не забудьте расправить его, а если на верхней части есть специальный фиксатор, прижмите его к носу;

● маска должна закрывать дыхательные пути (нос и рот), а также подбородок для предотвращения попадания воздуха из-под низа изделия;

● надев аксессуар, не поправляйте его и не прикасайтесь руками;

● одноразовые изделия следует заменить через 3 часа и утилизировать, придерживаясь инструкции (выбрасывать подобные средства в урну на улице и тем более дома в открытом виде нельзя);

● если аксессуар намок изнутри или испачкался снаружи, немедленно замените его, прикасаясь исключительно к резинкам;

● постарайтесь отказаться от разговоров, когда надели питту: существует вероятность испачкать его;

● тщательно дезинфицируйте многоразовые изделия и респираторы, не забывайте вовремя менять фильтрационные элементы;

● обязательно мойте руки до и после смены питты.

Помните, что правильный выбор и использование средств защиты поможет сохранить ваше здоровье, поэтому отнеситесь к этому процессу с максимальной ответственностью.

Источник: маркетплейс Сатом