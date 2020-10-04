Учитывая, какую пользу несет в себе улыбка, всемирная корпорация улыбок в 1999 году решила учредить отдельный праздник, посвященный людям, дарящим окружающим хорошее настроение.

Никто не может сказать точно, почему этот день решили отмечать в октябре (точнее, в первую пятницу этого месяца). Наверное, потому что по многим медицинским показателям, октябрь — это период, когда у многих начинается хандра.

А появилось это торжество благодаря автору-изобретателю знаменитого смайлика Харви Боллу, который преследовал цель поднять настроение людям и вспомнить о том, что улыбка продлевает жизнь. Тем самым он хотел обратить внимание на недостаток положительных эмоций и радости в современном мире.

Предыстория этого праздника такова, что в 1963 году Х. Болл получил от одной известной страховой компании заказ на изготовление символа для рекламной акции, чтобы поднять боевой дух сотрудников фирмы, подбодрить их. Недолго думая, Харви Болл нарисовал улыбающуюся рожицу желтого цвета и получил за это небольшую сумму денег, но его детище спустя какое-то время очень быстро приобрело мировую известность.

В 1999 году Харви Болл основал корпорацию, вся прибыль от которой и ныне идет на благотворительность. С тех пор эта благородная идея находит все большее число сторонников. Люди по всему миру с удовольствием отмечают день улыбки.

Интересный факт, но ученые выяснили, что открытое выражение лица и легкая улыбка свидетельствуют о высоком уровне человеческого интеллекта. Более того, по проведенным медицинским исследованиям стало ясно, что улыбка снижает частоту сердечных сокращений и временно понижает кровяное давление. Также она стимулирует выработку эндорфинов, а они, в свою очередь, уменьшают боль.

А если вы спросите у любого религиозного деятеля, как в Коране трактуется улыбка, то вам непременно ответят, что улыбка — это акт милосердия и традиция, взятая от Пророка Мухаммада (с. а. с.).

Хорошо известно, что Пророк Мухаммад (с. а. с.) сказал: «Улыбка — это милостыня, которую каждый человек может подать ближнему». Поэтому мусульмане старались следовать примеру Пророка (с. а. с.), который знал, что, если следовать Божьим указаниям, то всегда можно получить от этого что-то хорошее.

Ныне покойный ученый шейх ибн Баз, который умер в 1999 году, сказал: «Улыбка на лице указывает на хорошее качество человека и приводит к благословенным результатам — она указывает на то, что в сердце нет злобы, и способствует возникновению большей любви между людьми».

Таким образом, мы видим, что на протяжении всей исламской истории улыбка считалась очень хорошим навыком, который должен был выработать каждый мусульманин.

Время шло, и когда наступил 21-й век, мы поняли, что улыбка является чем-то большим, чем просто частью благого деяния, ведь она делает нас более здоровыми и счастливыми.

По мнению видного религиозного деятеля Ингушетии Адама Мержоева, улыбка, ко всему прочему, способна укреплять даже общественные связи, потому что имеет множество психологических и общинных эффектов.

«Может быть, не каждый может в это поверить, но именно приветствие улыбкой может уменьшить масштабы межличностных конфликтов, — говорит богослов. — Также с помощью улыбки можно смягчить неловкую ситуацию, а это, в свою очередь, может улучшить первое впечатление о человеке».

Несомненно, улыбка — это один из инструментов, который помогает нам создавать и поддерживать важнейшие социальные отношения. Да и кому может не понравиться встречать людей с улыбкой на лице? Тем более, что только радостное настроение, вызванное улыбкой, способствует тому, чтобы мы чаще и бескорыстнее помогали друг другу.

Комментируя данную тему, врач-терапевт Хадишат Льянова, отмечает, что сегодня ученые всё чаще сталкиваются с еще одной дилеммой — что появилось раньше, эмоция или улыбка? И, отвечая на этот вопрос, она приводит такие научные исследования, которые показывают, что улыбка может быть не только реакцией на счастье, но и его причиной.

«Проще говоря, когда наш мозг чувствует себя счастливым, в мышечную область лица он передает сигналы для того, чтобы вызвать улыбку, — говорит доктор. — А мышцы лица, в свою очередь, подают сигнал обратно в мозг, стимулируя подкрепляющую систему гипоталамуса и увеличивая наш уровень счастья. Когда наш мозг чувствует себя счастливым, мы улыбаемся, а когда мы улыбаемся, наш мозг чувствует себя еще лучше. Кроме этого, человеческий мозг отвечает за общительность, и когда мы взаимодействуем с другими, между мозгами создается нейронный мост, ведь трудно не улыбнуться в ответ людям, которые улыбаются тебе, а улыбка, как мы знаем, заразительна. Далее, нейроны, обладающие функциями синхронизации, могут активировать ту же область вашего мозга, которая была активирована в мозге человека, с которым вы взаимодействуете. В итоге, эти зеркальные нейроны активируются, когда вы видите, как кто-то улыбается. Может быть, это сложно понять непросвещённому человеку, но улыбка, с медицинской точки зрения имеет колоссальное значение для сохранения здорового образа жизни».

Опросы, проведенные среди различных слоев населения, показали, что люди находят улыбающуюся женщину гораздо более привлекательной, чем накрашенную. Это связано с тем, что улыбка подтягивает лицо, визуально омолаживая его и делая более ровным и привлекательным.

Действительно, улыбающийся человек может вызывать у окружающих только положительные эмоции. Это состояние, которое начинает проявляться у детей еще в раннем детстве, не может оставить равнодушным никого. Оно обезоруживает, поднимает настроение, отвлекает от проблем и тягот тяжелых будней. А что может сравниться с улыбкой детей или любимых?! Так что, дорогие наши читатели! Чаще улыбайтесь, и настраивайте себя на позитивный лад, даже если вы не находите для этого подходящего случая.