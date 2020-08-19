Он дает возможность жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или ДК, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль.

Законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что в документе объединяются лучшие региональные практики — сама программа работает в отдельных областях с 2011 года, однако объем бюджетных средств, которые тратят с учетом мнения граждан, пока составляет порядка 1%.

«Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами», — говорит Турчак.

С течением времени количество реализуемых проектов увеличивалось кратно. К примеру, в 2015 году их было чуть более 2600 по всей стране, в 2016 году — уже почти 9 тысяч. На конец 2018 года 33 субъекта РФ включили инициативное бюджетирование в состав своих региональных программ. Теперь же оно будет работать по всей стране.

Параллельно с существующими региональными программами «народного бюджетирования», сопровождением благоустройства территорий и объектов занимается партпроект «Единой России» «Городская среда».

В следующем году предполагается сохранение финансирования по проекту «Городская среда». В совокупности с новым законом о «народном бюджете» это позволит благоустроить еще больше дворов и парков.

В Ингушетии региональный координатор партпроекта «Городская среда» Батыр Хамхоев отметил, что в текущем году в его рамках будет благоустроено 43 общественных пространства. На реализацию проекта выделено около 137 млн рублей.

В муниципалитетах с численностью жителей свыше 20 тыс. проходило рейтинговое голосование в онлайн-формате, в остальных — состоялись общественные обсуждения. Участие граждан в определении объектов для благоустройства и их последующей судьбе — определяющие для проекта.

Так, к примеру, в текущем году в горном районе региона в рамках проекта партии в сельском поселении Джейрах проводятся работы по укладке асфальтового покрытия на улице Мальсагова, а также работы по замене ламп уличных фонарей на энергосберегающие.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Джейрахского района, кроме того, на улице Орцханова сельского поселения Ляжги проводятся работы по укладке асфальтового покрытия протяжённостью 600 метров.

А вот в Малгобеке развернулись масштабные работы по благоустройству как улиц, так и мест массового скопления людей. Без преувеличения огромный объем работы выполняется сегодня строителями, занятыми реконструкцией Малгобекского городского парка культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе. Буквально на днях начались работы по приведению в порядок единственного городского пруда, расположенного в северо-западной части парка. Сегодня там уже идет ремонт двух пирсов, строители обновляют деревянные части этих сооружений.

«По завершении ремонта и покраски двух имеющихся пирсов, мы приступим к очистке пруда от растительности и мусора. Надо отметить, что дно пруда ранее, еще в конце 90-х годов, было обустроено по всем стандартам. Здесь по всему периметру уложен и уплотнен балласт. Нам остается лишь очистить дно, а затем засыпать береговую часть песком», — рассказал мастер на данном участке работ Хамзат Картоев.

По его словам, здесь появятся новые раздевалки, беседки.

«Возможно, будет принято решение установить скамейки. Коротко говоря, будет сделано все, чтобы достойно обустроить пляжную зону», — добавил специалист.

Также на прилегающей территории проведена обрезка деревьев, очищена территория отстойника, предстоит всего лишь построить вокруг него надежную ограду.

«По действующим стандартам, отстойник обязательно должен быть надежно огорожен. Важно, чтобы на территорию отстойника не имели доступ посторонние лица. Здесь будет очищаться вода, которая затем будет подаваться в пруд. Так что этому объекту мы уделим особое внимание», — отмечает Хамзат Картоев.

Здесь же рядом, на берегу пруда, началось обустройство площадки для пляжного волейбола. Она возводится в рамках проекта Марем Оздоевой, студентки Ингушского государственного университета.

Напомним, что Марем в прошлом году на молодежном форуме «Машук» защитила грант на строительство данной площадки. Под этот проект студентка выиграла грант на 250 тысяч рублей. Сегодня установлены опоры для ограждения площадки, смонтировано освещение. Как нам стало известно, по завершении строительства следить за порядком на площадке будут добровольцы-волонтеры.

Что касается самого парка имени Серго Орджоникидзе, то его благоустройство планируется завершить до конца сентября текущего года. Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Минстроя региона, парк стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году,

«Работы завершены на 30%. На сегодняшний день по всему периметру уложен бордюрный камень, брусчатка, установлены новые приборы освещения, урны, скамейки. До конца сентября вся территория будет благоустроена, установлены новые аттракционы и отреставрированы малые архитектурные формы», — сказал собеседник.

По его словам, всего конкурсной заявкой предусмотрено выполнение работ на сумму 123 млн руб., из них сумма гранта — 75 млн руб.

«График выполнения всех мероприятий утвержден еще в мае 2019 года, тогда же разработано и утверждено техническое задание на подготовку проектной документации», — добавили в пресс-службе.

Всероссийские конкурсы создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводятся по поручению Президента России Владимира Путина. Итоги первого из них были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. В 2019 году средства распределены между 46 регионами, где будут реализованы 80 проектов.

В другом городе региона — Сунже также реализуется масштабный проект, который выиграл во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Там разработали проект по благоустройству городского пруда по мотивам легенды о двух лебедях.

«Мы в этом году впервые участвуем во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений с проектом благоустройства прилегающей территории к городскому пруду по мотивам легенды про двух лебедей. Проект нами разрабатывался с помощью проектной группы «Ярус», в которую входят члены Союза архитекторов России, IT-менеджеры», — прокомментировала газете «Ингушетия» главный специалист отдела по вопросам производства, архитектуры, строительства и ЖКХ мэрии Сунжи Лема Мержоева.

По ее словам, на берегу пруда будут построены две смотровые башни в форме лебедей, буйки с подсветкой будут в форме лебедей в воде и будет создана пляжная зона, прогулочная набережная и пирс.

Мержоева добавила, что идеи для проектирования зоны отдыха у пруда были взяты мэрией у учеников сунженских школ.

«Перед началом проектирования мы попросили учеников городских школ написать сочинение-легенду о городском пруде. То есть им необходимо было придумать легенду, связанную с прудом и описать свое видение зоны вокруг него. Путем голосования было отобрано сочинение одного школьника, в котором он рассказал романтическую, очень грустную, но красивую историю о двух лебедях, оно и было взято нами за основу проекта», — сказала Мержоева.

Резюмируя, Мержоева добавила, что мэрией уже найден инвестор, который построит рядом с прудом гостинично-ресторанный комплекс.

«Также будет реализован инвестиционный проект по строительству гостинично-ресторанного комплекса, инвестор уже найден, в случае нашей победы он обязуется построить его. Не так далеко от пруда находится единственный в регионе аэропорт, куда прилетают и туристы, а гостиничного комплекса у нас ранее не было, здесь туристы смогут отдохнуть с дороги и провести время в нашем благоустроенном парке. Также строительство комплекса позволит создать новые рабочие места в городе», — отметила сотрудница мэрии, добавив, что более чем на 100% уверена в победе проекта и получении гранта.

Напомним, что в 2018 году административный центр Ингушетии Магас также выиграл 30 млн рублей, заняв пятое место в конкурсе благоустройства малых городов. Выигранные средства были направлены на благоустройство зоны отдыха и создание парка рядом с площадью Алания и башней Согласия.

А в 2019 году город воинской славы Малгобек вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно». Городу было выделено 75 млн рублей, на которые в парке имени Серго Орджоникидзе будут созданы веревочный парк, Дом культуры и первый в Малгобеке летний кинотеатр.

Как в свою очередь рассказала «Ингушетии» член регионального штаба ОНФ, спикер данного проекта в Ингушетии журналистка Зарема Оздоева, осуществление проектов подразумевает широкое общественное участие.

«Во всех регионах созданы общественные комиссии, которые контролируют программу, согласовывают отчеты и т. д. Работу этих комиссий сделали открытой: публикуются видеозаписи всех дискуссий по поводу конкретных работ, равно как и повседневной работы комиссии. Главы муниципалитетов обязаны выстроить соответствующую работу с активистами, общественными организациями и собственниками жилья. Мне кажется, что это очень успешный проект. Прежде всего потому, что в его осуществлении участвуют сами жители дворов, в каждом конкретном дворе они проводят собрания и решают сами, что бы они хотели изменить на территории своего двора», — сказала Оздоева.

В завершение отметим, что в прошлом году общий объем финансирования нацпроекта «Жилье и городская среда» составил 147,497 млн рублей. В этой связи в республике в установленные сроки была актуализирована республиканская программа, заключены все необходимые соглашения и проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий. Общий объем средств, освоенных муниципальными образованиями на конец третьего квартала текущего года, составил 72,8% — 107,291 млн рублей.