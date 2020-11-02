Будущее волонтерства
Как в Ингушетии может развиваться добровольческое движение после пандемии
В основе волонтёрского движения лежит старый принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. В России волонтёрское движение стало зарождаться в конце 80-х годов. Однако современное развитие волонтёрское движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при современной экономической ситуации волонтеры необходимы.
Неравнодушных людей привлекут к разным видам помощи — от доставки продуктов и лекарств до ликвидации последствий стихийных бедствий
Сегодня, несмотря на сохраняющиеся угрозы пандемии, эксперты заговорили о переосмыслении форм существования института массового волонтерства, который сформировался весной, во время острой фазы пандемии и самоизоляции.
Весной этого года партия «Единая Россия» развернула такие центры во всех 85 регионах России. Первый из них — в Калуге, в середине марта.
Всего за это время волонтеры раздали десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты медикам и жителям регионов, сотни тысяч продуктовых наборов — врачам. Передали больницам и поликлиникам более 200 новых автомобилей для посещения пациентов на дому. 10 реанимобилей направили в регионы, наиболее остро нуждающиеся в помощи.
Совместно с АСИ и Минпросвещения партия провела всероссийскую акцию «Помоги учиться дома», в ходе которой обеспечила школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также педагогов, ушедших на удаленку, компьютерами и планшетами.
Для оказания помощи по инициативе Дмитрия Медведева члены партии собрали более полумиллиарда рублей членских взносов и пожертвований. Кроме того, «Единая Россия» значительно сократила расходы на выборы и прочие затраты, чтобы направить средства на помощь людям.
В Ингушетии открытие волонтерского центра «Единой России» состоялось 23 марта.
В региональный оперативный штаб за время пандемии поступило более 5000 заявок от жителей, в том числе с просьбами об оказании консультационной и юридической помощи — все они отработаны в полной мере.
Напомним, что ранее в регионе в период пандемии единоросы оказывали помощь малообеспеченным семьям, ветеранам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Адресная продовольственная помощь была оказана десяткам нуждающимся семьям.
Обратившимся за помощью гражданам, находящимся на самоизоляции, волонтеры оказывали необходимую помощь по доставке продуктов и лекарств, консультационную помощь и другим жизненно необходимым просьбам.