Неравнодушных людей привлекут к разным видам помощи — от доставки продуктов и лекарств до ликвидации последствий стихийных бедствий

Сегодня, несмотря на сохраняющиеся угрозы пандемии, эксперты заговорили о переосмыслении форм существования института массового волонтерства, который сформировался весной, во время острой фазы пандемии и самоизоляции.

Весной этого года партия «Единая Россия» развернула такие центры во всех 85 регионах России. Первый из них — в Калуге, в середине марта.

Всего за это время волонтеры раздали десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты медикам и жителям регионов, сотни тысяч продуктовых наборов — врачам. Передали больницам и поликлиникам более 200 новых автомобилей для посещения пациентов на дому. 10 реанимобилей направили в регионы, наиболее остро нуждающиеся в помощи.

Совместно с АСИ и Минпросвещения партия провела всероссийскую акцию «Помоги учиться дома», в ходе которой обеспечила школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также педагогов, ушедших на удаленку, компьютерами и планшетами.

Для оказания помощи по инициативе Дмитрия Медведева члены партии собрали более полумиллиарда рублей членских взносов и пожертвований. Кроме того, «Единая Россия» значительно сократила расходы на выборы и прочие затраты, чтобы направить средства на помощь людям.

В Ингушетии открытие волонтерского центра «Единой России» состоялось 23 марта.

В региональный оперативный штаб за время пандемии поступило более 5000 заявок от жителей, в том числе с просьбами об оказании консультационной и юридической помощи — все они отработаны в полной мере.

Напомним, что ранее в регионе в период пандемии единоросы оказывали помощь малообеспеченным семьям, ветеранам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Адресная продовольственная помощь была оказана десяткам нуждающимся семьям.

Обратившимся за помощью гражданам, находящимся на самоизоляции, волонтеры оказывали необходимую помощь по доставке продуктов и лекарств, консультационную помощь и другим жизненно необходимым просьбам.