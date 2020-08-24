Согласно данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, на данном этапе подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы региона во всех муниципалитетах утверждены планы мероприятий к прохождению отопительного периода, на основании которых до 20 августа была сформирована общая программа. Сейчас ведутся работы по подготовке шести котельных центрального теплоснабжения, многоквартирных домов и спецтехники, а также по заготовке соляно-песчаной смеси.

Готовы ли службы ЖКХ и муниципалитеты к предстоящей зиме, что сделано и предстоит сделать, рассказала газете «Ингушетия» пресс-секретарь Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Индира Барахоева.

«Задача не из легких. Серьезное дело требует серьезного отношения и вложений и, конечно, контроля и спроса. Прошлый отопительный сезон прошел без серьезных сбоев и аварий», — отметила Барахоева.

По ее словам, для подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов создан республиканский штаб, в состав которого вошли представители Минстроя, ресурсоснабжающих организаций, а также главы городов и районов.

Также во всех муниципальных образованиях организованы районные и городские штабы, а подготовительные работы проходят в штатном режиме, без сбоев.

«Подготовка к отопительному сезону идет по графику. Работы проводятся за счет собственных средств муниципальных образований республики», — сказала собеседница газеты.

По её информации, всего в республике шесть котельных центрального теплоснабжения.

«В целях подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду всеми администрациями муниципальных образований республики утверждены соответствующие планы, согласно которым в полной готовности должны находиться 6 котельных центрального теплоснабжения и спецтехника. Кроме этого, необходимо провести работы по обрубке деревьев вблизи ЛЭП, заготовке соляно-песчаной смеси для подсыпки дорог и подготовке многоквартирных домов», — пояснила Барахоева.

К примеру, в Малгобеке — две котельные, одна отапливает шесть социальных учреждений и 49 многоквартирных домов, а вторая — в резерве, карабулакская котельная обслуживает один дом, котельная в селе Яндаре, которой управляет ЖКХ Карабулака, обеспечивает теплом девять многоквартирных домов.

По данным Минстроя, в случае перебоев в энергосистемах функционирует единая диспетчерская дежурная служба, осуществляющая взаимодействие и информационный обмен с аварийными службами ресурсоснабжающих организаций на основании заключенных с ними соглашений.

Все муниципальные котельные работают на природном газе. Филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Ингушетии ведется работа по защите лимитов на поставку газа. В случае возникновения аварийных сбоев при подаче газа теплоснабжающими предприятиями ЖКХ Магаса, Малгобека и Карабулака заключены договоры с автозаправочными станциями на поставку жидкого топлива (дизельного топлива). Также теплоснабжающими предприятиями подготовлены газодизельные котлы и подземные резервуары для хранения жидкого топлива объемом 0,5 т.

При этом не секрет, что проблемы с расчетами с поставщиками газа и электроэнергии имеются. Основной причиной возникновения задолженности, считают в Минстрое, является несвоевременная оплата юридическими и физическими лицами за оказанные коммунальные услуги предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимо отметить, что имеются ряд объектов теплоснабжения, требующих модернизации.

«Проблемы, возникающие с этими котельными, закрываются текущими ремонтами со стороны муниципальных образований без привлечения служб МЧС. В начале сентября этого года Управлением Ростехнадзора планируется провести проверку муниципальных образований городов и районов республики на предмет готовности к отопительному периоду. По ее результатам будут выданы предписания органам местного самоуправления», — сказала Барахоева.

Работы по подготовке объектов социальной инфраструктуры и ЖКХ будут завершены до наступления отопительного периода, но ежегодно риски аварийности растут в связи с уровнем изношенности котлов и теплотрассы.

В целях повышения качества обслуживания котельных республики на правительственном уровне прорабатывается вопрос по передаче котельных в управление специализированной организации, что в будущем приведет к минимизации рисков, связанных с жилищно-коммунальным комплексом республики.

Ранее Глава региона отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду — один из важнейших показателей эффективности работы всех ответственных органов, руководители которых понесут личную ответственность.

По данным ведомства, отопительный сезон в Ингушетии начнется в середине октября в соответствии с решением муниципалитетов.

P. S. Станут ли батареи тёплыми в многоквартирных домах, зависит от добросовестного отношения задействованных структур к поставленным задачам и целям.