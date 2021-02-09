О том, как интернет помогает населению контролировать свои долги, корреспондент газеты «Ингушетия» беседует с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия Александром Александровым.

— Александр Павлович, Федеральной службой судебных приставов уже не первый год проводится Всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Какими сервисами могут воспользоваться жители республики, чтобы получить информацию о наличии у них долгов?

— Для получения достоверных сведений об исполнительных производствах Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия рекомендует жителям республики использовать только официальные источники: сервис «Банк данных исполнительных производств», мобильное приложение «ФССП» и личный кабинет на Едином портале государственных услуг.

Информационный сервис «Банк данных исполнительных производств» размещен на официальном интернет-сайте ФССП России и ее территориальных органов, в том числе и на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия (http://www. r06.fssp. gov. ru). С помощью данного ресурса можно узнать информацию о должниках, как физических, так и юридических лицах.

Для этого необходимо зайти на сайт управления и в поле «Узнай о своих долгах» ввести фамилию, имя гражданина или название организации и нажать на кнопку «поиск». В появившемся окне ввести цифровой код с предложенной картинки и подтвердить его. При положительном результате поиска, например, физического лица, на экране будет отображена информация о должнике, номер возбужденного исполнительного производства, его дата, реквизиты исполнительного документа, предмет исполнения, наименование и адрес отделения судебных приставов, а также ФИО и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.

Помимо этого, для повышения доступности граждан к информации о наличии или отсутствии у них задолженности по исполнительным производствам разработано мобильное бесплатное приложение «ФССП», которое можно легко найти и установить на соответствующих системах из магазина приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «ФССП». Данное приложение позволяет не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений. Подписавшись, гражданин будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся, что позволит пользователям мобильных устройств своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам и тем самым исключить риски применения судебным приставом-исполнителем мер принудительного исполнения.

Также на Едином портале государственных и муниципальных услуг реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Этот сервис доступен как для физических, так и юридических лиц.

Для того чтобы пользоваться возможностями данного сервиса, нужно зарегистрировать личный кабинет на портале государственных услуг gosuslugi. ru. Регистрация очень проста. Понадобится только паспорт, СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона. После регистрации личного кабинета вы получите код активации. Во время регистрации личного кабинета можно выбрать способ получения кода, который нужно активировать. Реализация электронного взаимодействия позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в подразделения управления, сократить объем бумажного документооборота.

— Какие еще есть способы обращения в вашу службу?

— Существует еще один способ дистанционного обращения к судебным приставам — центр телефонного обслуживания граждан (8(8734) 55-19-75). Данный центр начал свою работу в Управлении ФССП России по Республике Ингушетия в конце декабря прошлого года.

К оператору центра можно обратиться с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45 по поводу ареста банковских счетов, получения информации справочного характера, вопросов, касающихся снятия ограничений с движимого и недвижимого имущества (при наличии оплаты задолженности), ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации и по вопросам записи на личный прием. А также в управлении выделена отдельная горячая линия (8 (8734) 55-19-82) для оперативного разрешения ситуаций при совпадении персональных данных граждан с должниками по исполнительным производствам, так называемые «двойники» должников.

Кроме того, существует способ личного приема граждан сотрудниками службы. Такой способ взаимодействия, в условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, возможен только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и строго по предварительной записи. По всем имеющимся вопросам в сфере исполнительного производства при наличии регистрации на Едином портале государственных услуг вы можете записаться на личный прием к начальникам подразделений (старшим судебным приставам), их заместителям, а также судебным приставам-исполнителям заранее в удобное для вас время, используя имеющийся на официальном интернет-сайте управления r06.fssp. gov. ru сервис «Запись на прием».

Перед нажатием кнопки «Записаться на прием» необходимо указать свою контактную информацию и тщательно проверить введенные сведения. Только при условии заполнения всех полей, обязательных для заполнения, возможно забронировать время приема.

— В случае отсутствия регистрации на Едином портале государственных услуг невозможно воспользоваться сервисом «Запись на прием». Что делать в таком случае?

— В этом случае граждане могут заблаговременно записаться к должностным лицам управления по контактным телефонам, имеющимся также на официальном сайте в разделе «Контакты».

— Произвести оплату своих долгов можно посредством интернета?

— Очень важным вопросом является перевод денежных средств в счет оплаты долга по исполнительным производствам. Судебные приставы настоятельно рекомендуют гражданам и представителям юридических лиц погашать любую имеющуюся задолженность посредством портала госуслуг или скачать и распечатать квитанцию для оплаты. Для оплаты долга с помощью онлайн-сервиса на Едином портале государственных услуг необходимо быть зарегистрированным пользователем сервиса. Распечатать готовую квитанцию для оплаты долга в кредитных организациях или отделении почты можно в сервисе «Банк исполнительных производств». Готовая квитанция сокращает ваше время на заполнение данных и позволяет избежать ошибок при заполнении.