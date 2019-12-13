Кажется, что городские власти от безысходности давно махнули рукой на эту удручающую картину самоуправства ненасытных предпринимателей, напичкавших небольшой пятачок дорогостоящей городской земли своими зданиями, забыв о парковках. «Да какие там парковки!» — восклицают в сердцах обыватели, волею судеб оказавшиеся здесь: хоть бы проезжую часть не занимали.

Истины ради стоит признаться, что определенная попытка «рассосать» пробку раньше предпринималась: дорожники взяли и расширили площадку аккурат у подъезда к перекрестку. Но эта «реконструкция», кажется, только усугубила ситуацию: автоловкачи, которым наплевать на всякие ПДД, стали проскальзывать сквозь ряды законопослушных водителей и мимо неадекватно работающих светофоров, окончательно затягивая гордиев «дорожный узел».

Печальная история безобразной застройки этой крохотной территории проста, как и вся незамысловатая дикокапиталистическая летопись нашего недавнего прошлого. Около большой больницы (ИРКБ), где всегда снует народ (а значит — потенциальные покупатели), ушлые предприниматели, всеми правдами и неправдами сварганив документы, возвели массу построек, которые сегодня чуть ли не стоят друг на друге. Сюда же втиснута «ожидалка» общественного транспорта, это место облюбовали вездесущие таксисты, проезжую часть автодороги постоянно перерезают машины, заезжающие на стоянку больницы. Не трудно представить, какой хаос здесь ежедневно творится. И не только в час пик.

Памятуя об этой ситуации, градоначальник Назрани Урусхан Евлоев на одном из последних совещаний попросил собравшихся представить свои предложения по снижению ситуации на данном перекрестке, ее оценили и после непосредственного выезда на место. Так, по словам мэра, минимизации проблемы может способствовать «вызволение» остановки общественного транспорта из «плена» автомобильной пробки и ее перенос на другое место. Прозвучали и другие варианты.