В этой связи РТРС составил топ-3 пользовательских сложностей с приставками DVB-T2, напомнил российским телезрителям, как быстро наладить прием в случае пропадания отдельных телеканалов, и рассказал, как не промахнуться с типом антенны и местом ее размещения.

Газета «Ингушетия» в свою очередь решила с помощью специалистов дать своим читателям исчерпывающую информацию и попросила инженера отдела ИТ РТПЦ РИ Аслана Абадиева ответить на некоторые вопросы, которые чаще всего встречаются среди жителей нашего региона.

— Аслан Магомедович, разъясните, пожалуйста, что делать, если не получается вернуть потерявшиеся цифровые телеканалы?

— Должен заметить, что выпадение телеканалов — типичная проблема телезрителей, обращающихся на горячую линию. Чаще всего у телезрителей исчезает один телеканал, реже — несколько. Например, у владельцев приставок Oriel 890 из мультиплекса пропадал «Матч ТВ». В таких случаях рекомендуется повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно зайти в раздел «Поиск каналов» и нажать «Автопоиск».

Приставки моделей Telefunken 212 и MDI DBR-701 не могли найти телеканал ОТР. Помог только сброс настроек. В этом случае нужно выбрать в меню раздел «Система» — «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Далее вводим на месте пароля четыре нуля и снова пробуем запустить автопоиск.

У многих телезрителей иногда телеканал «Карусель» показывался в формате «немого кино», но после перенастройки звук возобновлялся. Бывает и такое, что автопоиск настраивает прием на частоты ретрансляторов соседних регионов. Например, на «России 1» передаются новости соседнего, а не своего региона. В таком случае пробуем настроить ТВ вручную. Для этого вводим частотный канал нужного мультиплекса (ТВК). Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном приложении «Телегид» или узнать по номеру горячей линии 8-800-220-20-02.

Также необходимо отметить, что неконструктивное поведение или перегрев корпуса (процессора) могут стать причиной пропадания сигнала. С такой проблемой сталкиваются владельцы недорогих моделей с конструктивными недоработками, например, Denn DDT104. Часто перегреваются приставки с встроенным блоком питания: DColor DC711HD, D-Color DC901HD, D-Color DC922HD и другие. Были зафиксированы случаи перегрева и у модели MDI DBR-901.

Лучше всего вернуть такую приставку по гарантии и купить другую, более надежную модель. При этом стоит выбирать модели с внешним блоком питания — его легко заменить в случае поломки.

Если средства ограничены, можно просверлить вентиляционные отверстия в корпусе. Это должно снизить уровень нагрева. Однако это не универсальное решение.

Как мы можем наблюдать, производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение, постоянно совершенствуют его. Приставки — не исключение, предыдущие версии устаревают. Поэтому нужно обновлять ПО, как говорят в народе — перепрошивать.

Многие владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и DColor DC711HD не обнаружили в первом мультиплексе «России 1». Повторный поиск им также не помог. Неполадку удалось устранить только с помощью перепрошивки. Для этого телезрители обращались в сервисный центр производителя или обновляли ПО самостоятельно.

— А что нужно сделать, чтобы самостоятельно произвести перепрошивку?

— Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно скачать загрузочные файлы с сайта производителя, форматировать флешку в файловую систему FAT или FAT32, затем записать файлы на флешку и вставить ее в приставку. Далее, пошагово выполнить команды по установке. После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.

— Как мы знаем, все проблемы плохой картинки на экране — от антенны. Расскажите, какие виды антенн существуют на рынке цифрового ТВ сегодня, и как лучше подобрать антенну для приема цифрового телевидения?

— Если говорить о видах телеантенн, то это наружные антенны без усилителя сигнала (пассивные). Самый рабочий тип антенны. Их устанавливают на крыше, балконе, оконной раме или стене. Принимают «цифру» в радиусе 20 километров. Работают в плотной застройке, когда башня закрыта домами, окно смотрит в другую сторону, когда башня расположена за холмом.

Есть и наружные антенны с усилителем (активные). На большом удалении от телебашни антенне нужен усилитель. Такая антенна способна видеть телебашню на расстоянии до 80 километров. Усилитель включается в розетку. В некоторых моделях телевизоров и приставок ток подается по антенному кабелю. Это избавляет от лишнего провода, но нужно выяснить, предусмотрена ли такая подача в антенне и телевизоре (приставке).

Активные антенны подходят для приема за городом, в городе целесообразно их использовать в условиях непрямой видимости телебашни. Коэффициент усиления встроенного усилителя достаточен на уровне 18-22 децибел. При этом у логопериодической антенны усиление на 15% ниже, чем у антенны «волновой канал». Если же расстояние до башни менее 10 км, усилитель может навредить. В таком случае его необходимо отключить либо заменить активную антенну на пассивную.

Используются ныне и комнатные антенны. Они подходят для приема вблизи телебашни, в радиусе 5 километров, в прямой видимости. Если из окна видно башню, такая антенна — то, что надо. Не видно — лучше не рисковать.

И, наконец, коллективные антенны, которые обеспечивают ТВ-сигналом весь дом. Тут заботы сводятся к тому, чтобы выяснить у управляющей компании, есть ли такая антенна в нужном дециметровом диапазоне на крыше дома и как к ней подключиться. Если коллективной антенны нет, то вопрос о ее установке решает собрание собственников жилья.

В бывшем СССР, как мы помним, телевидение транслировалось на метровых волнах — с длиной волны от 1 до 10 метров. Позже появились телекомпании, работающие в дециметровом диапазоне (21-69 частотные каналы), где длина волны от 10 сантиметров до 1 метра. Это говорит о том, что для приема волн разной длины нужны разные антенны.

В 2019 году Россия перешла на цифровое эфирное телевидение. Федеральные каналы вещают только в цифровом формате. В аналоговом остались лишь некоторые региональные. Поэтому сейчас в России телевещание в метровом диапазоне (1-12 частотные каналы) практически не ведется. А вот метровые антенны еще остались. Такая антенна может поймать цифровой телесигнал вблизи передающей станции. Но он будет неустойчив, может пропадать. Выглядит это так, что телевизор то показывает отлично, то не показывает.

Только дециметровая антенна может стабильно без перебоев принимать сигнал цифрового эфирного телевидения. Обычно она выглядит, как елка, — длинная палка с небольшими увеличивающимися поперечинами. Другие формы дециметровых антенн — чаще просто маркетинговый трюк. Антенны необычной формы могут работать только вблизи башни. А могут и создавать такие же проблемы при просмотре, как неподходящая антенна метрового диапазона.

Популярные «польские» антенны в виде решетки специалисты не рекомендуют. У них низкие показатели по приему цифрового телесигнала. Когда выходит из строя усилитель антенны, она способна создать помехи и для других зрителей, чьи антенны установлены на том же этаже или крыше. Если «полька» работает нормально, вам повезло. Но при трудностях с приемом советуем заменить ее на дециметровую.

Важно уметь отличать типы антенн. К примеру, для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа дециметровых антенн: логопериодические (например: «Дельта H111-02») и «волновой канал» (например: «Меридиан 12AF»). Оба типа принимают дециметровые волны — 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Логопериодическая антенна выручает, если мультиплексы передаются на сильно удаленных друг от друга частотах. Например, если первый мультиплекс транслируется на 24 ТВК, а второй — на 58 ТВК. В случае если разница между ТВК не более чем на 10-15 единиц, оптимальный выбор — антенна «волновой канал». Узнать ТВК мультиплексов в своем регионе можно на сайте ртрс.рф.

Также я посоветовал бы нашим телезрителям уделить внимание конструктивным особенностям телеантенн. Более надежны наружные антенны из алюминия и ударопрочного пластика. Антенны из стали подвержены коррозии. Причем, чем меньше паек в конструкции, тем лучше.

При выборе антенны важно также обратить внимание на ее влагозащищенность. А при прочих равных условиях нужно выбирать антенну с минимальной ветровой нагрузкой и массой.

Устанавливать антенну нужно как можно выше и направлять ее необходимо в сторону ближайшей телебашни. Рекомендуемая высота подвеса антенны в частном секторе — от 10 метров над уровнем земли, для многоэтажного здания оптимальная высота — выше третьего этажа или два метра от уровня крыши (с помощью мачты).

Не стоит размещать антенну под крышей, особенно металлической, — приему будут препятствовать помехи. Лучше всего вынести антенну на более открытое пространство (балкон, фасад, крыша) и обеспечить прямую видимость телебашни.

При установке антенны, необходимо сориентировать её в сторону ближайшей телебашни. Для этого медленно поворачивайте ее в горизонтальной плоскости и наблюдайте за показателями на телеэкране. Для четкой картинки достаточно, чтобы уровень сигнала был не менее 60-70%, «качество» — не менее 70-80%.

Для тех, кто живет в многоквартирных домах, советую антенну подобрать под особенности квартиры. Важно учесть этаж, плотность застройки, ландшафт и расстояние от телебашни. Правильная установка подходящей антенны и ориентирование ее в сторону ближайшей телебашни позволит без проблем принимать 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения.

Чем выше закреплены наружные антенны, тем лучше. Для крепления необходима мачта, кронштейн. В качестве мачты можно использовать металлическую трубу диаметром 40-50 мм.

Если привычные способы настроить устойчивый телеприем не помогают, попробуйте установить на антенну внешний фильтр входных сигналов. Это поможет отсечь бытовые помехи и помехи от операторов сотовой связи. Все больше производителей (например, Televes и Funke) встраивают в свои антенны режекторные фильтры, отсекающие LTE-диапазоны.

Раз в год рекомендую проводить проверку внешней антенны на наличие повреждений и коррозии, а также кабеля (возможны растрескивания), протирать спиртом контакты и разъемы. Регулярная проверка исправности оборудования и всех соединений — залог стабильного приема ТВ.

Если вам нужна помощь с установкой антенн, подключением и ремонтом приставок и телевизоров, вы можете найти мастеров через сервис карта. ртрс. рф. Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной карте галочку в строке «Сервисы» и выбрать подходящий значок с отверткой и гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более тысячи антенных сервисов из всех регионов России.

— А какую роль в качественном изображении на телеэкране играет кабель, подключенный к антенне?

— Установив подходящую антенну, нельзя забывать и про кабель. В случае проблем с сигналом в первую очередь стоит проверить кабель. Если он поврежден, соединения окислены, на кабеле скрутки — его нужно чинить или менять на новый. В идеале кабель должен без потерь доводить сигнал от антенны до телевизора. На практике потери — так называемые затухания сигнала — все равно есть. Рекомендуемое сопротивление кабеля — 75 Ом, при котором происходят минимальные затухания. Выглядит он как толстый провод диаметром около сантиметра. Иногда на оплетке кабеля есть маркировка 75 ОМ. Эту информацию можно найти и на ценнике в магазине. Причем длина кабеля не должна превышать 10 метров. Более длинные кабели могут стать причиной проблем с телеприемом из-за затухания сигнала. Чтобы уменьшить затухание, нужно укоротить провод либо установить усилитель. Частая причина проблем с приемом — в том, что используемый коаксиальный кабель собран из множества мелких отрезков на скрутках.

В отдельных случаях «рассыпания» изображения на экране могут быть вызваны разрушением изоляции антенного кабеля. Из-за осадков контакты могут окислиться. Если очистить места присоединений и заменить разъем, прием телеканалов восстановится. Тонкие кабели удобнее в прокладке и не так заметны, но не так эффективно проводят дециметровый сигнал.

Осень — время начала нового телесезона. Телеканалы готовят новые программы, которые должны взорвать рейтинги и оставить позади конкурентов. Чтобы долгими осенними и зимними вечерами наслаждаться любимыми передачами, обязательно нужно заранее проверить состояние антенны. Сложнее всего приходится с наружными антеннами — они испытывают на себе все капризы погоды. Но именно они обеспечивают более устойчивый и качественный телеприем.