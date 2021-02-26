Недавно такая претензия была опубликована в социальных сетях. Человек написал о неосуществлении сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов региональным оператором ООО «Экосистема» с территории многоквартирного дома 34 на улице Ростовской в сельском поселении Троицкое. Автор в своей жалобе также указал, что по данному вопросу раннее обращался в Минприроды РИ.

Газета «Ингушетия» связалась по данному поводу с экологическим ведомством, где изданию сообщили, что обращения по факту нарушения графика вывоза мусора в министерство не поступали.

«У нас такие обращения нигде не зафиксированы, но мы регулярно мониторим социальные сети и стараемся оперативно реагировать на поступающие сигналы. В ответ на жалобу, о которой идет речь, Минприроды направило своих государственных инспекторов по указанному в обращении адресу. Здесь они совместно с сотрудниками сельской администрации провели осмотр места сбора бытовых отходов. На момент проверки мусор отсутствовал, переполненных контейнеров не было выявлено», — рассказали газете «Ингушетия» о результатах выезда.

В связи с данной ситуацией газета решила обратиться к Минприроды за разъяснением порядка фиксации нарушения графика вывоза отходов региональным оператором в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» утвержден типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно указанному договору, в случае нарушения региональным оператором обязательств по договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем двух незаинтересованных лиц или с использованием фото- или видеофиксации и в течение трех рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение трех рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение трех рабочих дней со дня получения акта. В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений (п. 16).

В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

Если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение трех рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором (п. 17).

Исходя из п. 19 типового договора акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору должен содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.

Согласно п. 20 типового договора, потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору для принятия мер реагирования в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия.

В целях принятия исчерпывающих мер по фактам нарушения региональным оператором графика вывоза отходов Минприроды Ингушетии предлагает придерживаться вышеуказанного порядка фиксации нарушений.

То есть, ознакомившись с этой инструкцией, любой житель сможет компетентно оформить свою жалобу на регионального оператора по вывозу мусора и грамотно обосновать ее.