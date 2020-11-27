Республиканский центр медицинской профилактики часто проводит разъяснительную работу с населением по борьбе с вредными привычками. Сегодня об этом с читателями беседует врач Центра медицинской профилактики Л. Бузуртанова:

— Поговорим о том, как вредные привычки влияют на наше здоровье и как вести борьбу за здоровый образ жизни.

Вред курения

Установлено, что до 90% людей начинают курить в молодости. Средний возраст начинающих курильщиков в России — 11 лет. Более 20% курильщиков ничего не знают о пагубных последствиях табака. Более 40% курильщиков считают, что отказаться от курения легко.

В мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Употребление табака — это контролируемый фактор риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Вред курения обусловлен не только никотином, который вызывает зависимость, но и другие вещества: мышьяк, формальдегид, бензол, смолы, радиоактивные вещества, окись углерода, табачный деготь.

Последствий курения может быть превеликое множество, но наиболее частыми осложнениями этой пагубной привычки становятся:

• хронический бронхит — типичный для курильщика кашель по утрам с выделением слизи темного цвета;

• онкологические заболевания (рак нижней губы, трахеи, гортани, лёгких, желудка);

• сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, артериальная гипертензия, тромбоз сосудов и т. д.).

В итоге, поражается головной мозг, печень, почки, выделительная и половая система, а заболеваемость и, соответственно, смертность растут в разы.

Вред пассивного курения

Лишь 25% табачного дыма поступает в легкие курильщика, остальные 75% отравляют воздух, которым дышат окружающие, — это явление получило название «пассивного курения». Опасная для здоровья некурящих людей концентрация табачного дыма в воздухе закрытых помещений создается при выкуривании всего лишь нескольких сигарет, поэтому некурящие члены семьи, в которой курит лишь один человек, пассивно «выкуривают» до 10 сигарет в сутки. Вдыхание табачного дыма окружающими ничуть не менее безопасно, чем классическое курение. Пассивные курильщики подвергаются воздействию вредных смол, ядов и канцерогенов из сигарет точно так же, как и сами курящие.

Какой вред приносят наркотики?

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди умирают в течение первого года с момента начала употребления наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются нестерильными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через кровь — СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.

Вред алкоголя

Что же такое спиртные напитки и как они действуют на организм? Последние исследования показали, что безопасной доли алкоголя не существует. Хроническое злоупотребление может привести к необратимым нарушениям в функционировании мозга.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 млн человек во всем мире умирает ежегодно от чрезмерного потребления алкоголя. То есть чуть более 5% всех смертей связаны со злоупотреблением спиртными напитками.

Такая печальная статистика легко объяснима, ведь насчитывается порядка 200 заболеваний и нарушений функций органов и тканей человеческого организма, вызванных влиянием этанола. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, человек плохо контролирует свои действия, может попасть в опасную для жизни ситуацию (ДТП, несчастные случаи и т. д.). При этом наиболее высокий показатель смертности от алкоголя приходится на трудоспособный возраст: почти в 14% случаев «жертвами» спиртных напитков становятся люди 20-39 лет.

Алкоголь влияет на состояние всего организма. От его употребления больше всего страдают:

• Сердечно-сосудистая система. От алкоголя сосуды сначала расширяются, затем резко сужаются, со временем образуются атеросклеротические бляшки, «удар» по сосудам приводит к усиленной нагрузке на сердце, при систематическом злоупотреблении алкоголем сердце подвергается аномальным изменениям, в результате чего атрофируется сердечная мышца.

• Мозг и центральная нервная система. Только на первых этапах любитель выпить чувствует эйфорию, расслабленность, у него приподнятое настроение. Однако затем наступает истощение нервной системы. Происходят необратимые изменения в тканях мозга, извилины сглаживаются, появляются рубцы.

• Суставы. В результате употребления алкоголя в организме человека активизируются воспалительные процессы, которые поражают в числе первых суставные хрящи. Происходит деформация суставов, со временем переходящая в хроническую форму. Так, любители выпить часто мучаются от артрозов и артритов.

• Почки и печень. Эти органы страдают от алкоголя больше других, так как именно через ткани печени и почек фильтруется весь выпитый алкоголь. В результате — ожирение печени и почек, цирроз, гепатит, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность.

• Поджелудочная железа. Чрезмерное употребление алкоголя влияет на активность пищеварительных ферментов и функцию поджелудочной железы. Из-за этого у людей может развиться хронический панкреатит — серьезное воспалительное заболевание поджелудочной железы, которое может привести к развитию опухоли и даже к смерти.

При отсутствии должного лечения все эти заболевания неминуемо приводят к летальному исходу.

Профилактика вредных привычек

Ни для кого не секрет, что лучшая профилактика вредных привычек — здоровый и активный образ жизни и что предупредить легче, чем лечить. А лечить зависимости — это долгая и сложная процедура, в особенности лечение наркомании. Основная профилактика вредных привычек — это санитарно-просветительская работа среди подрастающего поколения и их родителей с распространением наглядного печатного материала, с показом видеоматериала и с примерами из жизни людей с различными зависимостями.

Все меры профилактики вредных привычек, включающие мероприятия в учебных заведениях, беседы родителей дома — самый правильный шаг, который поможет избежать многих бед и сохранить здоровье растущего организма. Нужно помочь подростку найти себя в жизни и увлечь его любимым делом.

Берегите здоровье свое и своих близких!

Скажем ещё раз, что сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики регулярно работают со школами, проводят лекции, беседы с ребятами, разъясняют и рассказывают о вреде и последствиях употребления психоактивных веществ, раздают информационный материал, показывают видеоматериал, отвечают на интересующие вопросы, формируют в подрастающем поколении здоровый образ жизни.