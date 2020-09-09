Эксперты отделения аудита качества и внедрения новых технологий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» побывали, в том числе, и в Республике Ингушетия.

Специалисты Северо-Кавказского филиала провели выезды на объекты национального проекта — дороги как регионального, так и местного значения. Специалисты филиала измерили ровность и толщину верхнего слоя дорожного покрытия, провели измерения продольных и поперечных уклонов, отобрали керны (пробы) из готовых конструктивов.

В Ингушетии эксперты провели аудит качества на объектах реконструкции: «Назрань — Гамурзиево» и «Назрань — Грозный» (участок автодороги реконструируется в рамках второй очереди). Аудиторы провели оценку геометрических параметров покрытия дороги, отобрали пробы асфальтобетонной смеси, а также взяли керны из дорожных конструкций. Заказчиком данных объектов является «Ингушавтодор».

По завершении мониторинга качества дорожных работ специалисты Северо-Кавказского филиала отправились в Ростов-на-Дону, где будут проведены камеральная проверка документации и лабораторные испытания отобранных дорожно-строительных материалов. Результаты проверок после проведения испытательных проб в лаборатории и рекомендации будут переданы всем участникам дорожных работ. Об этом сообщил отдел пресс-службы Управления по общественным связям и коммуникациям ФАУ «РосдорНИИ».

Необходимо отметить, что в этом году было проведено масштабное обновление материально-технической базы испытательных лабораторий филиалов РосдорНИИ, в том числе Северо-Кавказского. Это необходимо было сделать для проведения мониторинга и аудита качества дорожных работ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Поступило оборудование, которое позволяет моделировать нагрузки и воздействия, характерные для реальных условий эксплуатации автомобильных дорог (образование колеи, истирание шипованными шинами, усталостная прочность, морозостойкость). В частности, для мониторинга качества дорожных работ обеспечивается проведение испытаний дорожно-строительных материалов на соответствие действующим нормативно-техническим документам.

Обновление лабораторий позволило РосдорНИИ проводить испытания по всем основным видам материалов, используемых в дорожном строительстве.