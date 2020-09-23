Безопасность пациентов — это основополагающий принцип оказания медицинской помощи. Каждый вид, форма и условия оказания медицинской помощи сопровождаются определенными рисками для пациентов. В настоящее время определение безопасности пациентов связано, прежде всего, с предотвращением ошибок в процессе оказания медицинской помощи и снижением риска неблагоприятных событий, связанных с оказанием медицинской помощи до приемлемого минимума. Такой минимум следует рассматривать как консенсус всех заинтересованных сторон с учётом имеющихся текущих знаний, ресурсов и условий, в которых оказывается медицинская помощь.

Признавая безопасность пациентов в качестве ключевого приоритета здравоохранения, в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая прошла в мае 2019 года, 194 страны объявили Всемирный день безопасности пациентов, целью которого является повышение глобальной осведомленности пациентов о безопасности и поощрение общей солидарности действий, как профессионального сообщества, так и самих пациентов. По оценкам ведущих мировых специалистов, в разных странах только при оказании стационарной помощи возможно причинение вреда, по меньшей мере, каждому 10 пациенту. Вред может быть причинён в результате ряда нежелательных событий, почти половину из которых можно успешно предотвращать. Как показательный пример — снижение распространённости внутрибольничных инфекций на 55% связано исключительно с соблюдением и осуществлением правил гигиены рук.

В рамках Всемирного дня безопасности пациентов Ингушский республиканский центр медицинской профилактики провёл комплексную просветительскую работу, направленную на повышение осведомлённости жителей республики и потенциальных пациентов в вопросах собственной безопасности при оказании медицинской помощи. Проведена работа по информатизации медицинских работников в аспектах соблюдения обязательных требований к обеспечению безопасности медицинской деятельности. В частности, безопасного применения лекарственных средств и медицинских изделий, безопасности клинической практики и безопасных условий для оказания помощи. В течение месяца центром осуществлялась активная работа со средствами массовой информации. Врачи принимали неоднократное участие в телевизионных передачах и радиоэфирах. Систематически публиковался тематический материал в социальных сетях, распространялись информационные брошюры и памятки, были в этом направлении задействованы и другие медицинские организации республики.

Сотрудники Министерства здравоохранения Ингушетии Республиканского центра медицинской профилактики провели интернет-опрос населения и медицинского персонала через официальные аккаунты, с целью проанализировать осведомленность о приоритетных вопросах, связанных с безопасностью при получении и предоставлении медицинской помощи. В опросе приняли участие 5056 человек, из них 729 медицинских работников и 4327 пациентов.

46% опрошенных наиболее вероятной причиной возникновения осложнений при лечении назвали несоблюдение пациентом рекомендаций врача.

30,8% пациентов сталкивались с ошибочным назначением или введением лекарств.

34% опрошенных не читают при подписании информированное добровольное согласие, которое играет важную роль в безопасности пациентов.

Около 79% пациентов считают необходимым иметь полный доступ к своей медицинской документации.

Более 72% считают, что безопасность пациентов — это ответственность не только медицинских работников, государства, но и самих пациентов.

В свою очередь 84% медицинских работников отметили, что пациент для них является партнером, с которым можно обсудить проблему и оптимальные варианты лечения.

В 45% случаев медицинские работники считают, что причиной возникновения неблагоприятных ситуаций, связанных с оказанием медицинской помощи, является несоблюдение пациентами рекомендаций врача.

В 52,7% случаев считают, что организация активно работает для предотвращения неблагоприятных событий в медицинских организациях.

Ну и положительная оценка в том, что в 70% случаев пациенты считают, что получали должное внимание медицинского персонала.

По итогам опроса можно считать, что мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню безопасности пациентов в 2020 году, вызвали интерес среди населения и медицинского персонала.

В ходе мероприятий организаторы сделали акцент на необходимости прямого диалога между врачом и пациентом, а также необходимости бережливого и внимательного отношения к собственному здоровью со стороны самого пациента, соблюдения им правил личной гигиены, правильного питания, своевременного обращения в медицинское учреждение, прохождения диспансеризации и проведения профилактических прививок.

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что ежегодное проведение Всероссийского дня безопасности пациентов является важным мероприятием для развития и поддержания отечественной медицины.