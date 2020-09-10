«Красота присуща всему здоровому... Она есть гармония, в ней непременно присутствуют залог успокоения и чувство ритма, воплощающие человечеству высшие идеалы!» Так говорил великий Хемингуэй.

Предполагать, что Всемирный день красоты, который отмечается в конце первой декады сентября, является исконно женским праздником и что он касается только красоты человеческого облика, является ошибкой, потому как красота окружающей нас природы и благоприятная среда, в которой мы пребываем, не менее привлекательны для нашего взора.

Также необходимо отметить, что именно такие отрасли, как цветоводство и растениеводство придали ускорение многим направлениям промышленности и медицины, а косметическая индустрия, которая работает над усовершенствованием красоты человеческого лица и тела, стала в этом списке занимать лидирующее место.

Тем более, что косметическая индустрия, как важная часть экономики, всегда учитывает переменчивые эталоны красоты и подстраивается под моду. При этом специалисты индустрии уверены, что во все времена красивыми считались, прежде всего, здоровые люди, которые находились в ладу с самим собой и занимались только любимым делом.

— Я больше чем уверена, что красота — это внутреннее богатство человека, будь это женщина или мужчина, — говорит Макка Эльджаркиева, которая на протяжении долгих лет занимается цветоводством у себя на частном участке земли. — А растительный мир как раз таки и создан для человечества, чтобы украшать его существование. И только такой человек, который имеет богатый внутренний стержень, способен на взаимодействие с дарами и чудесами природы, от которой в прямом смысле слова зависит вся наша жизнь.

Получается, что важнее красоты внешней, недолговечной и оцениваемой очень субъективно, является красота душевная, не стареющая с годами. Тем более что сейчас наблюдается тенденция обращения к естественной (дикой) красоте.

Говорят, что красивым кажется всё, на что смотришь с любовью. Вот и моя собеседница не может налюбоваться на свой цветник, в котором сосредоточены основные виды уличных многолетних и однолетних цветов самых разных расцветок и оттенков.

— Я, как и любая женщина, люблю всё красивое, — говорит Макка, — но в цветы была влюблена с детства. Помню, как мы с младшими сестренками, когда были маленькими, засадили цветами весь приусадебный участок, который выходил на проезжую часть дороги, где мы жили. Прохожие глаз не могли оторвать от такой красоты и каждый раз нахваливали нас и говорили нам приятные слова. Только когда мы уже все повзрослели и разлетелись кто куда, наша детская сказка из цветов перестала существовать.

По рассказу Макки Мухтаровны, с годами эта любовь к цветам у неё возрастала с большей силой, правда, когда дети были маленькими, она не могла себе позволить уделять слишком много времени цветам, но все же комнатные растения у неё в доме водились всегда.

Тот факт, что вопрос определения красоты природы поднимался еще в древности, находит отражение в фольклоре древнейших цивилизаций, где у каждого витка развития общества появляются новые идеалы. Но в любом случае присутствие цветов можно встретить на любых изображениях, имеющих сегодня статус раритета.

Получается, что цветы так или иначе влияют на наше настроение и жизнь в целом. По высказываниям врачей, они не только делают воздух чище, но и оказывают на нас эстетическое воздействие, и не стоит думать, что растения способны воздействовать на организм только в составе настоек и отваров. Отчасти влияние цветов на человека можно назвать фитотерапией.

И, как считает Макка, комнатные растения, которые поддерживают хороший микроклимат в помещении, также не являются исключением. Ведь уже давно доказано, что некоторые виды домашних цветов улучшают качество воздуха. Они поглощают вредные вещества, перерабатывают их, выделяя кислород. Именно поэтому для поддержания здоровья рекомендуется заводить цветы людям, проживающим в районах с плохой экологией.

— Я вам больше скажу, что практическая польза комнатных цветов имеет научное обоснование, — говорит цветовод Макка. — За счёт особенностей своей жизнедеятельности они перерабатывают вредные вещества и выделяют полезные фитонциды. А они в свою очередь оказывают дезинфицирующее действие. Получается, что не зря комнатные цветы и растения вообще называют лёгкими планеты.

Мы не раз слышали, что с течением времени те же пластиковые окна, двери и другие предметы из этого материала разрушается, выделяя при этом очень вредные химические вещества. Так вот, оказывается, домашние цветы нейтрализуют эти химические соединения. По словам флористов, особенно хорошо очищают воздух фикусы, папоротники и пальмы.

— Я хоть и не медик по образованию, — говорит Макка, — но знаю, что многие виды растений оказывают влияние на конкретные органы человека и, благодаря своим уникальным способностям, избавляют нас от мигреней и головных болей. К примеру, выращивание дома лимона приводит к улучшению работы головного мозга, а монстера благотворно влияет на пищеварение. Чудодейственное алоэ, наверное, не нуждается в комментариях. Это действительно кладезь здоровья. Удивительно, но даже ароматы некоторых комнатных цветов настолько полезны, что даже могут лечить болезни. Так, цветущая герань способствует быстрому выздоровлению при ангине и простуде. Также этот цветок подавляет развитие некоторых инфекций. Невероятно полезны и кактусы. Они уменьшают количество ионов в воздухе, попадающих в окружающую среду из-за различных излучений.

Если говорить о влиянии цветов на психику человека, то в первую очередь следует отметить эстетическое удовольствие, которое мы испытываем от одного их вида. Это свойство особенно важно в наше время, когда на каждом шагу нас подстерегают стрессовые ситуации.

Говоря на эту тему, Макка Мухтаровна отметила, что положительное влияние цветов на психику человека заключается и в том состоянии радости, которое мы получаем при созерцании и уходе за ними.

— Нельзя описать словами, какое удовольствие я получаю от общения с живой природой, — говорит Макка. — К тому же выращивание цветов — это очень красивый труд. Это тот самый случай, когда можно совмещать полезное с приятным. Я уже не говорю о том, какое благоприятное влияние оказывают цветы на эмоциональное состояние человека. Так, например, считается, что фиалка может предотвратить нервные срывы и снизить чрезмерную эмоциональность. Бегония уменьшает агрессивность и предотвращает конфликты. Похожим действием обладает и папоротник. Говорят, что его стоит выращивать, если в квартире живут люди разных темпераментов, потому как он приносит в дом гармонию и взаимопонимание. Что касается драцены, так это растение не позволит депрессиям и тяжёлым мыслям угнетать своих домочадцев, потому что приносит радость и улучшает настроение. Аналогичным действием на психику обладает и орхидея. Этот комнатный цветок упорядочивает мысли и успокаивает. А фикус просто необходим творческим людям, потому как он влияет на интеллектуальные способности и работу мозга. Кстати, густота побегов фикуса — показатель хорошей атмосферы в вашем доме.

Рассказала Макка Мухтаровна и о садовых цветах и культивируемых лечебных травах, которые растут у неё в четком хронологическом порядке: на переднем плане — ранневесенние, потом — летние, затем — позднеосенние, и, конечно же, вечнозеленые. По её словам, для того чтобы растения выглядели здоровыми и оказывали положительное воздействие на человека, необходимо ухаживать за ними как следует, подбирать правильную почву и место для посадки с учетом индивидуальной непереносимости каждого растения.

— Помимо прочего, такое приятное занятие, как выращивание цветов, может приносить не только эмоциональную радость или восхищение, но и материальную пользу, — говорит Макка. — И однажды, подумав об этом, я, будучи уже на пенсии, решила заняться реализацией цветочных кустов и клубней и была приятно удивлена, что такой товар имеет у нас большой спрос.

В данное время у меня есть своя страничка в «Инстаграме» makka_cveti_06 и точка на центральном рынке в Назрани, где я могу предложить своим покупателям более ста видов саженцев и корней домашних и уличных цветов, а также много лекарственных трав, такие как иссоп, девясил, лаванда, мята мелисса, а также лимонная, клубничная и перечная мята и другие.

Кроме этого, в моем саду можно найти много цветущих и ягодных кустарников, которые круглое лето и до поздней осени дают не только чарующие цветы, но и сладкие сочные ягоды.

Обсуждая с нашей собеседницей тему воспитания детей на красивых эмоциях, стало понятно, что с помощью цветов можно стать добрее и отзывчивее к людям. К примеру, если прислушаться к разговорам учителей в школе, можно поймать такую мысль, что дети, посещавшие детский сад, где, как обычно, бывает много зеленых насаждений, в большинстве своем позитивнее относятся к жизни и понимают, что растения — это такие же живые существа, как и люди, только неодушевленные.

— Лично я с самого раннего детства приучала своих детей бережно относиться ко всему, что нас окружает, — говорит Макка Мухтаровна. — Особенно это касалось растений. Я даже могу сказать, что и сейчас воспитываю своих внуков на примерах того, как любое растение или цветок так же, как и человек, чувствует боль и испытывает жажду, если его не полить в знойный день. И я вижу, что дети с удовольствием слушают и запоминают мои напутствия.

Большая семья, дела и хлопоты по хозяйству, конечно, отнимают у Макки много времени, но для своего любимого занятия, которое можно назвать не просто «хобби», а смыслом жизни, она отводит достаточное количество физических сил и терпения. Кроме этого, она изучает специальную литературу по флоре, которая помогает ей сконцентрироваться и понять, какие именно растения лучше приживаются и растут в условиях нашего климата. Именно поэтому Макка Мухтаровна может ответить на любой вопрос по цветоводству и знает наизусть названия всех цветов, которые произрастают на территории России и многих других стран. А для тех, кто также любит цветы и хочет благоустроить свой двор или дом, такая осведомленность специалиста очень важна: он может не только посоветовать, какие цветы лучше использовать для эстетики, но также скажет, какой уход нужно вести за растениями, чтобы они приносили нескончаемую радость своим владельцам.

Безусловно, красота — как понятие всеобъемлющее, заполняет собой все пространство окружающего мира, находящееся порой в самых простых вещах — улыбке детей, поддержке и заботе родных и близких и, конечно же, в цветах. Нужно только уметь замечать эту красоту, не проходить мимо, будучи озабоченными проблемами уходящего дня.