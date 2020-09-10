Водоснабжение

Полувековые трубы не выдерживают

Изношенность водопроводных труб — одна из причин перебоев воды

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Ветхие трубы — одна из частых причин перебоев в подаче воды. Некоторым из них, как например, трубам, проходящим по улице Дьякова в Карабулаке, уже более полувека. Порыв образовался в трубопроводе, проходящем через частное домовладение, и пока ремонтная бригада добиралась до места аварии, здесь образовался небольшой пруд.

По словам сотрудника городской администрации Магомеда Осканова, весь комплекс аварийно-спасательных работ заранее планируется и согласовывается с управляющей компанией ЖКХ. По его словам, заявки на устранение порывов предварительно обрабатываются, и ремонтная группа выдвигается по конкретному адресу. В день поступает порядка 5 таких обращений.

— Большое количество порывов в системе водоснабжения связано именно с тем, что много ветхих трубопроводов. Эти вопросы мы пытаемся решить, и решаем оперативно, можно сказать, практически каждый день. Жители города имеют возможность обращаться к нам с подобными проблемами через социальные сети, по телефонным номерам, которые мы каждый день озвучиваем.

Как рассказывает сотрудник МУП ЖКХ г. Карабулак Магомед Яндиев, водопроводные сети в городе расположены хаотично и часто проходят через территорию частных домовладений, огороды или даже под жилыми строениями. Ко всему прочему в системе водоснабжения отсутствуют и задвижки для перекрытия воды на отдельные улицы. Поэтому во время устранения аварии приходится отключать воду во всем городе.

— До сих пор у нас проблема была с техникой, трактор у нас был поломан, сейчас мы его сделали, настроили и на ремонтных работах у нас задействована собственная техника, нанимать не приходится, — утверждает Яндиев.

Устранение течи на улице Дьякова, несмотря на зарядивший с утра и осложнивший ремонтные работы ливень, прошло успешно. Но это временные меры. Все, что мастера могут сделать в подобной ситуации, это забить дыру в трубе деревянной затычкой и сверху заварить ее куском металла.

Ветхость водопроводных сетей в Карабулаке и участившиеся на них порывы — основная бытовая проблема горожан. Вопрос о полной реконструкции сетей неоднократно обсуждался на уровне регионального правительства. Но работа предстоит нелегкая и затратная, ведь замене подлежат 140 тыс. погонных метров разводящих сетей.

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