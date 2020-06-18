Конституция

Подготовка к голосованию

Избирком Ингушетии провел совещание с представителями правоохранительных органов и воинских частей, дислоцированных в республике

0

В Избирательной комиссии Республики Ингушетия состоялось совещание с представителями правоохранительных органов и воинских частей, дислоцированных в регионе, на тему подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, назначенного на 1 июля текущего года.

На совещании речь шла об организации работы по охране помещений избирательных комиссий для общероссийского голосования, задачах правоохранительных органов в день голосования, в том числе с учетом особенностей эпидемиологической ситуации.

Глава Избиркома Мусса Евлоев проинформировал о подготовке к голосованию, его особенностях, в частности, о голосовании до дня голосования и голосовании вне помещения. Он также акцентировал внимание на мерах, принимаемых в целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, законности, недопущения противоправных действий, совместными усилиями нам необходимо создать условия для безопасного осуществления гражданами своих избирательных прав», — отметил Мусса Евлоев.

Избирательная комиссия республики сообщила о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами в части осуществления комплекса организационно-практических мероприятий, направленных на обеспечения правопорядка и содействия участковым избирательным комиссиям.

Поднимался вопрос организации учета избирателей — военнослужащих, находящихся в воинских частях, и других избирателей, проживающих на территории расположения воинских частей либо зарегистрированных при воинских частях по месту службы.

В ходе мероприятия военнослужащим напомнили о порядке регистрации (учета) избирателей данной категории, а также о механизме включения в списки избирателей с учетом их голосования на общих избирательных участках.

По итогам совместного обсуждения Избирком республики рекомендовал командирам воинских частей наладить конструктивное взаимодействие с избирательными комиссиями.

Напомним, Владимир Путин принял решение о проведении общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Дата была предложена главой Центризбиркома. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации было перенесено в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в условиях распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент появилась возможность вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию. Избирательные комиссии во главе с Центризбиркомом вели постоянную работу по подготовке к проведению общероссийского голосования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский боксёр Рашид Кодзоев будет оспаривать титул чемпиона России среди профессионалов в тяжёлом весе
В Малгобеке обсудили вопросы обеспечения безопасности в ходе голосования по Конституции
Ингушским врачам поможет специальный проект PROVRACH LIVE
23 июня состоится онлайн-встреча со всемирно известным чилийским режиссером Пабло Ларраином
Минобрнауки Ингушетии объявило о приеме документов на целевые места в вузы России
В Назрановском районе проверили работу водозаборных сооружений «Кантышево — Долаково»
В сельском поселении Алхасты усилиями местных жителей благоустроены родники
32 случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
«Терский календарь на 2020 год» пополнил фонды Национальной библиотеки Ингушетии
В Ингушетию доставлена гуманитарная помощь из ОАЭ для малообеспеченных семей
Наименьший уровень коррупции наблюдается в Ингушетии — Генпрокуратура

Главное

Яндекс.Метрика

 