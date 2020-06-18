На совещании речь шла об организации работы по охране помещений избирательных комиссий для общероссийского голосования, задачах правоохранительных органов в день голосования, в том числе с учетом особенностей эпидемиологической ситуации.

Глава Избиркома Мусса Евлоев проинформировал о подготовке к голосованию, его особенностях, в частности, о голосовании до дня голосования и голосовании вне помещения. Он также акцентировал внимание на мерах, принимаемых в целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, законности, недопущения противоправных действий, совместными усилиями нам необходимо создать условия для безопасного осуществления гражданами своих избирательных прав», — отметил Мусса Евлоев.

Избирательная комиссия республики сообщила о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами в части осуществления комплекса организационно-практических мероприятий, направленных на обеспечения правопорядка и содействия участковым избирательным комиссиям.

Поднимался вопрос организации учета избирателей — военнослужащих, находящихся в воинских частях, и других избирателей, проживающих на территории расположения воинских частей либо зарегистрированных при воинских частях по месту службы.

В ходе мероприятия военнослужащим напомнили о порядке регистрации (учета) избирателей данной категории, а также о механизме включения в списки избирателей с учетом их голосования на общих избирательных участках.

По итогам совместного обсуждения Избирком республики рекомендовал командирам воинских частей наладить конструктивное взаимодействие с избирательными комиссиями.

Напомним, Владимир Путин принял решение о проведении общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Дата была предложена главой Центризбиркома. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации было перенесено в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в условиях распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент появилась возможность вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию. Избирательные комиссии во главе с Центризбиркомом вели постоянную работу по подготовке к проведению общероссийского голосования.