Мероприятие под председательством главы Сунженского района Магомета Дзейтова прошло с участием начальника отдела ГО и ЧС районной администрации Хасана Цечоева, военного комиссара района Хамзата Нальгиева, глав населенных пунктов, работников военно-учетных столов сельских поселений, представителей правоохранительных органов.

В ходе совещания обсуждены вопросы, касающиеся проведения осенней призывной кампании, которая стартовала 1 октября и продлится до 31 декабря. На прошедшей неделе состоялась первая отправка группы призывников. Всего в ходе текущего призыва из Сунженского района в ряды российских войск будет направлено 28 человек.

Магомет Дзейтов поручил главам муниципалитетов и работникам ВУСов принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременной явки граждан, подлежащих призыву, на медицинское освидетельствование, а также активизировать совместно с участковыми работу по профилактике преступлений, связанных с уклонением граждан от исполнения воинской обязанности. Поручения касались также проведения беседы с призывниками о необходимости прохождения призывной комиссии, а также доведения до них, что неявка влечет за собой правовую ответственность.

Руководство Минобороны России жёстко придерживается курса на профессионализацию Вооружённых сил, потому свой заказ на «срочников» из года в год сокращает. Сегодня контрактников в армии больше, чем призывников. Такая же тенденция наблюдается в других ведомствах, где законом предусмотрена военная служба. А кое-где, например, у пограничников, от этой категории бойцов удалось отказаться вовсе.

Пожалуй, главная особенность осеннего призыва в армию — его проведут в условиях беспрецедентных мер безопасности для здоровья новобранцев и тех, кто отправляет их на службу. Причина таких строгостей известна — вновь набирающая обороты пандемия коронавируса. В миллионной Российской армии этот вирус, в общем-то, не свирепствует. По данным на начало октября, он был обнаружен всего у 604 военнослужащих — невысокий показатель. Тем не менее, Минобороны заранее выстраивает на пути COVID жесткий карантинно-эпидемиологический барьер. О некоторых мерах безопасности для призывников осени-2020 уже известно. К примеру, доставлять их на сборные пункты и к местам военной службы станут на транспорте, который заранее пройдет специальную обработку.

Как и весной, ребят с гарантированной отсрочкой от армии, скорее всего, вызывать в военкоматы не станут — решения об их временном освобождении от службы примут заочно. Во время работы медкомиссий постараются избежать скученности. На призывных пунктах будут следить за соблюдением социальной дистанции между призывниками.

Что касается отсрочки от службы в армии, то на нее имеют право:

1. Временно не годные к зачислению в Вооруженные силы РФ молодые люди (в этом случае максимальный срок отсрочки составляет один год);

2. Школьники, студенты очной формы обучения и аспиранты (освобождение предоставляется на все время обучения);

3. Лица, на попечении которых находятся близкие родственники, нуждающимися в постоянном уходе (при условии, что опекаемые родственники не состоят на полном обеспечении государства и ухаживать за ними больше некому);

4. Опекуны несовершеннолетних братьев или сестер (опять-таки при условии, что присматривать за детьми больше некому);

5. Лица, в одиночку занимающиеся воспитанием ребенка;

6. Отцы двух и более детей;

7. Однодетные отцы, имеющие беременную жену (при этом срок беременности должен быть не менее 26 недель);

8. Граждане, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

9. Лица, находящиеся на противопожарной службе либо же работающие в МВД или органах уголовно-исполнительной системы (при условии наличия у них высшего образования и специальных знаний);

10. Депутаты Государственной Думы, а также представительных органов государственной власти в регионах РФ;

11. Кандидаты на должности в органы госвласти либо местного самоуправления (срок возможной отсрочки — на время участия в выборах).