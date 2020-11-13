Так, учитель истории школы № 12 с. п. Инарки Хава Саутиева отмечает, что ее работа — это вся ее жизнь.

«Моя работа — это, собственно, и не работа, а вся моя жизнь. Я осознала, что самый простой путь к тому, чтобы получить удовольствие от жизни — получать удовольствие от того, что ты делаешь каждый день. Это помогает мне преодолевать препятствия, улыбнуться и достичь своей цели. И таким препятствием для меня стал конкурс «Учитель года». Я считаю, что участвуют в конкурсе «Учитель года» настоящие профессионалы, асы, мастера своего дела. Этот конкурс для меня — стремление повысить свой профессионализм, поделиться наработанным опытом, узнать и постичь новое. И, наверное, желание сделать себя лучше», — поделилась с пресс-службой Минобрнауки Ингушетии Хава Саутиева.

Учитель биологии лицея № 1 г. Магаса Зинаида Костоева считает, что конкурс «Учитель года» — это великолепная возможность пообщаться с единомышленниками на высоком профессиональном уровне, взглянуть на себя со стороны и наметить будущие цели.

«Профессиональные конкурсы — не только смотры педагогических талантов, они помогают поддерживать престиж профессии, дают новый импульс для творчества на этом поприще. Это шанс доказать себе и другим, что ты не зря выбрал профессию «педагог», — отметила Зинаида Костоева.

Хава Батажева, учитель русского языка и литературы школы № 1 г. Сунжа, объясняя мотив участия в конкурсе, процитировала Романа Сефа: «Кто ничего не изучает, тот вечно хнычет и скучает».

«Я всегда нахожусь в поиске и считаю, что интересен тот учитель, который постоянно учится чему-то новому. Хочется верить в то, что ты делаешь все правильно. Мне кажется, что участие в профессиональном конкурсе позволяет посмотреть со стороны на свою работу, получить удовольствие от встреч с коллегами из других школ. «Учитель года» — свободная площадка для реализации смелых идей. Не сомневаюсь, что получу самую главную награду конкурса — уверенность в собственных силах», — отметила конкурсантка.

Профессия педагога требует трудолюбия и чуткого отношения к детям. Без этих качеств работа станет в тягость, и даже самое простое препятствие будет становиться камнем преткновения.

«Я не жалею, что выбрала профессию учителя, потому что я хочу передавать свой опыт и влиять на становление личности, а также помогать людям найти свое «я». Работа с детьми в определенной степени заставляет оставаться молодой. Не только в плане физическом, но и с позиции меняющихся в соответствии с временем интересов детей и подростков. Путь педагога — это непрерывное совершенствование, духовное и творческое развитие. Помимо этого, в себе постоянно приходится культивировать такие качества, как усердие, целеустремленность, смелость, упорство. Работа учителя —постоянный поиск. Ведь находясь на одном месте, увлечь детей очень тяжело, практически невозможно», — подчеркнула учитель начальных классов гимназии Назрановского района Аза Аспиева.

Учитель русского языка и литературы школы с. п. Ольгети Зина Точиева считает, что конкурсанты «Учителя года» уже заслужили это звание, решившись на участие и сделав первый шаг на пути профессионального самосовершенствования.

«Я твердо убеждена в словах К. Д. Ушинского: «Учитель живет до тех пор, пока учится, как только он перестает учиться, в нём умирает учитель». Участие в конкурсе дает мне возможность научиться чему-то новому и интересному у своих коллег, поделиться наработанным опытом, узнать сильные и слабые стороны своей педагогической деятельности», — отметила педагог.

Напомним, итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года — 2020» будут подведены на торжественном закрытии, которое пройдет 17 ноября 2020 года.