Поэтому при выходе в лесной массив для сбора черемши обязательно нужно сообщить в спасательный отряд, полицейский участок или администрацию по месту проживания, довести точный список людей, идущих в лес, и свой маршрут передвижения. От регистрации зависит безопасность всей группы. Спасатели смогут оперативно отыскать заблудившихся в лесу, оказать в случае необходимости квалифицированную помощь.

Сборщикам черемши рекомендуется иметь при себе средства связи, аптечку для оказания первой доврачебной помощи и документ, удостоверяющий личность. Обратно необходимо двигаться только уже пройденным путем, не пытаясь сократить расстояние. Крайне не рекомендуется брать в лес несовершеннолетних детей. При непредвиденной ситуации необходимо как можно точнее сообщить спасателям свое местонахождение.

Как сообщает участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Назрановскому району Магомед Погоров, в основном на сбор черемши отправляются группами не менее трёх человек.

«Списки, которые составляют в администрации, проверяются нами ежедневно. Со всеми этими людьми мы проводим разъяснительные профилактические беседы. К примеру, после пятничной молитвы мы напоминаем о том, что перед тем как отправиться на сбор черемши, необходимо отметиться, сообщить об этом, а также вновь сообщить, только уже по возвращении, что всё в порядке. Это не безосновательная мера предосторожности. Во-первых, не исключена вероятность наткнуться на самодельное взрывное устройство, во-вторых, лес — это зона обитания диких зверей, в том числе хищных, и, в-третьих, в лесу можно попросту заблудиться», — подчеркнул, участковый.

Чтобы не заблудиться в лесной чаще, специалисты МЧС советуют с самого начала стараться запоминать дорогу от края лесной чащи, делать заметки, по которым можно будет найти обратный путь. В случае если всё же заблудились, постараться как можно скорее оповестить об этом родственников посредством мобильной связи, если таковая имеется. В любом случае будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы найти и вернуть заблудившихся домой в кратчайшие сроки, заверяют спасатели.

В Ингушетии уйма маршрутов в горно-лесистой местности, которые привлекают «черемшичников» не только из республики, но и из соседних регионов. Однако в основном по этим маршрутам передвигаются местные жители, и в силу своей самоуверенности такие «путешественники» напрочь забывают про личную безопасность.

Как правило, в случаях чрезвычайных ситуаций первыми на помощь приходят спасатели регионального управления МЧС. О том, как в случае ЧП выжить в лесу зимой, как разжечь костер, организовать ночлег и найти пропитание, газете «Ингушетия» рассказал руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Исса Катиев.

— Сколько случаев было за последнее время, когда терялся сборщик черемши?

— Их не так много. К примеру, в прошлом году потерялся один парень близ сельского поселения Алкун Сунженского района Ингушетии, который отправился в лес для сбора черемши. В тот день, где-то в шесть часов вечера, в дежурную часть МЧС поступила информация от диспетчера о том, что в лесу близ Алкуна пропал 18-летний юноша, который отправился туда за черемшой. Всего группа состояла из трех человек, двое вышли к установленному месту. О том, что молодой человек не вернулся, заявил брат пропавшего.

На следующий день около 9 часов утра этот юноша пытался дозвониться по единому диспетчерскому номеру «112», но из-за того что связь была плохая, диспетчеру автоматически поступил сигнал SOS. Из этого мы поняли, что мальчик еще жив и здоров. На тот момент в поисках было задействовано 108 человек и 15 единиц техники.

Благо на следующий день, уже вечером, мы нашли его. К большому счастью, все обошлось, парень не пострадал, хоть и замерз сильно.

— Как мы уже поняли, случаи, когда человек теряется в лесах региона, все же бывают. Если вдруг спасатели не будут оповещены о происшествии, как людям быть зимой в горах или в лесу?

— Оказаться в зимнем лесу без обычного набора выживания можно в случаях, если человек заблудился по стечению неблагоприятных обстоятельств, потеряны средства выживания во время запланированного зимнего похода, сломалась машина и многое другое. Последний случай относится к ситуациям с наиболее благоприятным прогнозом, поскольку обычно автомобильная дорога проходит вдоль границ леса, и, следовательно, на такой местности проще найти дорогу в ближайший населенный пункт, нежели в лесу.

Другое дело, если вы заехали на каком-нибудь внедорожнике в гущу леса. С самого первого момента, как только вы начали понимать, что совершенно не ориентируетесь на данной местности, важным остается одно — не паниковать. Необходимо прекратить передвижение и воспользоваться компасом или картой, если они есть. Как правило, если с собой есть компас, то особых трудностей сориентироваться на незнакомой местности нет.

Без компаса нужно попытаться найти северное направление. Зимой можно ориентироваться только по древесной коре, поскольку остальные приметы «работают» в теплое время года. Поэтому можно понаблюдать, с какой стороны стволов деревьев кора темнее, чтобы сориентироваться на север. Передвигаться по заснеженному лесу крайне тяжело. И поэтому, чтобы не забраться в непролазные дебри, необходимо через каждые сто метров выбирать для себя крупные и заметные ориентиры, а ночью в качестве них выбирать силуэты крупных деревьев. Поскольку главной целью является выбраться к ближайшему поселению, необходимо придерживаться течения реки, если она есть, или наименее густых участков леса.

— Конечно, никому не пожелаю этого, но если вдруг ты понял, что не сможешь добрать до населенного пункта и необходимо переночевать в лесу, как быть в таком случае?

— Если шансов выбраться из леса в ближайшие пару часов нет, необходимо готовиться к ночлегу, поскольку ночью это сделать будет затруднительно. Для этого лучше найти одно или группу поваленных деревьев. Под одним из них можно будет вырыть углубление для разведения костра. Можно также выбрать место у склона или холма. Главное, чтобы высота «помоста» до земли составляла минимум 50 см, дно импровизированного шалаша нужно покрыть еловыми ветками, сверху шалаш также закрывается ими как можно плотнее. Костер будет разводиться внутри, поэтому ветки до огня должны быть на безопасном расстоянии.

Еще один вариант изготовления убежища — из снега. Нужно найти сугроб из плотного снега и начать выкладывать из него шалаш по необходимому периметру. Такое убежище способно удерживать внутри температуру выше, чем шалаш из веток и древесины. Но внутри него нельзя разводить костер.

— Тут дома невозможно выжить без тепла, в лесу, наверное, подавно нужно тепло. Как развести костер в лесу?

— Без согревающего костра зимой, конечно, не выжить. Его можно добыть двумя способами: с помощью спичек или зажигалки, если они есть, или трением.

Добыча огня трением — довольно трудоемкое занятие. Для этого необходимо найти трут, которым может служить сухой мох, волокна от сухой бересты, сухие еловые иголки, волокна из собственной одежды, вата. Для изготовления лука понадобится любая веревка или шнурок, а также две деревянные палочки. Из одной из них изготавливается дуга с натянутой верёвкой, посередине которой с помощью петли вставляется вторая палочка вертикально. На деревянное основание необходимо поместить трут, затем луком совершать активные вращательные движения. В результате трения трут должен задымиться, его нужно положить в основную часть дров, раздувать до тех пор, пока не появится огонь. Дрова должны состоять из сухой коры деревьев, сухих веток, поленьев из поваленных деревьев.

Другим способом добычи огня является использование линзы. Для этого нужно найти прозрачную льдину и трут из сухого мха, веточек, травы. Применяется этот способ только солнечным днем, когда луч солнца направляется на линзу изо льда и фокусируется на сухом труте. Спустя некоторое время он разгорится, останется лишь его поддержать.

— Рассмотрим худший вариант развития событий: ты понял, что помощь прибудет только через несколько дней. Следовательно, человеку необходимо пропитание все это время. Как спастись от жажды и голода?

— Если началась жажда, ни в коем случае нельзя есть снег. Если воды нет, нужно набрать в пластиковую бутылку или другую емкость снег, и поместить под верхнюю одежду. Когда снег растает, его можно пить. Если никакой емкости с собой нет, тогда нужно набрать снега в рот и держать его там, не глотая, до тех пор, пока он не согреется. Если съесть снег в его твердом состоянии, существует большой риск получить ангину и уменьшить температуру тела, что очень опасно зимой в лесу.

Кроме того, можно растопить снег и сварить чай из веточек дикой малины, шиповника, черники, брусники, багульника. Многие из этих растений с плодами можно найти ранней зимой вплоть до суровых морозов. Для настоя также очень хорошо использовать чагу — древесный гриб, он избавляет от симптомов простуды. Для этих же целей можно отваривать кончики веток елей, сосны, кедра.

С пищей зимой ситуация сложнее, чем летом. Если зима ранняя, на коре деревьев могут оставаться древесные грибы, а также лесная ягода на кустарниках, желуди. В хвойном лесу много шишек. Под деревьями, а также на проталинах с помощью палки можно откопать червей, которые являются богатым источником белка.

Охотиться без особых приспособлений и оружия в лесу на крупную добычу вряд ли получится, но нужно постараться выследить такую мелкую добычу. Если с собой есть леска или капроновая веревка, можно сделать ловушку на куропатку, рябчика или фазана. Для мелкой лесной дичи также можно сделать силок, если сделать петлю, прикрепить ее к дереву, прочному столбику или камню. Конечно, при этом нужно учитывать проходимость зверя в этом конкретном месте, которую можно вычислить по многочисленным следам и тропам, особенно, если снег свежий и мягкий. Петлю нужно сделать таким образом, чтобы она сразу же затянулась на конечности зверька, как только он в нее попадет.

— Если одежда и предназначена для холодов, то длительное нахождение на открытом воздухе в лесу зимой совсем другое дело. Как сохранить тепло, не простудиться до прибытия помощи?

— Оказавшись в лесу в холодное время года, будет логичным предположить, что человек будет одет по-зимнему. Тем не менее, главное при выживании в лесу — сохранять тепло, иначе говоря, двигаться. Тепла, которое выделяет тело при выполнении физических упражнений, хватает, чтобы выжить при минус пятнадцати градусах.

Чтобы контролировать степень переохлаждения, нужно периодически сводить вместе указательный палец и мизинец: если они сводятся с трудом, это является опасным сигналом того, что организм близок к переохлаждению. Если вы почувствовали, что начали замерзать, можно поприседать. Очень опасно промочить ноги. Дышать нужно только носом.

Кроме того, чтобы согреться, можно выполнить специальную дыхательную гимнастику. Для этого нужно сесть на землю, прижать левую ногу к туловищу, а правую расположить параллельно ей. Стопу левой ноги необходимо прижать как можно ближе к внутренней поверхности правого бедра. Колени при этом должны быть широко раздвинуты, а руки лежать на них ладонями вверх.

Когда поза принята, нужно начать ритмично дышать животом так, чтобы практически не оставалось промежутков между вдохом и выдохом. Первые две минуты нужно постараться дышать таким образом, затем нужно замедлить дыхание. Таким образом нужно дышать еще три минуты. Затем вернуться к обычному ритму дыхания, а спустя пять минут повторить упражнение. После второго повтора можно будет ощутить нарастание тепла в теле. Такую дыхательную практику можно проводить любое количество раз для согревания в суровых условиях окружающей среды.

В любом случае, если вдруг нападает сильная сонливость или приступы усталости, ни в коем случае нельзя останавливаться, садиться, ложиться на снег. Следуя вышеуказанным советам, вы выживете как минимум неделю до того момента, как сможете найти малейший признак того, что выход к ближайшему населенному пункту найден.

— И в завершение, что посоветуете нашим читателям и охотникам за черемшой, чтобы выжить в лесу?

— Если вы не уверены в своих силах, знаниях, не стоит ехать в лес за черемшой, лучше купить ее на рынке. А если все же вы поехали и заблудились, будьте стойкими и верьте в себя. В лесу главное — не терять присутствия духа и проявлять смекалку!

P. S. Зарегистрироваться в поисково-спасательном отряде МЧС России можно по телефону 8 (928) 921-63-27 или в ближайшем пожарно-спасательном подразделении. Также можно позвонить в дежурную смену Главного управления на номер 8 (8734) 55-14-88. Спасателям необходимо сообщить точный список людей, идущих в лес, маршрут передвижения, номера телефонов всех участников группы.