«Несмотря на большие трудности, в самое тяжёлое для страны и республики время перехода к рыночным отношениям, управление эксплуатации под его руководством обеспечивало бесперебойную подачу воды потребителям», — такими словами вписана биография Иссы Абадиева в книгу «Мелиораторы Северо-Кавказского федерального округа».

Исса Ахметович Абадиев родился 10 мая 1934 года в селении Насыр-Корт Назрановского района ЧИАССР. В 1941 году пошёл в первый класс Насыр-Кортской средней школы. В годы депортации семья Абадиевых жила в посёлке Аральск Фёдоровского района Кустанайской области Казахстана. Здесь он окончил начальную сельскую школу.

Дальнейшую учёбу он продолжил в городе Павлодаре, куда семья переехала в 1947 году. В 1950 году, после окончания семи классов Первой мужской школы, он поступил в зооветеринарный техникум г. Павлодара на специальность агронома-полевода.

В 1953 году после окончания техникума его направляют в Долонскую МТС Бескарачайского района Павлодарской области на должность участкового агронома. В марте 1954 года молодой специалист по комсомольской путёвке едет в качестве агронома в составе целинного отряда этой же МТС.

В сентябре 1955 года по рекомендации руководства Иссу Абадиева, как примерного работника, комсомольца и активного общественного деятеля принимают в кандидаты КПСС. В декабре 1956-го он награждается медалью «За освоение целинных земель» и направляется на учёбу в Ленинградский институт прикладной зоологии и фитопатологии (ИЗИФ).

В августе 1957 года выпускник ИЗИФ Исса Абадиев, вместе с другими партийцами, в числе первых возвращается на Кавказ в восстановленную Чечено-Ингушскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Свой трудовой путь на родине он начинает в качестве агронома-семеновода в совхозе «Назрановский» Чечено-Ингушской АССР.

В апреле 1958 года его переводят на должность главного агронома в совхоз «40 лет Октября» Назрановского района ЧИАССР. В октябре 1958 года — на должность заведующего отделом пропаганды и агитации Назрановского РК КПСС. Откуда по партийной линии в августе 1959 года направляют на учёбу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

По возвращении, в июне 1961 года, Исса Ахметович избирается секретарём Назрановского РК КПСС. Одновременно он получает высшее образование в Чечено-Ингушском государственном институте.

В январе 1964 года Исса Абадиев переведен в Сунженский РК КПСС ЧИАССР в качестве инспектора-организатора. А в марте 1965 года направляется на должность начальника Управления Алханчуртской межреспубликанской обводнительно-оросительной системы.

Строительство грандиозного водного сооружения — Алханчуртской межреспубликанской обводнительно-оросительной системы, являвшего собой жизненно важный объект для развития сельского хозяйства Ингушетии, Чечни и Северной Осетии, началось в августе 1926 года. Пуск первой 12-километровой очереди состоялся в 1930 году, а 27 января 1939 года приказом № 17 Госземводхоза РСФСР было образовано Управление АМООС с местом нахождения в Назрани. Первым руководителем управления был С. А. Самолазов, а с 1965 года и на протяжении последующих 30 лет руководил этой системой Исса Ахметович Абадиев.

За эти годы произошло много перемен. Управление испытало много трудностей из-за отсутствия достаточного финансирования, нехватки поливной техники, необходимости замены устаревшей техники и механизмов, но всегда с честью выходило из трудного положения.

В 1978 году было сдано в эксплуатацию головное сооружение на реке Асса Ассинской оросительной системы для орошения 19,645 тыс. га земель Сунженского и Ачхой-Мартановского районов Чечено-Ингушской АССР. Сооружение состояло из щитовой плотины на реке Асса со струенаполняющимися дамбами верхнего и нижнего бьефов, рыбоотводящих каналов. А в 80-х годах были заменены прослужившие уже полвека дюкера из особого дерева на металлические.

Это было большая и ответственная работа. С честью прослужив в этом хозяйстве три десятка лет, Исса Ахметович в 1994 году ушёл на заслуженный отдых. В его рабочей характеристике написано: «Имеет опыт руководящей и партийной работы в сельском хозяйстве. На всех участках показывал себя оперативным работником, грамотным специалистом, дипломированным и исполнительным руководителем, быстро осваивал вверенный ему участок работы».

Магомед Абадиев: воспоминания об отце

В семье Иссы Абадиева их было восемь детей — четыре брата и четыре сестры. Он рано остался без отца и с детства привык работать и брать на себя ответственность. Нас, своих детей, он с раннего детства приучал к труду. Отец был строгим и дисциплинированным человеком, требовательным к себе и к окружающим. Нам было достаточно одного его взгляда, ругать ему не приходилось. Если провинимся в чём-либо, наказывал трудом. Привезёт на грузовой машине щебёнку, высыплет её в одном конце огорода, и мы потом носилками должны были перенести ее в другой конец. И попробуй не сделать в срок и качественно. Так же строго относился ко всем племянникам, потому как считался с ними, как с родными детьми.

Но он также и заботился обо всех. Соберёт, бывало, всех детей — и своих, и племянников — в выходные дни и повезёт на природу или в горы. Мы играли, купались в горной реке, собирали мушмулу, боярышник, шиповник, он же нам готовил еду.

Отца очень уважали в роду, ценили его и соседи, и знакомые. Он никогда не оставался равнодушным к чужой беде, к чужим проблемам. Помогал всегда и всем как мог.

Отец никогда не писал заявление: «Прошу принять меня на работу». Его всегда направляли, переводили, повышали, а с 1965 года он целиком и полностью посвятил себя Алханчуртскому каналу. Он всю эту систему знал наизусть. Лично обходил все проблемные точки, а иногда по выходным брал и меня с собой.

Отец был на редкость справедливым, честным человеком, строгим и ответственным во всём. Я, когда учился в институте, решил взять академический отпуск и поработать в управлении, вместе с отцом. Пользуясь его положением, озвучил накануне вечером ему свою просьбу и попросил дать себе машину — КамАЗ. Он мне и отвечает: «В понедельник приходи на работу. Там и поговорим». Прихожу. А он своему помощнику даёт распоряжение: «Оформить его разнорабочим. Пусть поработает на разборе и замене дюкеров на барсукинском участке». Пришлось отрабатывать на самом тяжёлом участке два месяца свои трудодни. Потом только он дал мне машину, и то не КамАЗ, а ГАЗ-52.

Был очень требовательным ко всем и во всём, а к сыну вдвойне. Малейшая провинность — строгий выговор, лишение зарплаты. Ну, я хоть и старался не нарушать трудовую дисциплину, но молодой был, всякое бывало. После очередного опоздания отец велел написать письмо в мой институт, что якобы такой-то ваш студент нарушает трудовую дисциплину. Об этом я узнал, когда уже вышел на учёбу. Пришлось мне краснеть перед ректором и отвечать за свой проступок.

Отец никогда не изменял своим принципам честности и порядочности. Сегодня таких людей мало где встретишь, уж точно не в чиновничьих кругах. В 90-х годах, когда разворовали, разбазарили всё хозяйство, созданное за годы советской власти, он сумел сохранить и обеспечить бесперебойную работу Алханчуртского канала. Он сохранил места рабочим, сохранил до последнего технику и земли, закрепленные за управлением. А охотников до этого хозяйства было очень много. И я понимал это. И когда была возможность выкупить небольшую часть территории управления, отец сказал мне: «И как ты думаешь, позволив тебе это сделать, как я буду смотреть в глаза людям, с которыми проработал десятки лет?»

Никакие мои доводы, что власть изменилась, что если не я, то это сделает другой, не действовали на стойко сформировавшиеся принципы отца честности и справедливости. Он не разрешил мне выкупить ни сантиметра земли, ни одного коттеджа, что были в подчинении АМООСа. Я даже подсылал к нему его любимого племянника. Всё тщетно. Но вскоре он стал неугоден власти именно из-за этих своих принципов. Его технично сдвинули с места, а после его ухода за два месяца разнесли и раскупили практически всё хозяйство АМООСа.

Отец всё это видел. Он очень переживал по этому поводу, но поверни время назад, изменить себе всё равно бы не смог. Перед смертью отец сказал мне: «Я старался жить с чистой совестью. Ничего вам не оставил. Но по-другому я не умел». Это было сказано, как будто с чувством вины. Но это была его жизнь — жизнь, достойная уважения. Это был человек безупречной порядочности, человек чистой совести, которым гордятся его дети и могут гордиться потомки. И он был не прав, когда говорил это нам. Имя, которое нам оставил отец, не измерить никакими финансами и никакими материальными благами.

Исса Абадиев ветеран труда. Награждён орденом «Знак почёта», медалями — «За доблестный труд», «За освоение целинных земель». В его наградном списке многочисленные грамоты и благодарности с различных ведомств, почётные грамоты Министерства ЧИАССР, министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.

Исса Ахметович ушёл из жизни в 2005 году. Воспитал шестерых детей — Магомеда, Зарету, Фатиму, Ибрагима, Алихана и Гирихана. Всем дал достойное воспитание и высшее образование. Все они устроены, заняты в различных сферах деятельности и пользуются уважением в народе.