Всю жизнь мучаюсь с зубами. С их лечением у меня связаны даже драматические моменты. Так, один так называемый стоматолог с реальной контузией (после военного конфликта) вырвал мне здоровый зуб. С тех пор выбор врача-стоматолога для меня не просто слова, фигура речи, а дело, к которому я отношусь очень серьезно. И немудрено, стоматологические клиники сегодня растут как грибы после дождя, попробуй наткнуться на хорошего специалиста. И скажу честно: не знаю, как другие, но я нашел верный способ найти «своего врача»: по интуиции. Она меня не подвела и с Исламом Ужаховым, который делится простыми рецептами длительного сохранения нами наших зубов.

Для начала, короткая справка. В 2006 году Ислам окончил Казанский государственный медицинский университет, затем были интернатура и ординатура по специальности ортопедия. Практикует с 2007 года.

— Ислам, поздравляю тебя с профессиональным праздником. Не считал, какому, примерно, количеству пациентов за время своей работы ты успел помочь?

— Спасибо. С утра уже поздравляют друзья и коллеги. Что касается количества пациентов, то думаю, что это какое-то четырехзначное число. Скажу лишь, что с 2009 по 2010 год, когда я работал в хирургии нашей республиканской стоматологической поликлиники, через меня в день проходило человек 20-25.

— Зубная боль — ужасная вещь. Но люди, к сожалению, вспоминают о здоровье зубов слишком поздно...

— Верно. Ко всему прочему, у нас отсутствует диспансеризация стоматологических больных, являющаяся комплексным методом раннего выявления больных, нуж¬дающихся в долговременном и динамическом наблюдении, высококвалифицированном обследовании и лечении. Кроме того, здоровые зубы — это не только природный дар, но и результат тщательного, бережного и ежедневного ухода. Профилактика заболеваний полости рта — это еще и экономия денег. Как минимум 15 минут в день вы должны уделять своим зубам.

— Все мы знаем, как важно следить за гигиеной полости рта и периодически посещать стоматолога. Но стоматологических клиник так много вокруг. И не секрет, что как и в других профессиях, среди стоматологов тоже, грубо говоря, немало дилетантов?

— Ну, это вопрос не ко мне. Вообще, существующая система высшего стоматологического образования не всегда успевает за темпами научно-технического прогресса, запоздало совершенствуясь вслед за внедряемыми технологиями. В таких условиях уровень подготовки зубных врачей не всегда соответствует современным требованиям. Не все стоматологи успевают совершенствовать свои знания и навыки, они пользуются устаревшим оборудованием. Каждый год появляется все новая усовершенствованная техника, способная облегчить и ускорить стоматологические процедуры, разрабатываются новые материалы. И, к сожалению, все — иностранного производства. Понятно, что стоит все это очень дорого, и не всем по карману. Вот и работают многие коллеги «по старинке». По мере сил и возможностей мы у себя здесь пытаемся преодолевать эти проблемы.

— Удачи тебе.

— Спасибо.