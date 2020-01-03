Погиб отец четверых несовершеннолетних детей, сотрудник УГИБДД — Зелимхан Кокорхоев, ранены еще трое полицейских. Убит один из нападавших, второй — в больнице. Ради чего?

Обвинять и проклинать — легче всего. Понимать, что и как происходит — труднее. И я не понимаю, также как и вы. Но вижу, что не к добру, когда некоторая часть нашей молодежи начинает диктовать свои «законы жизни», где не должно быть места, каким-либо эмоциям. Тупо живем по инерции в ожидании райской жизни на том свете.

Почему эти молодые люди не задумываются: зачем Аллах дал нам возможность шутить, смеяться и радоваться жизни? Он же мог создать нас без эмоций, смиренных, думающих только о смерти. Почему эти люди пытаются нам внушить, что жить надо по их правилам, если Создатель не устанавливал такие правила?

Кто-нибудь, будь он самый почитаемый шейх в мире, может указать пальцем на человека, ведущего неправедный образ жизни, и утвердительно заявить: «Ты попадешь в ад!»?

Он знает, что тому уготовил Аллах?

Нет, не знает, и нет у него права быть предсказателем или ясновидцем. Он может лишь сказать: «В Коране говорится, если ты будешь идти по этому пути, тебя ждут муки ада». То есть, он обязан предупредить от имени Всевышнего и Его Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует), но «отправлять» того или иного человека в ад — не его прерогатива. А если человек не прислушается к призывам шейха, то и ответственность лежит именно на нем, ему нужно искать слова оправдания, когда предстанет перед Всевышним в День Суда.

Это — элементарные вещи, которые лежат на поверхности. Для того чтобы их понимать не надо иметь три высших образования. И тот, кто их игнорирует — страшный человек!

Я очень внимательно смотрел выступление наших духовных лиц по поводу трагедии, произошедшей в Магасе 31 декабря прошлого года, поскольку ждал их реакции. Все сказали правильно. Но хотел бы обратить внимание, на слова Магомеда Хаштырова: «Ислам — религия думающих людей», религия тех, кого нельзя ввести в заблуждение.

Далее приведу его обращение, в своем переводе на русский язык. Если где-то допущу неточность, уж пусть простят мне Магомед и читатели. Он говорит: «Сегодня я обращаюсь к тем, кто совершает противоправные действия, оправдывая их нашей религией. В Коране, в одном из аятов говорится, что самый праведный — это тот, кто не берет в сотоварищи Аллаху кого-либо и не убивает (тем более — без причины) человека. Аллах не говорит именно об убийстве мусульманина, Он имеет в виду — любого человека! В интернете есть ролик, где он (один из нападавших — ред.) говорит: «Наша мама не одевает хиджаб, из-за чего я и иду на это». Разве человек, который умеет думать, размышлять пойдет на такое?

Ислам — это религия думающих людей. Аллах несколько раз в Коране призывает — «думайте, будьте умными». Ислам — это религия, которая призывает не совершать не обдуманных поступков. Не может думающий человек из-того, что в семье не все складывается, как он хочет, пойти на убийство людей. Ни с какой стороны его это не оправдывает — нет такого оправдания от имени Всевышнего и Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует). Нет, и не может быть основания, для подобных заявлений, если только не сказать, что этот человек действует по навязанной ему воле.

Если мы хотим быть истинными мусульманами, нести нашу религию, как благо, в первую очередь, человек должен начать с себя. Сподвижники нашего Пророка (да благословит Его и приветствует Аллах), когда возвращались из военного похода, говорили: «Малый джихад закончился, теперь нам предстоит большой джихад». О чем они? О борьбе с самими собой — с искушениями, которым подвергается человек. Если он (человек) начнется бороться с самим собой, у него не будет мысли о других, он весь погрузится в себя. Он будет противостоять желаниям и прихотям своего тела, и это — действительно самый большой газават. Так устроен человек, что он желает очень многого, когда себя необходимо контролировать.

Что случилось — то случилось. Я обращаюсь к тем, у кого в будущем может возникнуть желание совершить подобное, якобы ради Аллаха: эти напавшие убили человека, других ранили, сами — один умер, другой в больнице. Что на следующее утро изменилось? Мы стали более богобоязненными, снизошла благодать или вдруг все женщины, взяли и одели косынки? Что изменилось в лучшую сторону? Чем убийство человека помогло в распространении нашей религии — Ислама?

Оправдать это, значит, — потакать шайтану. Он устроил эту западню. Не должно быть такого среди мусульман. Не должно!

Подумайте над тем, от кого вы получаете религиозные знания. Как призывают наши старшие алимы, прислушайтесь к имамам своих сел. Не видитесь на призывы сторонних проповедников, я вас очень прошу, молодые люди!

Те, кто вам внушают эти мысли о нападениях, почему они сами не идут на такой газават? Они сидят дома, ездят на дорогих машинах, у них есть личная охрана...

Да убережет нас Аллах от подобного в будущем! Думайте!».

К словам Хаштырова мне добавить нечего.

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Зелимхана Кокорхоева, желает выздоровления раненным полицейским.

Дала гешт долда Заьлмаха! Дала къахетам болба!

Моаршал хилда лозабаьча кегийча наха!