Интернет-газета «Ингушетия» попала в шорт-лист со статьями «Зять не видится с тестем и тещей?» Павла Цороева и «Истинг» — как древнее искусство войлочного ковроделия» Лилии Харсиевой.

В шорт-листе конкурса 68 позиций в пяти номинациях. В номинации «Печать» за победу состязаются 15 газет и журналов из Казани, Кемерово, Костромы, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Пензы, Пскова, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Хабаровска.

Самая многочисленная номинация — «Телевидение». На победу в ней претендуют 19 государственных и частных телеканалов из Астрахани, Барнаула, Благовещенска, Брянска, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Салехарда, Смоленска, Сургута и Уфы.

В номинации «Радио» восемь радиостанций из Благовещенска, Ижевска, Москвы, Орла, Пскова, Томска и Улан-Удэ.

В номинации «Интернет» представлены 12 претендентов. Это информационные агентства, сетевые издания и порталы из Екатеринбурга, Казани, Магаса, Москвы, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Салехарда, Тулы и Ханты-Мансийска.

Номинация «ИНТЕРНЕТ»:

● Sputnik, ИА, г. Москва. Материалы рубрики «Миграция»: «Как проходит Курбан-байрам 2020 в России», 31.07.2020; «Взлет после падения: денежные переводы мигрантов из России резко выросли», 13.07.2020; «Куличи и бешбармак на одном столе — как живут межнациональные семьи в России и Казахстане», 08.07.2020. Автор Данара Курманова.

● URA. ru, межрегиональный портал, г. Ханты-Мансийск, статья «Какими блюдами из ХМАО кормили Черчилля и Терешкову?», 10.06.2020.

● «Европейско-Азиатские Новости», ИА, г. Екатеринбург. Репортаж «Погибшая группа Дятлова спасает манси», 10.09.2019, автор Антон Гуськов.

● «Известия. ру», портал, г. Москва, статья «Крутой замес: как самому слепить глиняную свистульку или раскрасить матрешку», 26.04.2020, автор Ольга Растегаева.

● «Ингушетия», интернет-газета, г. Магас. Статьи «Зять не видится с тестем и тещей?», 16.07.2020, автор Павел Цороев; «Истинг» — как древнее искусство войлочного ковроделия«, 08.06.2020, автор Лилия Харсиева.

● «Камчатка», краевое информационное агентство, г. Петропавловск-Камчатский. Сюжет «Праздник нерпы», 28.11.2019, автор Лейсан Сетсалиева.

● «Московский комсомолец в Туле», сайт газеты, г. Тула. Статьи «Почему вы бы не стали есть русскую средневековую еду», 22.11.2019 и «Эксперты прочли надписи на могилах еврейского кладбища в Туле», 24.10.2019, автор Анастасия Калинина.

● РИА Новости, сайт, г. Москва. Статьи ««Сил нет. Так нельзя!» Мигранты застряли в российских аэропортах», 26.03.2020 и ««Было страшно, умирали в вагонах». Как депортированным возвращали родину», 14.11.2019, автор Галия Ибрагимова; «Что творится в храмах и мечетях Москвы из-за коронавируса», 23.03.2020, автор Антон Скрипунов.

● «События», сетевое издание, г. Казань. Статья «Замуж онлайн: как мусульманки ищут спутника жизни в Интернете», 21.09.2019, автор Ксения Перепеченова.

● «Фонтанка. ру», сетевое издание, г. Санкт-Петербург. Статья «Два перста в Лампово. «Это же генетическая память! Меня тянет!»», 09.02.2020, авторы Мария Башмакова, Ксения Потеева.

● «Это Кавказ», портал, г. Москва. Статья «Абазинский язык: инструкция по выживанию», 31.10.2019, автор Мадина Хапаева.

● «Ямал-регион», ОГТРК, г. Салехард. Фильм «Полярные истории: НЕДАРМА — путь, дорога семьи Худи», 31.01.2020, автор Тагна Романова.

Специальная номинация этого года, учрежденная к 75-летию Великой Победы, — «Нация победителей». В ней соревнуются 14 СМИ из Благовещенска, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Петрозаводска, Самары, Саранска, Сыктывкара, Тулы, Уфы.

В конкурсе «СМИротворец» работы традиционно оценивают два жюри, каждое в своей категории — «Федеральные и региональные СМИ» и «Локальные и этнические СМИ».

«Перед жюри стоит непростая задача — выбрать материалы, где в течение этого нелегкого года была наиболее полно и разносторонне освещена межэтническая и межконфессиональная тема, — комментирует Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета конкурса «СМИротворец», президент Гильдии межэтнической журналистики. — Работы (а большинство СМИ представлено двумя-тремя материалами), отобранные для голосования, отличаются друг от друга стилистикой и манерой подачи, но объединяет их высокий профессионализм и владение темой».

На конкурс принимались заявки с материалами, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в социальных сетях, на видеохостингах и специальных платформах в период с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г. Всего участниками «СМИротворца-2020» стали 1378 СМИ. Общее количество работ, которое прошло оценку экспертов, составило более 14 тысяч.

Победители конкурса будут объявлены и награждены в Москве 30 ноября 2020 г.