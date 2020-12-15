В акции, стартовавшей 15 декабря, предлагается принять участие всем энергетикам Группы «Россети Северный Кавказ». Для этого достаточно записать и разместить в социальной сети видеоответ на простой и в то же время главный для работника отрасли вопрос: «Энергетика для меня — это...».

Старт «Эстафете света» дал первый заместитель генерального директора — главный инженер компании Виктор Абаимов. Технический руководитель электросетевого комплекса СКФО отметил, что для него энергетика — это прежде всего надежные коллеги, с которыми можно решать самые сложные отраслевые задачи. «Энергетика — это люди, для которых отрасль — дело всей жизни», — подчеркнул главный инженер.

Виктор Абаимов передал эстафету Ивану Яковлевичу Обрященко, живой легенде «Россети Северный Кавказ», ветерану Великой Отечественной войны и энергетики, чьим именем в этом году энергокомпания назвала одну из ключевых подстанций на Ставрополье.

Также главный инженер компании пригласил к участию в челлендже Ханафи Чотчаева, управляющего директора АО «Карачаево-Черкесскэнерго», безоговорочно лидирующего в корпоративном конкурсе на звание «Лучшее управляемое Общество».

Далее эстафета будет передаваться сотрудникам всех региональных филиалов и управляемых компаний.

Акция светлых слов продлится неделю и завершится в профессиональный праздник, День энергетика — 22 декабря.

В этом году, в сложных эпидемиологических условиях, когда проведение очных массовых мероприятий не рекомендовано, творческие инициативы «Россети Северный Кавказ» в социальных сетях стали хорошей альтернативой для корпоративного общения и объединения всех сотрудников Группы.

Интерактивный челлендж «света и слова» может поддержать любой неравнодушный к отрасли человек. Для этого необходимо разместить соответствующее видеообращение в сети Instagram и указать хештеги акции: #РоссетиСК, #эстафетасвета, #воинысвета.