«Инициированные Президентом страны масштабные изменения российской Конституции затронут не только верхние этажи власти, но и власть «на земле» — местное самоуправление», — подчеркнул Усман Евлоев, председатель городского совета Малгобека. По его словам, Конституция РФ 1993 года устарела, и её пора обновлять.

Действительно, в России нет ни муниципалитетов, ни регионов, которые могли бы самостоятельно выполнять социально-экономические обязательства и требования, заданные Президентом и правительством РФ. Для сильной местной власти необходима совершенно другая структура и уровень доходов домохозяйств, а пока мы вынуждены опираться на помощь федерального бюджета.

«Перед нами попытка выйти из той парадоксальной ситуации, которая сложилась в РФ в 90-е годы, когда была взята Европейская Хартия и без учета российских реалий, включая совершенно другой порядок формирования бюджетов, сделан закон о местном самоуправлении. В течение двух десятков лет мы из-за этого думаем, как сделать местное самоуправление эффективным», — заявляют эксперты.

Президент предложил «выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами и закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. При этом полномочия местного самоуправления должны быть расширены и укреплены».

Предлагается подробней рассмотреть поправки, касающиеся местного самоуправления.

В статье 131:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Органы государственной власти могут участвовать

в формировании органов местного самоуправления, назначении

на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий в порядке, установленном федеральным законом»;

г) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Особенности осуществления публичной власти

на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом».

В статье 132:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству»;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».

Статью 133 изложить в следующей редакции:

«Статья 133

Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами».

«Поправки давно назрели, они нужны и, убеждён, будут полезны для страны, для общества, для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности — то, что составляет основу нашей жизни», — заявил недавно Президент России Владимир Путин.