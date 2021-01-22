В далеком 1885 году в ингушском селении Пуй родился Пошев Ини Джончурович. У его отца Джончура была большая семья, которая состояла из 13 детей: четыре сына и дочери. «Сам он занимался плотницким делом, так что благодаря его мастерству нужды особой не испытывали», — рассказывает Умарбек Пошев, внук Ини Пошева.

Ини был женат на Сано Героевой — дочери Запи Зангиевой.

Другой сын Джончура — Ибрагим, был женат на Тамаре Барахоевой, швее, гордой и красивой женщине, которая родила девочку. Но Тамара (по рассказам очевидцев) из-за своей природной скромности стеснялась кормить девочку грудью, и за нее это делала свояченица Товзи. Впоследствии девочка умерла, и родственники Ибрагима, обвинив Тамару в чрезмерной горделивости, заставили его с ней развестись и жениться на другой.

Следующий сын Джончура, Яни, был женат на Товзи Махлоевой, у них было два сына и четыре дочери.

Последний сын Джончура жениться не успел, он погиб в 16 лет, когда гарцевал на своем скакуне и ставил его на дыбы. Одна из попыток окончилась гибелью, конь скинул его из седла, и тот неудачно приземлился.

Умарбек Пошев давно и скрупулезно собирает материалы о своих далеких предках и в буквальном смысле заразил этим своего сына Азраила, который является студентом одного из строительных институтов Москвы.

Вот что он пишет: "Драматические события 1917 года и последовавшая затем Гражданская война в России оказали большое влияние на дальнейшую историю нашей страны. Империалисты всех стран, в союзе с контрреволюцией, решили задушить молодую советскую республику. Отрезая центральные районы от нефти и хлеба, Деникин обрушился на Северный Кавказ. Преимущественно, события разворачивались в Терской области, отличавшейся многонациональным и многоконфессиональным составом населения, и в частности — в Ингушетии.

У истоков великой революции стояли гордые и смелые люди. Многие из них отдадут свою жизнь в борьбе за свободу и счастье народа. Впоследствии их биографии превратятся в легенды.

Один из этих людей — Пошев Ини Джончурович, родившийся в 1885 году в селении Пуй горной Ингушетии.

В далеком прошлом он рассказывал о том, что ингуши были загнаны в горы царской армией, и они позже отвоевывали свои земли обратно у белоказаков. Так во время очередной боевой атаки за с. Красноармейское (ныне с. Алхасты) Ини Джончурович был тяжело ранен в шейную область и с трудом выжил. Его вывезли, посчитав убитым, на кладбище вместе с погибшими, но он очнулся и был спасен.

После выздоровления активно поддерживал большевиков во время оттеснения их Деникинской армией, которые были вынуждены позже скрываться и возрождать на Кавказе партизанские отряды, в которых Ини Джончурович принимал самое активное участие.

Также у него скрывался его близкий друг, советский государственный деятель, революционер (грузин по национальности) Серго Орджоникидзе со своей женой Зинаидой. Полгода они скрывались от белоказаков у Ини Джончуровича, который проживал в то время (1916-1917 гг.) в селении Галашки.

Серго приехал к Ини, спасаясь от преследования вместе с женой Зинаидой. Днем Ини прятал Серго и его жену в кукурузных снопах, а ночью заводил в дом. В это же время через шесть месяцев жена Серго родила дочь Итери. Накануне родов Ини благополучно провез Зинаиду через все посты белоказаков и доставил ее в назрановскую больницу, предварительно предупредив роженицу, чтобы она молчала и кивала головой, когда кивает он, и улыбалась вслед за ним, если на постах начнут задавать вопросы. Так и провез он ее через все посты, объясняя, что она ингушка и русского языка не знает. Уже позже Ини помог Серго перейти через горы в Грузию«.

О тех днях упоминается в диалоге между Ини Джончуровичем и женой Якова Бутырина (деятель революционного движения в России) в повести В. Саблина и З. Фазина «Чрезвычайный комиссар»:

«Горец рассказал Поле, что сейчас все комиссары разъехались в разные аулы готовить народ к борьбе с Деникиным.

— А Серго? — спросила Поля. — Где он?

— Он везде, — ответил ингуш. — По аулам ездит. Но живет в Пуй (родовое селение Пошевых-Пугоевых)».

Известен также факт, что когда Серго Орджоникидзе вызвали в Кремль, Ини Джончурович поехал с ним, чтобы сопроводить его. При входе в Кремль у него потребовали сдать оружие, на что был получен категорический отказ. После недолгих разбирательств его все-таки впустили (с оружием). В подарок от Серго он получил саблю и маузер.

После установления советской власти Ини Джончурович стал первым начальником почты в с. Галашки. Занялся сельским хозяйством. Для этого он собственноручно очистил 1,5 га земли от терна, удобрил землю и стал сажать картофель, развел домашнюю птицу, наладил пчеловодство. Односельчане и родственники до сих пор с благодарностью вспоминают, как он их выручал в трудную минуту деньгами, продуктами и овощами.

Вообще Ини был очень доброжелательным человеком, несмотря на суровый вид. Он привез родственника жены (Сано Героевой) Юнуса Дзангиева и выделил ему очищенную землю — 20 соток. Также, со слов Умарбека Пошева, он подарил 20 соток земли Юсупу Тумгоеву, когда тот пришел к нему с просьбой продать эти 20 соток. Еще 20 соток он отпустил его брату — Сатби. Вот такой вот бескорыстный был человек.

Настал год 1944-й. В селение Галашки (тогда Нижнее Первомайское) прибыл пехотный полк, и командование попросило Ини разрешить им встать на постой. Разместились в яблоневом саду Ини, разбили там палатки и стали в них жить. Когда Ини увидел, чем кормят солдат, он привел из сарая молодого бычка. Попросил в помощь солдат, чтобы его завалить, зарезал и сказал командиру, чтобы он накормил солдат.

Удивило Ини и то, что ни одно яблоко с деревьев не было тронуто солдатами. Тогда он сам разрешил им поесть яблоки, сколько хочется, и уже было не так удивительно, что в скором времени от яблок остались одни огрызки.

Настало 23 февраля 1944 года. Высылка мирных ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. Сейчас только можно представить весь шок Ини Джончуровича от происходящего. Но репрессивная машина заработала на всю мощь, и сопротивление оказалось бесполезным. Ини попал в Северный Казахстан, где не прекратил свою благотворительную деятельность, оказывая всевозможную помощь своим сородичам, насколько ему позволяли силы и возраст.

Во время выселения Ини Джончурович показал военным книгу в рукописном издании, автором которой был Серго Орджоникидзе, а те в знак уважения помогли зарезать скотину, мясо которой складывали во фляги, а также они загрузили в вагоны фляги с медом. И именно благодаря этому удалось спасти многих людей от голода в те суровые дни 1944 года.

О железном здоровье и несгибаемости Ини Пошева свидетельствует один любопытный факт. В Казахстане Ини работал на товарном дворе сторожем. Возвращаясь утром домой, он попал в сильный буран под поезд, не слыша гудков машиниста, который протащил его, ударяя о шпалы, четыреста с лишним метров. Но опять выжил. И прожил 97 лет...