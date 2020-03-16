Сегодня в Магасе состоялось важное событие деловой жизни Ингушетии — круглый стол «Особенности электронной торговли. Практическая инструкция», организованный Министерством экономического развития РИ совместно с Центром поддержки экспорта республики и Международным центром интернет торговли «All. biz».

На встречу пришли представители промышленности, а также производители HandMade продукции, кондитерских изделий и представитель ассоциации пчеловодов Ингушетии, который, кстати, уже обладает опытом экспорта ингушского меда на зарубежный рынок благодаря помощи Центра поддержки экспорта.

Мероприятие посетила и. о. министра экономики, промышленности и торговли Ингушетии Лиана Плиева. В своем приветственном слове Плиева отметила, что успех приходит именно через подобные диалоги. Министр рассказала об организациях инфраструктуры поддержки бизнеса, работающих в республике. К ним относятся: центр «Мой бизнес», республиканский бизнес-инкубатор, Фонд поддержки предпринимателей и Центр поддержки экспорта.

В свою очередь, председатель Ингушского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юсуп Погоров отметил, что «Деловая Россия» тоже располагает инструментами выхода на внешний экономический рынок, такими как: создание бизнес платформ и институт бизнес-послов.

Основной спикер мероприятия директор филиала «Allbiz» Анна Панас сделала большой обзор возможностей работы на электронной торговой площадке "Allbiz«.Среди преимуществ экспортной торговли она выделила возврат экспортного НДС, увеличение охвата клиентов и нивелирование сезонности.

Анна Панас назвала самым популярным и наиболее эффективным способом выхода на экспорт участие в зарубежных выставках, на которых предприниматели через живое общение начинают понимать нужную специфику ведения бизнеса, к примеру, специфику эффективной упаковки продукта в той или иной стране

Вторым эффективным способом, по ее мнению, является размещение информации о своем проекте на электронных площадках, поскольку на них вывести сайт компании в ТОП проще, чем в глобальных поисковых системах.

Однако многие торговые площадки тоже могут оказаться эффективными. К примеру — известный сайт Alibabaмало эффективен для ингушских предпринимателей, так как 90% товаров на нем представляют китайские производители, с которыми почти не реально конкурировать. Анна Панас считает, что «Allbiz» для Ингушетии — самая выгодная торговая площадка с наименьшим числом ограничений. Основной сложностью экспорта она считает логистику. Однако, руководитель Центра поддержки экспорта республики выразил готовность Центра помочь проложить выгодный логистический путь и провести проверку надежности зарубежного контрагента перед предстоящей сделкой.

Стоит отметить, что продавцам крайне важно заложить в цену на свою продукцию все предстоящие расходы, это не только логистика, но и риски, издержки и прочее. Этому обучают в школе экспорта при Российском Центре Экспорта.

Стоит отметить, что «Allbiz» — международная B2B площадка, а значит, экспортеров может ждать сделка с крупным оптовым покупателем. Этот момент особенно мотивировал участников Круглого стола попробовать себя в экспортной деятельности. Панас отметила, что на Рынке качество продукции гораздо важнее цены, а доказательство тому — дорогие айфоны, которые покупают даже люди с небольшими доходами. Если продавец обеспечит высокое качество своей продукции, он может повысить цену на свой товар, и это ничуть не затруднит продажи.

На «Allbiz» есть платная регистрация, которая открывает множество дополнительных возможностей для ведения торговли, в том числе и реальную аналитику зарубежных рынков. Платная регистрация — удовольствие не дешевое, однако Центр поддержки экспорта республики готов оплачивать для ингушских экспортеров первый год такой регистрации.

Воспользоваться этой возможностью могут только предприниматели, являющиеся зарегистрированными субъектами МСП, которые ведут свою деятельность в Ингушетии и состоят в реестре МСП.

На круглый стол в Магасе пришло не так много предпринимателей, как хотелось, однако все они изъявили желание разместить анкету на площадке «Allbiz» и попробовать себя в экспорте. Таким образом, республика сделала важный шаг к развитию своего экспортного потенциала и реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт«¸ рассчитанного на период с 2019 по 2024 годы. Основными задачами регионального проекта являются: создание новой товарной массы, создание экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры и устранение торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК республики на целевые рынки.

Напомним, что на сегодняшний день основным экспортером продукции, в рамках регионального проекта Республики Ингушетия, является ООО «Сад-Гигант Ингушетия» — экспорт яблок. Не малый вклад в развитие экспортного потенциала республики вносит крестьянское фермерское хозяйство «М. Костоев», реализующий свою продукцию (мед) за пределы страны.