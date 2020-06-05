УФАС

Берегите себя!

Ингушское УФАС России предупреждает жителей республики: чудес в жизни не бывает

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Сегодня реклама окружила нас со всех сторон: предлагают молодильные яблоки, средство от бессмертия и прочая и прочая. Дело дошло и до чудо-воды, способной вылечить от всего на свете. Ну и, естественно, — от коронавируса. Увы, друзья, на самом деле целительной чудо-воды не существует, и главная защита от напасти 21-го века — это по-прежнему соблюдение дистанции друг от друга.

Коротко — о сути упомянутого пассажа про «целительную воду». В интернет-пространстве, соцсетях, в эфире региональных СМИ появилось много информации о чудо-воде, способной вылечить от коронавирусной инфекции. Есть и видеоролик, который рекламирует свойства такой воды. В частности, производители этой воды в своих соцсетях в рамках рекламы утверждают, что «путем проведения ингаляций можно вылечиться от вируса». Дескать, имеется даже рассказ живого свидетеля, который подобным образом излечился от страшной заразы.

— Мы выяснили, что для подобных характеристик о составе и качестве минеральной воды необходимы клинические исследования, — рассказал «Ингушетии» главный специалист-эксперт Ингушского УФАС России Казбек Бекбузаров. — Следовательно, распространяя информацию о чудо-свойствах воды, способной вылечить от коронавирусной инфекции, в заблуждение вводятся жители региона, которые, приобретая воду, надеются на ее целебные свойства. Эти действия нарушают Закон о защите конкуренции, а именно части 1 статьи 14.2 «Введение в заблуждение потребителей в отношении качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже».

На основании вышесказанного, Ингушское УФАС России предупреждает о необходимости прекращения действий, вводящих в заблуждение потребителей, в течение 10-ти дней со дня вручения документа.

Чудо-лимон, чудо-имбирь, а теперь и чудо-вода — это, конечно здорово. Но чудес, как известно, в реальной жизни не бывает. Вернее — люди сами их создают. А наиболее предприимчивые даже удачно реализуют. Вакцина от этой болезни — по крайней мере, прошедшая серьезные, долговременные испытания, человечеством еще не изобретена. Мы просим вас соблюдать бдительность и здравый рассудок. Не ведитесь на уловки нерадивых производителей, соблюдайте дистанцию и правила гигиены. И берегите себя!

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