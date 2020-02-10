В декабре 2018 года Президент России подписал Указ об изменении статуса организации с общественной на общественно-государственную. И если целью прежнего Союза женщин России было содействие повышению статуса женщин в обществе, то теперь эти цели выросли до совместной с государством реализации национальных проектов, содействия в осуществлении демографической политики России, ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин на уровне ООН и других международных организаций и многое другое. Обо всем этом подробно написано в уставе организации.

В настоящее время на территории России функционируют более семидесяти региональных организаций. В сентябре 2019 года создано Ингушское региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», которое возглавила Марина Чербижева. В числе членов Ингушского ИРО «СЖР» педагоги, врачи, предприниматели, журналисты, ученые, студенты, жители республики, которым небезразлична судьба наших женщин, живущих рядом.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию широко обсуждалось в Ингушетия. Председатель Ингушского регионального отделения отметила важность и значимость Послания Президента Российской Федерации, которое в очередной раз свидетельствует о неуклонном стремлении главы государства к повышению благосостояния народа.

— Послание Президента России показало, что социальная политика была и остаётся в приоритете внимания руководства страны, — отметила Марина Алиевна. — Очень важно, что все предложения Президента носят конструктивный характер и сразу трансформируются в конкретные поручения. Решение самых насущных проблем в демографии, образовании и здравоохранении является мощным толчком в повышении благосостояния народа, серьезным импульсом для развития страны. Хочется особо отметить решения о выплате материнского капитала при рождении первого ребенка, повышении его размера на второго ребенка, увеличении срока выплаты пособий по уходу за ребенком с 3 до 7 лет, которые дополняют уже существующие меры поддержки семьи, материнства и детства и являются хорошим стимулом для улучшения демографической ситуации.

— С древних времен женщина на Кавказе является хранительницей очага, создающей тепло и уют в доме, — говорит региональный руководитель СЖР. — Президент нашей страны в своем Послании Федеральному собранию еще раз подчеркнул, что в центре политики государства должен стоять человек, его ежедневные потребности, его благосостояние. Он отметил, что самое дорогое и самое важное — это инвестиции в человеческий капитал. И задача нашего регионального отделения сегодня в том, чтобы помочь в этих вопросах нашим женщинам.

К сожалению, женщина в нашем современном обществе до сих пор является «самым слабым звеном». Имеются факты, когда она чувствует себя бесправной. Так, в организацию обращаются женщины, которые столкнулись с несправедливостью, давлением, ущемлением прав. Чаще всего это проблемы воспитания детей в разрушенных семьях.

— Президент подчеркнул также значимость каждой созидательной инициативы, призвал общественные организации вносить свой вклад в решение стоящих перед страной задач. У нас в республике много общественных организаций, о большинстве которых люди и не догадываются. Причин много, это и отсутствие опыта, недостаток средств, поддержки. Мы, члены Ингушского регионального отделения «Союз женщин России», считаем, что необходимы совместные действия органов исполнительной власти, муниципалитетов и общественных организаций, у которых одна цель — поддерживать граждан республики и использовать для этого все возможные средства.

Важнейшим пунктом Послания Президента стала тема реализации национальных проектов и ответственности за них в регионах. Сегодня это одна из ключевых задач Союза женщин России. Каждый житель Ингушетии должен понять, что от того, как будут реализовываться нацпроекты (экология, медицина, образование, поддержка бизнеса, развитие культуры) на нашей территории, зависит то, как все мы будем жить.

Послание Президента Федеральному собранию в 2020 году в значительной степени отличается от предыдущих. Оно мотивирует каждого гражданина страны к гражданской активности, к ответственному подходу к решению совместных задач, направленных на повышение уровня жизни каждого человека.