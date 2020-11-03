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Ингушское региональное отделение Российского экологического общества будет развиваться в рамках новой команды

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Ингушское региональное отделение Российского экологического общества представило нового руководителя. Им стал Адам Мальсагов, общественный деятель региона, автор и руководитель ряда социальных проектов в сфере экологии.

«За несколько лет практической деятельности у нас сложилось довольно конкретное представление того, как стоит развивать экологическое направление в Ингушетии: мы видим проблемные моменты, представляем, какие формы активности окажутся наиболее успешными для их решения. Для нас крайне важно говорить об экокультуре с представителями разных возрастов и формировать представление о ней у подрастающего поколения. Думаю, что совместными усилиями мы сможем улучшить наши показатели», — поделился Адам Мальсагов.

Новая команда регионального отделения Российского экологического общества заручилась поддержкой профильного министерства, а также представителей бизнес-сектора по вопросам реализации ряда новых экопроектов.

Среди них — проведение добровольческого слета «ЭКОлокация» и активизация деятельности волонтёров в сфере экологии для совместной реализации цикла субботников и экологических акций; объявление трёх конкурсов по сбору макулатуры среди учащихся средних общеобразовательных школ региона с общим охватом не менее 13 тыс. детей и подростков, а также реализация программы по формированию эффективной системы сбора и вывоза вторичного сырья (создание более 40 новых пунктов приема макулатуры в рамках единой инфраструктуры).

Проекты получили необходимую ресурсную и финансовую поддержку. Их реализация будет осуществляться на протяжении 2021 года.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что всероссийское общественное движение «Волонтеры-экологи» займется экологическим контролем и мониторингом реализации национального проекта «Экология».

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-экологи» создано при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и информационной поддержке Общественной палаты России, а также других федеральных и региональных ведомств и некоммерческих организаций. Одной из целей движения является общественный мониторинг за реализацией нацпроекта «Экология».

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