«Какая бы трудная ситуация ни сложилась — это не повод опускать руки», — уверен руководитель антимонопольной службы Батыр Точиев. По его словам, за «черной полосой, следует светлая», но в любом случае следование букве закона никто не отменял.

Корреспондент газеты «Ингушетия» встретился с главным антимонопольщиком республики и расспросил его о том, как повлиял треклятый коронавирус на сферу конкуренции.

— Батыр, слово «пандемия» с недавних пор стало нарицательным. К счастью, государство оказало помощь наиболее уязвимым слоям населения. Какую лепту в ней составляет вклад антимонопольной службы?

— Безусловно, мы не остались в стороне. Нам важно, чтобы у всех участников закупок были равные права. Мы за честную конкуренцию при любых обстоятельствах.

Подводя итоги третьего квартала, хотелось бы акцентировать внимание на условиях, созданных для участников закупки в связи с непростой обстановкой в тот период. Мы не просто собрали все нарушения и рассказали о них. Закон дает некоторое послабление, возможность действовать сообразно с ними. Но, грубо говоря, наглеть никому не позволено.

Если нарушения становятся системой — мы тут же констатируем этот факт! Понятно, что пандемия является обстоятельством непреодолимой силы. Участники госзакупок, не выполнившие свои обязательства из-за коронавируса, могут ссылаться на него как на форс-мажор. ФАС учитывала это при принятии решений, например, при включении в реестр недобросовестных поставщиков.

Но я хотел бы отметить, что согласно 44-ФЗ, это не дает повода отказаться от выполнения

обязательств по контракту, как это многие поняли. Мол, пандемия же, можно и не соблюдать взятые на себя обязательства. Нет, конечно! Можно только получить отсрочку до тех пор, пока непреодолимые обстоятельства существуют. В сложившейся ситуации отсрочка действует до окончания обстоятельств непреодолимой силы.

— Возникает вопрос: а как понять, что это та сила, которую «не преодолеть»?

— Да, действительно, вопрос логичный. Но и на сей счет имеются законные обоснования. Они детально прописаны. «Непреодолимость силы» характеризуется чрезвычайностью обстоятельства, отсутствием возможных факторов воздействия на нее, непредотвратимостью, невозможностью ее предусмотреть и принять превентивные меры.

Распространение коронавирусной инфекции было признано именно обстоятельством непреодолимой силы, так как оно имеет чрезвычайный и непредотвратимый характер. Это учитывалось при рассмотрении жалоб, дел об административных нарушениях, обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и проведении проверок. Причем фактор непреодолимости обстоятельств учитывал не только антимонопольный орган, но и все публично-правовые организации.

— По «отсрочкам» — это понятно. А касательно закупок у единственного поставщика — здесь как «разруливать» в период «непреодолимой силы»?

— Можно было покупать без конкурса все, что нужно, если товары и услуги действительно закупаются из-за обстоятельств непреодолимой силы и являются товарами первой необходимости. Но только в том объеме, в котором есть потребность до проведения торгов.

Проще говоря, заказчик вправе осуществить закупку любых товаров, требуемых в связи с введением режима повышенной готовности. Необходимо наличие причинно-следственной связи между предметом закупки и проводимыми мероприятиями по профилактике и ликвидации заболевания.

Приведу примеры товаров, которые можно купить у неконкурентного поставщика для борьбы с заболеванием. Это маски, моющие и дезинфицирующие средства, средства защиты, дополнительные товары для пациентов, госпитализированных с диагнозом или подозрением на COVID-19, другие товары, необходимые в режиме постоянной готовности. Иными словами, закон понимает, что пандемия вносит коррективы и встает на сторону бизнеса.

— Недавно вы подвели итоги работы ведомства за третий квартал, совпавшим как раз с пиком периода пандемии. Что в нем примечательного?

— Да, итоги мы подводим каждый квартал, причем любой желающий, независимо от сферы деятельности, может принять участие, задать интересующие вопросы, послушать о выявленных нарушениях. Особо примечательного ничего нет, разве что нагрузка была более серьезной. Мы считаем, что на ошибках нужно учиться, прежде всего на чужих. Кроме того, вы прекрасно знаете, что мы всегда открыты к диалогу, рады выслушать, помочь в силу возможностей и на основании закона.

Хотелось бы отметить некоторые направления, отличившиеся за обозначенный период. Например, отличилась сфера государственного заказа.

В третьем квартале к нам поступило более 60 жалоб участников закупок, из которых 13 возвращены в связи с их несоответствием требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Пять жалоб отозвано заявителями. По существу было рассмотрено 43 жалобы. Из рассмотренных жалоб — 3 поданы на действия федеральных заказчиков либо их комиссий, 7 — на действия муниципальных заказчиков, 33 — на действия заказчиков республики и их комиссий.

От органов государственной власти к нам поступило три обращения. Это как раз материалы о включении победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков ввиду неисполнения обязательств по государственному контракту. К слову, это тот процесс, о котором мы говорили в рамках непреодолимой силы. Но тут не пандемия стала причиной неисполнения, а как всегда — человеческий фактор.

В первом случае участник был включен в РНП, так как подтвердился факт уклонения участника от заключения контракта. Во втором случае участник не был включен в реестр ввиду того, что им было доказано отсутствие противоправных действий по причине сложной эпидемиологической ситуации в республике. Третье обращения было возвращено без рассмотрения ввиду неполноты представленных сведений.

По итогам рассмотрения жалоб по существу и проведения внеплановых проверок, нами было выявлено более 40 нарушений требований закона о контрактной системе.

Отмечу и профессионализм своих коллег по защите антимонопольного законодательства. Доказательство тому — наши процессуальные победы в этом квартале. По двум делам о сговоре органа власти с хозяйствующим субъектом мы прошли по три инстанции — это Арбитражный суд Ингушетии, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Во всех инстанциях наши решения устоялись по обоим делам, и я считаю это успехом.

Еще удалось доказать злоупотребление доминирующим положением МРСК Северного Кавказа, в связи с чем хозяйствующий субъект был оштрафован на 29 млн рублей.

Некоторые решения находятся на стадии рассмотрения.

— Расскажите о рекламораспространителях. Как вы втягиваете в законодательное русло их деятельность, зачастую — и это не секрет — хаотичную?

— Как всегда — увещеваниями, предупреждениями, а если не пронимает — наказанием рублем. В третьем квартале 2020 года нами вынесено 4 решения о нарушении требований законодательства Российской Федерации о рекламе, 2 заявления — по признакам нарушения рекламного законодательства — находятся на стадии рассмотрения.

Тут у нас отличился индивидуальный предприниматель, который вешал рекламу своих услуг на знак дорожного движения, а это, как известно, нарушение. В соответствии с частью 3 статьи 19 «Закона о рекламе», распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Предписание Ингушского УФАС России было исполнено в установленный срок.

Как известно, решения у нас выносятся на основании своих материалов, на основании материалов, поступивших от прокуратуры Ингушетии, по итогам наших проверок. В итоге, за третий квартал нами вынесено 80 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму более 19 млн рублей. Надеюсь, для кого-то это станет предостережением.

— Спасибо за беседу. Удачи вам.