«По вопросу о ходе доследственных мероприятий по факту разрушения объектов в селе Бейни хотелось бы сообщить, что учреждение не располагает информацией о принятых отделом полиции по Джейрахскому району мерах», — сказал собеседник издания.

По его словам, поэтому на текущий момент не представляется возможным подтвердить либо опровергнуть информацию, распространяемую в социальных сетях об установлении личностей разрушителей башен, ввиду праздничных дней.

В заповеднике заверили, что сразу при поступлении информация о результатах проверки правоохранительных органов будет доведена до жителей республики, в том числе посредством официальных страниц музея-заповедника в Facebook и Instagram.

Сейчас в Джейрахском районе продолжается инспекция. Несмотря на праздничные дни, сотрудники заповедника проводят внеплановый мониторинг памятников истории и культуры. По результатам осмотра, изменения и нарушения не выявлены. Внеплановый обход памятников осуществляется все новогодние праздничные и выходные дни.

Ранее сообщалось, что в середине декабря минувшего года неизвестные разрушили древние памятники культуры в Ингушетии для вывоза камней с петроглифами из республики. Как отмечал глава Джейрхаского района Ахмед Льянов, это происшествие вызвало в широкий общественный резонанс.

Спецкомиссия из числа сотрудников музея-заповедника в ходе проверки информации об акте вандализма в селе Бейни обнаружила следы разлома арочных перекрытий жилых и полубоевых башен.

Помимо разлома четырех арочных проемов 16 фрагментов арочных камней найдены в 100 м юго-западнее комплекса. Ещё 22 фрагмента камней лежали на гребне в 400 м юго-восточнее.

Материалы переданы в правительство республики.

По заявлению 51-летнего жителя республики об обнаружении следов разлома арочных проемов трех жилых и полубоевых башенных комплексов в селе Бейни полиция начала проверку.

Накануне общественные активисты заявили, что при помощи инициативной группы выявлены и задержаны двое мужчин, разрушавших уникальные жилые и полубоевые башни в горах Ингушетии для перевозки арочных перекрытий в Чеченскую республику. Родственники вандалов обязались полностью восстановить нанесенный ущерб при условии, что имена злоумышленников не будут озвучены для общественного порицания.

Как сообщала вице-премьер Марьям Амриева на одном из последних совещаний в правительстве в минувшем году, власти усилят контроль за сохранением объектов культурного наследия.

Члены кабинета министров подробно обсудили факты вандализма, совершенного неустановленными лицами на территории башенных комплексов «Бейни», «Утен-Гала» и «Бэрер-Гала» в Джейрахском районе.

Вице-премьер заслушала доклады о состоянии памятников, основных проблемах в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны данных объектов.

Амриева указала на необходимость принятия превентивных мер по обеспечению надежной охраны памятников культуры на территории музея-заповедника, проведения систематического мониторинга состояния памятников архитектуры, подключив дополнительные финансовые, технические и человеческие ресурсы.

«Задержание и наказание вандалов — прерогатива правоохранительных органов, — прокомментировала выступления докладчиков вице-премьер. — Наша же задача — не допустить впредь такого безобразия, осуществлять жесткий контроль. Сегодня мы видим, что ответственные за эту работу структуры не в полной мере с ней справляются. Если все упирается в штат и финансирование, то руководством республики будут прорабатываться данные вопросы на региональном и федеральном уровнях».

Совещание прошло при участии представителей прокуратуры и администрации Джейрахского района, руководителей Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, начальника управления культурного наследия и других ответственных лиц.

Напомним, на территории заповедника находятся на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов России и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Общее число отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Восстановление уникальных комплексов проводилось как на бюджетные средства, так и за счет представителей тейпов (фамилий).