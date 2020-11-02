Уроженец Ингушетии, член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки, руководитель студенческого научного общества Северо-Кавказского института РАНХиГС Ислам Ахциев рассказал, как формируется образовательная траектория развития современной молодежи:

«Молодежь как самая восприимчивая часть любого общества наиболее чувствительна к социальным изменениям. Разговоры о том, что мы сегодня живём в сложном мире, уже никого не удивляют. Другой вопрос, насколько мы готовы жить в этой новой реальности. Тот факт, что студенты не видят высшее образование инструментом построения успешной карьеры, обусловлен рядом причин.

Во-первых, в обществе все больше раздувается «феномен успешности». Студенты начали активно интересоваться жизнью людей, которые сумели прийти к материальному благополучию, обойдя в некотором смысле высшее образование. Причем происходит это довольно точечно. СМИ и интернет, как правило, подхватывают отдельные фрагменты «формул успеха» известных людей и преподносят их, упаковав в «усваиваемый» формат.

Во-вторых, изменилась сама модель ценностей молодежи. Сегодня материальное превалирует над духовным. Особо привлекательными для молодежи стали бизнес профессии, в том числе, и работа в интернет-сегменте.

В данном вопросе важно понимать, что высшее образование это не только получение определенных знаний, но и уникальная среда, в которой формируется полноценная личность. Развитие образовательных траекторий с недавних пор происходит с применением технологий дистанционного обучения. До пандемии это имело адресный характер, но сейчас мы столкнулись с массовизацией данного явления.

Учитывая сложность обстановки, применение онлайн-подхода во многом оправдано. Однако в образовании произошел определенный слом. Молодежь, для которой виртуальная среда была привычна и привлекательна, вдруг почувствовала острую нехватку в коммуникации.

Академическое офлайн-образование делает человека системным и глубоким. Здесь важно отметить, что речь не идет о том, что молодой человек обязан знать все, от высоты Эвереста до законов Ньютона, данная модель давно устарела. Люди энциклопедического толка сегодня стали менее востребованы, поскольку «Поколение Google» обошло их по скорости нахождения информации. Значимость приобретает не наличие бессвязных и обрывочных фактов, а умение трансформировать информацию в знание".