На днях в Ставрополе прошла торжественная церемония награждения стипендиатов губернатора Ставропольского края. Стипендия губернатора ежегодно присуждается лучшим студентам региона, которые показали высокие результаты в учебе, науке, получили награды за участие во всероссийских, межрегиональных и краевых конкурсах, олимпиадах.

— Вы развиваете себя с молодых лет. Хочется вас в этом поддержать, и стипендии, и премии — как раз один из способов это сделать. Но ваш успех — также заслуга родителей и наставников. Им за это — отдельное спасибо! — цитирует губернатора Владимира Владимирова пресс-служба Северо-Кавказского института РАНХиГС.

Стипендиат премии Ислам Ахциев является победителем ряда всероссийских и международных научных конкурсов, удостоен премий «Успешные люди СКФО», «Студент года РАНХиГС», «Студент года Ставропольского края». Кроме того, ингушский студент является председателем Ставропольского регионального представительства Ассоциации молодых парламентариев, членом экспертного законотворческого совета Молодёжного Парламента ГД РФ, руководителем молодежного актива национально-культурной автономии «Магас», а также членом Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки.

За свою активную общественно-политическую деятельность и вклад в реализацию государственной молодежной политики отмечен благодарственными письмами глав муниципалитетов и подведомственных учреждений.

Глава края Владимир Владимиров также отметил благодарностями и талантливых преподавателей стипендиатов, среди которых наставник Ислама Ахциева — директор Центра «Высшая школа государственного управления», кандидат политических наук, доцент Екатерина Агеева.

«Успехами учеников гордишься всегда больше, чем собственными. А вдвойне приятно, когда достижения признаются публично и оцениваются заслуженно. Ислам Ахциев получил удостоверение стипендиата за успехи в учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности. Верю, что это важный день в его жизни, и надеюсь, — еще один стимул к личностному росту. От всей души поздравляю Ислама и выражаю готовность в дальнейшем оказывать ему поддержку и внимание!», — поделилась Екатерина Агеева.

В этом году награду из рук губернатора края получили 44 студента вузов и 50 учащихся профессиональных образовательных организаций.