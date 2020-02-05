«В ингушском обществе во все времена относились подчеркнуто уважительно к старшим, а особенно — к старикам, к их жизненному опыту и мудрости. Однако не всякая старость есть мудрость. Вся история Ингушетии подтверждает, что мы исторически были свободны от этноцентризма, национализма и других подобных проявлений, которые отдельные личности пытаются нам приписать», — отметил Яндиев.

Глава ингушского парламента заявил, что в ряду нерешенных и не решаемых проблем по стабилизации обстановки в северокавказском регионе остается проблема восстановления гражданских прав ингушей, притом что необходимая для этого законодательная федеральная база имеется.

«Подобные этому выступления периодически появляются с осетинской стороны при всяком удобном и не очень для них случае. Это притом что ими не делается ничего для благоустройства и возвращения в свои дома ингушей из Пригородного района и Владикавказа, пострадавших в результате так называемого осетино-ингушского конфликта осени 1992 года», — подчеркнул Яндиев.

Он напомнил, что ранее Северной Осетией были предприняты несостоятельные попытки изменения отдельных статей федерального закона о реабилитации репрессированных народов, теперь они дошли и до Конституции Ингушетии.

«Нет и не может быть никакого несоответствия между Конституцией Республики Ингушетия и Конституцией Российской Федерации, хотя бы даже потому, что существует ряд надзирающих органов — прокуратура, Министерство юстиции и другие», — заявил спикер.

Он считает, что сложно обвинить человека некомпетентного, далекого от политики в незнании азбучных истин: ликвидация мирным, политическим, в соответствии с законом путем последствий нарушения конституционных прав ингушского народа в результате репрессий 1944 года не только не противоречит, а целиком согласуется с нормами ныне действующей Конституции РФ.

«В своем выступлении В. Лагкуев говорит: «Когда боишься каждый день теракта со стороны соседей...» Необходимо отметить, что в XXI веке проблема терроризма стала особенно актуальной для всего мирового сообщества, притом зародился терроризм не в соседней с Осетией республике. В 2004 году Россию оглушила волна терактов: в феврале в подземке Москвы подорвался террорист-смертник и погиб 41 человек, затем — взрыв 9 мая на стадионе в Грозном, где погиб президент Чечни Ахмат Кадыров», — напомнил председатель Народного собрания.

По его словам, в июне был налет на город Назрань и убийство 95 человек, в том числе двух министров. В результате нападения в эту ночь погибли сотрудники УВД Курской области, ГУВД Самарской области, Назрановского пограничного отряда, УФСБ по Ингушетии, гражданские лица. В честь погибших сотрудников, имена которых остаются в сердцах каждого жителя нашей республики, на территории Мемориала памяти и славы установлены поименные плиты и высажены именные деревья.

«Мы помним каждого из них поименно. Мы помним поименно каждого из погибших молодых ребят, но мы не плачемся и не говорим об этом на каждом углу — в ингушском обществе не принято использовать трагедии для достижения своей цели», — отметил Яндиев.

Он напомнил, что в августе смертницы взорвали два самолета, вылетевших из Москвы, и унесли с собой жизни еще 90 человек. Позже — снова десять жертв в московском метро.

А затем — захват школы в Беслане... Никто не мог поверить, что можно замахнуться на детей. Теракт в Беслане — это не трагедия Осетии, это общая российская трагедия, общая беда.

По данным Генпрокуратуры, в банде, совершившей нападение на школу, были 32 человека разной национальности, в том числе В. А. Ходов, а также Н. Кулаев, который был арестован и впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению. Как известно, террористы не имеют национальности.

Яндиев посоветовал Лагкуеву вспомнить экс-президента Ингушетии Руслана Аушева, который, рискуя собственной жизнью, вошел в занятую террористами школу и спас многих детей, в то время как все известные осетинские «герои» попрятались по углам и ни один из них не изъявил желания пойти в школу. О таких подвигах Лагкуев и подобные ему стараются не говорить.

«Далее Лагкуев продолжает: «Рядом ИГИЛ, мусульманское сообщество...». Получается, что понятия запрещенное в РФ «ИГИЛ» и «мусульманское сообщество» уравниваются. Терроризм напрямую связан с агрессией, насилием и убийствами. Что касается исламского вероучения, то в нём всячески отвергается любая несправедливость, в том числе и выражающаяся в насилии. Подтверждением этому служат многие коранические аяты», — выразил недоумение ингушский спикер.

Самым абсурдным он назвал связывание терактов и статьи Конституции.

«Если теракты в Осетии совершили, как заявляет старейшина Лагкуев, соседи, читай — ингуши, то кто же совершал теракты в самой Ингушетии?! И какими статьями Конституции они руководствовались?! В результате терактов в Ингушетии за последние годы убито более 450 сотрудников правопорядка, более тысячи детей остались сиротами. Сила национального духа ингушей — в его толерантности, в умении поднимать истинные ценности над сиюминутными, в выдержке и терпении», — заявил спикер.

Лагкуев, в своем стремлении ввести общественность в заблуждение, подзабыл о направлении своей деятельности. Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, поддержка гражданского мира и согласия — вот прямая его функциональная обязанность, считает председатель парламента.

Он отметил, что в сложные исторические периоды, когда страна оказывалась у опасной черты, ингуши всегда были и будут в авангарде решения этих проблем, будь то война, природные катаклизмы, голод, холод или другое. Мы никогда не изменяем слову и клятве, данной нашими предками в колыбели ингушей, селении Ангушт на горе Барта Босе 250 лет тому назад.

Ранее в соцсетях появилось видео слушаний законопроекта о поправке к Конституции РФ в Москве 29 января, где член совета старейшин Общественной палаты РФ Владимир Лагкуев из Северной Осетии заявил о несоответствии Основного Закона Ингушетии Конституции РФ. Это вызвало возмущение в ингушском обществе. Известные общественники осудили заявление Лагкуева, отметив, что североосетинский общественник имел в виду статью 11 Конституции Ингушетии и закон РФ «О реабилитации репрессированных народов».

Статья 11 Конституции Ингушетии гласит: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия — важнейшая задача государства».

Боевые действия между ингушами и осетинами в Пригородном районе Северной Осетии начались в ночь на 31 октября 1992 года. Для прекращения столкновений в зону конфликта ввели федеральные войска. По данным Генпрокуратуры РФ, в ходе конфликта с 31 октября по 5 ноября 1992 года погибли 583 человека.

По данным комитета содействия поиску заложников и без вести пропавших Ингушетии, без вести пропавшими числятся 195 человек ингушской национальности и 400 — убитыми. Около 60 тысяч ингушей, проживавших в Пригородном районе и Владикавказе Северной Осетии, вынуждены были покинуть свои дома и найти убежище на территории Ингушетии.

Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» принят 29 лет назад. Этим решением была провозглашена отмена всех незаконных актов, принятых в отношении репрессированных народов, подвергнутых насильственной депортации.

Положила начало пути восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных народов принятая 14 ноября 1989 года Верховным Советом СССР Декларация «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав».