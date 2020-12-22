Так, замруководителя Мариям Мурадова вместе с главным агрономом филиала Усманом Сампиевым побывали в этом учебном заведении.

Это старейшее учебное заведение республики с 1930 года готовит специалистов среднего звена в области сельского хозяйства. Встреча со студентами состоялась в актовом зале техникума, прошла она в форме лекции-семинара.

Решение о проведении специалистами регионального Россельхозцентра курса лекций по семеноводству и защите растений для студентов НАТ было принято в ноябре текущего года в ходе встречи руководителей филиала и учебного заведения. В дальнейшем также запланировано проведение практических занятий как на базе техникума, так и в лабораториях и на опытных участках Ингушского Россельхозцентра.

А пока специалисты филиала подготовили для своих будущих коллег доклады, в которых детально описывалась деятельность Ингушского РСЦ, направления работы учреждения, а также актуальная информация о наиболее распространенных в регионе вредителях, болезнях и сорных растениях и многое другое. По завершении докладов студенты смогли задать гостям вопросы, касающиеся как растениеводства, так и работы Россельхозцентра по Ингушетии.

«Содержательные доклады заместителя руководителя Россельхозцентра по РИ Мурадовой М. Х. и главного агронома Сампиева У. М. расширили горизонты практических знаний студентов в области семеноводства и защиты сельскохозяйственных растений. Открытый диалог по практическим вопросам студентов показал высокую результативность мероприятия», — написала по итогам встречи на своей странице в «Инстаграм» замдиректора Назрановского аграрного техникума по производственному обучению Лейла Гамурзиева.

Она поблагодарила гостей за проделанную работу и выразила слова признательности руководителю Россельхозцентра по РИ Кериму Белхароеву за длительное сотрудничество учреждения в области практического обучения студентов.

Стоит отметить, что практическая работа с учащимися НАК проводится специалистами Ингушского РСЦ уже на протяжении нескольких лет. Студенты-аграрии ежегодно проходят на базе филиала производственно-технологическую и преддипломную практики. Что же касается лекций, то их продолжат уже во втором семестре в 2021 году, конечно же, при условии благоприятной эпидемиологической ситуации в регионе.