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Сохраняя славные традиции

Ингушский ОМОН отметил 28-летие своего образования

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Сегодня, в городе Карабулаке прошли торжественные мероприятия, посвященные 28-й годовщине образования ОМОН управления Росгвардии по Ингушетии.

Поздравили бойцов руководство территориального управления национальной гвардии, командование отряда, представители взаимодействующих органов и общественных организаций. На торжественном построении по случаю праздника были зачитаны приказы о поощрении личного состава денежными премиями, ценными подарками, памятными медалями, а также грамотами и благодарностями.

С приветственной речью к отряду обратился врио начальника управления Росгвардии по Республике Ингушетия полковник полиции Александр Нечипуренко.

«За годы своего существования отряд зарекомендовал себя как слаженное и дружное подразделение, заработал высокий авторитет и глубокое уважение жителей региона. Славные традиции отряда постоянно приумножаются и передаются молодому поколению. Сложно переоценить ваш вклад в общественную работу и популяризацию службы в Росгвардии среди молодежи Ингушетии — эмоции школьников во время уроков Мужества и Дней открытых дверей, являются ярким подтверждением этого. Желаю вам успехов в службе, безграничных жизненных сил и благополучия» — отметил в своей речи Нечипуренко.

Напомним, что Ингушский ОМОН создан на основании приказа МВД России от 28 января 1993 года № 49. Основные приоритетные направления работы отряда — усиление охраны общественного порядка, противодействие организованной преступности, коррупции и распространению наркомании, совершенствование кадровой работы и управленческой деятельности.

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