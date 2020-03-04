Первым директором НИИ был известный историк Джабраил Чахкиев. В разные периоды его возглавляли также известные научные деятели Хасолт Акиев, Макшарип Мужухоев, Тамерлан Муталиев, Ахмет Куркиев, Ибрагим Дахкильгов, Бахаудин Тангиев и другие.

О работе института за последние несколько лет в своем интервью газете «Ингушетия» рассказала нынешний его руководитель, доктор филологических наук Нина Барахоева.

— Нина Мустафаевна, вы, наверное, обратили внимание, что в последнее время общественность активно стала интересоваться работой вашего института. Есть люди, положительно оценивающие вашу работу, но также имеются попытки ставить под сомнение научную деятельность института в целом. Мнение с таким контекстом чаще всего наблюдается в социальных сетях. Что, на ваш взгляд, происходит?

— Как известно, развитие науки является составной частью государственной политики Ингушетии, которая обеспечивает основы сохранения ценностей национальной культуры, развитие научно-образовательной сферы республики вообще. И такой подход является основой сохранения единства ингушского народа и целостности РФ.

Казалось бы, с созданием своей государственности наконец-то появились все необходимые предпосылки в развитии ингушской науки, чтобы наверстывать упущенное и динамично развиваться.

Вы правильно заметили, в интернете действительно в последнее время очень часто выкладывается негативная информация о деятельности нашего института. Наверное, можно было бы проигнорировать все эти так называемые публикации, не обращать на них внимания, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что читатели, наши земляки, соотечественники, этими «старателями» вводятся в заблуждение.

Информация о деятельности института преподносится ими в искаженном и в неприглядном виде. Добывается она, по всей видимости, из каких-то непонятных источников, в интернете и прочих беспочвенных ресурсов. Приводятся даже какие-то цифры годового бюджета института, и предпринимается попытка показать, каким образом расходуются финансы.

В связи с этим хочу ответить на некоторые, наиболее часто предъявляемые нам «обвинения» по деятельности ИнгНИИ, которые нам представляются не слишком объективными.

— Тогда, давайте начнем со структуры НИИ.

— Научно-исследовательская работа в институте проводится в пяти отделах: истории Ингушетии, ингушской этнологии, ингушского фольклора и литературы, ингушского языка, социально-политических исследований.

Научные исследования ведутся в области языкознания и литературоведения, истории и историографии, этнографии и этнологии, этнопсихологии, политологии и социологии, культурологии и фольклористики.

Хочу подчеркнуть, что главная цель работы нашего института состоит в проведении научных исследований в области ингушеведения. Это изучение истории Ингушетии, в том числе и Кавказа в целом, сохранение и изучение историко-культурного наследия нашего народа, мониторинг социально-экономической и этнополитической ситуации в республике, фундаментальные и прикладные исследования теории, структуры и исторического развития ингушского языка, археологические, антропологические и генетические исследования, историко-сопоставительное исследование мифологии и фольклора ингушского народа.

— А составление школьных учебников — это ваша работа?

— Научно-исследовательские учреждения, в том числе и ИнгНИИ, не занимаются подготовкой школьных учебников. Это область деятельности институтов развития образования, которые призваны в постоянном режиме отслеживать школьный учебный процесс и школьные учебники.

Кроме того, ИнгНИИ не принимает решений по изменению орфографии языка или письменности. Все решения, связанные с изменением каких-либо норм языка, его функционированием, может принимать лишь комиссия по ингушскому языку при правительстве Ингушетии. То есть все предложения по указанным направлениям, если таковые имеются, надо вносить на рассмотрение комиссии.

— У вас ведь есть медиаресурс, который регулярно информирует ваших читателей о текущих мероприятиях института, о проводимых вашими сотрудниками исследованиях. Там можно отследить весь процесс деятельности НИИ?

— Разумеется, на официальном сайте института выложена полная информация и отчеты о его научной деятельности практически за все последние годы.

ИнгНИИ сегодня осуществляет разноплановые исследования, помимо этнографических и этнологических. Несмотря на весьма скромное количество штатных единиц научных сотрудник, а их 29, институт в своих исследованиях охватывает практически все сферы жизни и деятельности нашего общества, начиная от изучения древней истории, средневековых архитектурных памятников и заканчивая разработкой материалов по вопросам противодействия идеологии терроризма.

Вот неполный перечень тем, разрабатываемых в институте сегодня: «Территориальная и социально-экономическая динамика Ингушетии в новое и новейшее время»; «Историко-культурные связи ингушского народа с народами Передней Азии и Средиземноморья», «История ингушских населенных пунктов», «Средневековое зодчество горной и плоскостной Ингушетии», «Современная этнополитическая ситуация в республике Ингушетия», «Декоративно-прикладное искусство ингушей», «Толковый словарь ингушского языка», «Современный ингушский язык (фундаментальная грамматика)». Также мы проводим социологические опросы населения по вопросам противодействия коррупции, социально-политической, общественно-политической ситуации в республике.

За последние пять лет институтом изданы более 50 научных трудов. Среди них — «Современный ингушский язык. Лексикология и фразеология», учебные пособия по истории Ингушетии для 5-10 классов, «Нартский эпос ингушей», «Ингушско-русский, русско-ингушский словарь терминов» и др. (полный перечень трудов можно просмотреть на сайте ИнгНИИ).

Сегодня завершается работа в рамках проекта «Современный ингушский язык» — готовится к изданию третий том данного проекта «Морфемика и словообразование»; «Сборник документов по истории Ингушетии (XIX-XX вв.)»; готовится к изданию первый том двухтомника «История ингушской литературы» (на русском языке). Хочу обратить внимание на то, что впервые в нашей истории выходит такого рода академическая работа по истории ингушской литературы на русском языке.

По фольклору и этнографии продолжается сбор текстового материала и в скором ожидается работа по монографическому изданию этих сборников.

Сегодня институтом издается периодический журнал «Вестник ИнгНИИ», индексируемый в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), который выходит два раза в год. Бывшим директором института юридические права на журнал «Известия ИнгНИИ» были переданы издательскому дому «Алеф пресс». Мы прекратили с ними сотрудничество, так как посчитали, что цена на издание была завышена. Размещение журнала в РИНЦ также являлось платным. С 2015 года новый журнал «Вестник ИнгНИИ» индексируется в РИНЦ на безвозмездной основе.

За последние пять лет институтом проведено более 110 значимых научных мероприятий, из них 26 научных и научно-практических конференций, 7 из которых — международного уровня. В одном только 2019 году мы провели 16 научных конференций, семинаров и круглых столов, сотрудники института приняли участие в 18 научных мероприятиях различного уровня за пределами Ингушетии и РФ. Часть из этих мероприятий и издание научных трудов осуществлено за средства спонсоров.

— Эффективность деятельности научно-исследовательских учреждений определяется также уровнем и количеством изданных научных публикаций. В этом направлении, какая вами работа проведена?

— Следует отметить, что за этот период увеличилось число исследовательских работ, опубликованных учеными в различных научных журналах. Сотрудниками института за истекший 2019 год опубликовано свыше 155 статей, из них 133 — в журналах, индексируемых в РИНЦ, ВАК, Web of Science, SCOPUS. Напомню, что статьи, публикуемые в этих журналах, проходят строгий отбор (уникальность текста, актуальность темы исследования и пр.).

Институтом подготовлено к печати 12 научных монографий, за исключением тех, что были указаны выше:

«Книга Памяти», (автор — Т. У. Яндиева);

1. «Ингушская автономная область: опыт исторического осмысления» (авторы — М. Б. Долгиева, З. Р. Дзуматова, М. Х. Матиев);

2. «Чах Эльмурзиевич Ахриев: жизненный путь и творческое наследие» (монография; автор — М. Б. Долгиева);

3. 3-й том проекта «Фундаментальная грамматика ингушского языка» — «Современный ингушский язык. Морфемика и словообразование» (авторы — Н. М. Барахоева, Р. Р. Хайрова, Ф. Илиева);

4. «Этнополитическая ситуация в Республике Ингушетия» (19-20-21-й вв.) (авторы — Р. З. Сагов, Л. М. Евлоева);

5. Б. М.-Г. Харсиев, Л. Т. Агиева «Сборник документов по истории Ингушетии»;

6. каталог «Гордость Ингушетии», посвященный участникам войны, совершившим героические подвиги в годы Великой Отечественной войны (автор — Т. У. Яндиева);

7. буклет «Вклад Ингушетии в победу в Великой Отечественной войне» (автор — Т. У. Яндиева);

8. «Списки уроженцев Ингушетии, участвовавших в обороне Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны» (автор — Т. У. Яндиева);

9. «Г1алг1ай исторен цхьайола оаг1онаш» (автор — Б. А. Хайров);

10. «Шумер — Ингушетия: лексические соответствия шумерского и ингушского языков. Историко-этимологические очерки» (автор — Б. А. Хайров);

11. «Этнографические аспекты натурального хозяйства с. Даттых (вторая половина 19-го века и 20-й век)» (автор — Б. А. Хайров).

Сегодня в институте проводятся исследования межконфессиональных, межэтнических отношений, исследования по противодействию радикализации молодежи, противодействию коррупции и т. д. Такие исследования в НИИ проводятся, в том числе, и во взаимодействии с другими научными организациями СКФО (анкетирование, анализ данных).

— О сфере вашей деятельности мы поговорили, расскажите теперь, в каких условиях вы работаете, какой финансовый, другой материальный ресурс у вас имеется, чтобы все время оставаться продуктивными?

— Институт не имеет достаточного финансирования даже для обеспечения эффективной деятельности имеющихся научных подразделений, издания имеющейся научной продукции (прошу не путать цифры, обозначенные в годовой смете, с цифрами фактически профинансированных сумм). В институте элементарно нет ни одной единицы служебного автотранспорта. Но при этом ингушская гуманитарная наука не уступает западной и обеспечивает достойные результаты.

Исследования, представляемые институтом на международных форумах, выдерживают конкуренцию на научном рынке. Действительно, настало время, когда во многих областях знаний требуются новые, свежие решения актуальных проблем. Всем понятно, что без науки у страны нет достойного будущего, что наука нуждается в достойном финансировании.

Конечно, еще много нерешенных вопросов. Ситуация в научной сфере, как, впрочем, и в сфере культуры, в РФ также оставляет желать лучшего. Финансирование науки минимальное, особенно гуманитарных наук, исследованием которых мы занимаемся. Это общеизвестный факт. А с учетом того финансового кризиса, который сегодня переживает республика, денежное обеспечение института осуществляется по факту лишь на зарплату, как, впрочем, и в других республиканских учреждениях. Но, не оправдываясь отсутствием финансирования, не жалуясь ни на какие обстоятельства, выискивая возможности работы со спонсорами, институт продолжает свою активную деятельность.

— А какие-то безвозмездные субсидии привлекать для финансирования деятельности института вы пробовали? Ну, какие-нибудь президентские гранты, к примеру?

— По теме грантов скажу отдельно: возможность участия НИИ в получении грантов несколько ограничена в силу следующих обстоятельств. В конкурсе Фонда президентских грантов могут участвовать лишь физические лица, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, государственные и муниципальные организации, органы власти, то есть ни ИнгНИИ, как государственная организация, ни ученые ИнгНИИ, как физические лица, не могут принять участие в данном конкурсе.

Сегодня при институте создается центр культурно-исторического просвещения «Маьтлоам», основными целями которого является пропаганда и сохранение ингушской культуры. В рамках деятельности данного центра мы рассматриваем и вопросы участия в реализации определенных грантов.

Отчасти по ряду федеральных научных грантов участвовать могут только научные учреждения под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ и т. д. Тем не менее, сегодня научные сотрудники ИнгНИИ выдвигают свои научные темы для участия в грантах РФФИ и РГНФ.

— В истории ингушей большое количество белых пятен. Депортация лишила нас многих исторических свидетельств. Большинство архивов были долгое время закрытыми, сейчас они стали более доступными. Какие возможности есть у института для архивной работы?

— Проблема изыскания и изучения новых архивных документов по истории Ингушетии все еще остается для нас весьма актуальной и сегодня. Для сбора и анализа материалов необходимы поездки не только в архивы РФ, но и за рубеж, в том числе в страны Закавказья — в первую очередь в Армению и Грузию, для изучения древних текстов. При этом необходима подготовка специалистов, владеющих древними языками этих народов, и время, чтобы изучить тысячи свитков. А на все это нужны время и средства.

— А какие-то полевые работы вы осуществляете?

— Деятельность института по изучению историко-культурного наследия Ингушетии, имея прикладной характер, базируется в основном на полевых работах и экспедициях. Недавно в институте по поручению республиканского правительства создано направление по изучению башенной культуры нашего народа в горной Ингушетии.

И эта деятельность будет совершенно невозможна при отсутствии требующегося оборудования и соответствующего финансирования. Однако уже сейчас на собственные средства сотрудники института осуществляют регулярные экспедиционные выезды в горную часть Ингушетии для изучения памятников культуры.

— У молодых ученых есть какая-то поддержка?

— В этом году в институте создан совет молодых ученых (СМУ). Его цель — содействие профессиональному росту молодых ученых, вовлечение молодых специалистов в научно-исследовательскую деятельность по фундаментальным и прикладным направлениям, актуальным для отечественной и ингушской науки.

— Как у вас налажена обратная связь с общественностью республики? Какие у них есть возможности узнать о вашей деятельности, кроме как на сайте института?

— Помимо осуществления чисто научной работы, все сотрудники института принимают активное участие в общественной жизни республики. Ученые регулярно выступают в различных СМИ, в том числе принимают активное участие в подготовке цикла передач по духовно-нравственному воспитанию молодого поколения на НТРК и ГТРК «Ингушетия»; проводят культурно-просветительские мероприятия, публичные лекции по истории, культуре ингушского народа в школах и вузах.

— Вы представили подробный отчет о деятельности НИИ за последние несколько лет. А какие еще положительные моменты есть в вашей работе?

— Несмотря на существующие проблемы, в настоящее время в научной сфере наметились положительные тенденции. За последние несколько лет в различных диссертационных советах страны прошли защиты двух докторских и нескольких кандидатских диссертаций научных сотрудников ИнгНИИ.

В 2019 году мы заключили соглашение о сотрудничестве с Южным филиалом Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева" (г. Краснодар). Также у нас имеются соглашения о сотрудничестве с Государственным архивом Ингушетии, с Институтом истории имени Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, с Институтом гуманитарных исследований имени Гулиа Академии наук Абхазии и др.

Цель этих всех соглашений — обеспечение взаимодействия сторон в научно-исследовательской, экспертно-аналитической, методической работе в области гуманитарных наук и по иным направлениям, представляющим взаимный интерес.

Наша общенациональная задача — всячески способствовать становлению и развитию Ингушского НИИ гуманитарных наук.