— В ходе осуществления государственного контроля в сфере антимонопольного законодательства специалистами Ингушского УФАС России выявлены признаки нарушений антимонопольного законодательства при размещении процедуры торгов на сайте torgi. gov. ru на право заключения договоров аренды лесных участков, — пояснил собеседник. — Участниками дела явились региональное Министерство природных ресурсов и экологии, ООО «Северо-Кавказская лесная компания, ООО «Инг-Лес», ИП Гатиев и ИП Беков. Общая сумма арендного платежа в год по 4 лотам более 1,5 миллиона рублей. Общая площадь территории — более 3,772 га. Срок аренды 30 лет у одного участника, по 20 лет у двух участников торгов.

Нарушения были допущены при проведении процедуры торгов — имеются признаки сговора органа власти с хозяйствующими субъектами. Так, в целях обеспечения гласности, открытости и прозрачности информация о проведении торгов, в соответствии с законодательством, должна быть размещена на электронной торговой площадке одновременно с размещением на официальном сайте торгов (torgi. gov. ru). В данном случае все процедуры торгов были проведены до размещения извещения на официальном сайте торгов, что является одним из признаков заключения антиконкурентного соглашения между министерством и участниками торгов.

По словам Точиева, в составе аукциона были 4 лота. При этом антиконкурентное соглашение привело к тому, что в каждом лоте подано только по одной заявке от каждого участника (раздел рынка). Кроме того, торги прошли по начальной стартовой цене, что в совокупности с иными признаками также является признаком нарушения закона «О защите конкуренции».