УФАС

Неутешительная картина

Ингушским УФАС России в третьем квартале текущего года назначено штрафов на полтора миллиона рублей

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Заместитель руководителя антимонопольного ведомства Рамазан Евлоев

Раз в квартал в Ингушском УФАС России проходят публичные обсуждения правоприменительной практики. За две недели до назначенной даты обсуждения всем органам власти, представителям бизнес-сообщества, специалистам в сфере государственного заказа, представителям общественных организаций и т. д. рассылаются приглашения.

По словам заместителя руководителя антимонопольного ведомства Рамазана Евлоева, цель такой встречи — не отчет о проделанной работе, а диалог о том, что не получилось, почему возникли трудности и как их не повторять.

— В рамках встречи озвучиваются цифры по каждому из направлений, — рассказал он газете «Ингушетия». — Речь идет о количестве нарушений, их типовых видах, которые повторяются из раза в раз, а также размерах административных штрафов, наложенных антимонопольным ведомством и взысканных на данный момент. Кроме того, мы приводим обязательно примеры дел, чтобы никто не повторял чужих ошибок.

Евлоев подчеркнул, что основным из направлений деятельности Ингушского УФАС является государственный заказ.

— Где и как допустили ошибку представители органов власти, были ли в рамках данной закупки ущемлены права бизнеса и как исправить ситуацию — в этом направлении мы работаем особенно тщательно.

Так, по его словам, с 1 октября по текущий момент поступило 55 жалоб участников закупок, из которых 12 возвращены в связи с их несоответствием требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 12 жалоб отозвано заявителями. По существу была рассмотрена на заседаниях комиссии Ингушского УФАС 31 жалоба. Из них 6 жалоб поданы на действия федеральных заказчиков либо их комиссий, 1 — на действия муниципальных заказчиков, 24 жалобы — на действия заказчиков РИ и их комиссий.

— В большинстве случаев причина нарушений — простое незнание. Изменения в законодательстве бывают очень часто и за этим необходимо следить. Однако, как известно, незнание не освобождает от ответственности: антимонопольное законодательство тоже важное направление в нашей деятельности, — рассказал Евлоев. — Здесь, в основном, монополист, в руках которого большая часть рынка, злоупотребляет своим положением, ущемляя права потребителей.

К примеру, в отношении «МРСК Северного Кавказа» в лице его филиала «Ингушэнерго» было вынесено решение о незаконном отключении потребителя от электропитания, наложен штраф в размере более 26 млн рублей. Также в отношении виновных должностных лиц «Ингушэнерго» и самого юрлица возбуждены дела об административном правонарушении.

Здесь стоит уточнить, что юристы «Ингушэнерго» обратились в суд с заявлением, в котором просили признать недействительным решение и предписание Ингушского УФАС России. Но суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении жалоб «Ингушэнерго». Решение суда вступило в силу. Предписание антимонопольного органа по аннулированию акта безучетного потребления находится на стадии исполнения «Ингушэнерго».

Также на стадии рассмотрения находятся и два дела в отношении «Ингушэнерго», где заявители ИП утверждают в своей жалобе о незаконном отключении.

Собеседник отметил также, что особый акцент в своей работе антимонопольщики делают на мониторинге местной рекламы.

— Реклама должна быть честной, правдивой и добросовестной, — уверен Евлоев. — Но, к сожалению, либо наши горожане так спешат, либо не беспокоятся, но жалоб на рекламу очень мало. А между тем недобросовестная реклама может и на здоровье повлиять, например, если на своем билборде косметологи не напомнят о необходимости проконсультироваться с врачом, прежде чем идти на процедуры.

Много шума, например, было в связи с делом о рекламе сильнодействующих лекарств «Лирика» в сети «Инстаграм». Очень много обращений по этому поводу. Сейчас мы работаем над установлением личности распространителя рекламы и блокировкой номера. Далее материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Так, в третьем квартале 2020 года на основании решений управления, а также коллег из других ведомств вынесено 63 постановления о назначении административных наказаний на общую сумму 1 млн 514 тысяч рублей. Взыскано административных штрафов на сумму 1 млн 616 тысяч рублей.

Поэтому такие встречи, диалоги очень важны: мы открыты для разговора, консультаций и помощи. Методические мероприятия проводятся и отдельно с муниципалитетами — главами администраций, собираем отдельно и представителей бизнес-сообщества. Тем не менее, пока что, увы, картина неутешительная.

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