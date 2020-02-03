В ходе торжественной церемонии передачи техники первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Северный Кавказ» Борис Мисиров подчеркнул, что это первое за 7 лет масштабное приобретение новой спецтехники для энергосистем регионов.

«Мы приобрели транспорт для контролеров, бригадные автомобили, автовышки, которые позволят нашим специалистам оперативно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы. Это значит, что повысится качество и эффективность энергоснабжения жителей всего северокавказского округа, — рассказал Борис Мисиров. — Компания «Россети Северный Кавказ» уже в этом году планирует приобретение транспорта для энергетиков в регионах на сумму более 700 миллионов рублей также из собственных средств».

Автотранспорт по регионам распределен в соответствии с территориями обслуживания филиалов и объемом отраслевых задач: Ингушскому филиалу передано 13 машин.

«Без преувеличения для региональной энергосистемы — это грандиозное событие. Последний раз автопарк «Ингушэнерго» пополнялся 7 лет назад, в 2013 году. Случались ситуации, когда мы вынуждены были откладывать срочный ремонт оборудования из-за высокой загруженности спецтехники, — отметил директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев. — Теперь мы рассчитываем существенно улучшить показатели надежности электроснабжения — снизить количество технологических нарушений в сетях региона и среднее время в перерыве электроснабжения».

Все автомобили включены в Геоинформационную систему компании «Россети Северный Кавказ», которая позволяет в режиме реального времени определять, где находится в настоящее время спецтехника, благодаря чему сокращать издержки.

«Наличие современной и надежной техники — важный критерий качественного выполнения плановых и оперативных заданий. Но есть еще один момент. Новая техника — это безопасность и комфорт. Поэтому у нас сегодня не просто радость. Это настоящий праздник для «оперативников» — людей, которые большую часть времени проводят в дороге», — поделился мнением Хасан Дударов, мастер Назрановского участка городских электрических сетей.

Напомним, что ранее компания «Россети Северный Кавказ» за счет собственных средств приобрела для специалистов оперативно-выездных бригад специальную дугозащитную одежду на 250 миллионов рублей для обеспечения безопасности персонала.