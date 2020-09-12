«На базе этой организации будет проводиться обучение волонтеров и участников поисковых операций», — сказал Селюжидский.

По его информации, с 2018 года в Ингушетии начали свою деятельность волонтерские объединения: «Поисковый отряд», «Волонтеры Победы» и «Юная армия».

Благодаря тесному сотрудничеству упомянутых организаций с правоохранителями увеличено число установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Очень важную функцию волонтеры выполняют при розыске пропавших несовершеннолетних. Подавляющее большинство удается обнаружить в первые часы, либо сутки после исчезновения.

К одному из ярких примеров слаженной работы полиции и общественности он отнес поиск 4-летней девочки, которая 17 апреля текущего года была обнаружена в районе агропредприятия «Сад-Гигант Ингушетия» в сельском поселении Троицкое уже через 7 часов после пропажи. Тогда к поискам ребенка подключились несколько сотен человек.

Председатель комитета по делам молодежи Анзор Мархиев рассказал о работе волонтеров отрядов «Малгобек», «Патриот» и других по поиску без вести пропавших защитников Отечества в период ВОВ.

«За последний год волонтеры принимали участие в открытии Межрегиональной Вахты Памяти «Северо-Кавказский фронт-2019» с участием поисковиков СКФО, в благоустройстве могилы неизвестного солдата в парке «Серго Орджоникидзе» в Малгобеке, и перезахоронении останков 19 красноармейцев, погибших во время Малгобекской оборонительной операции», — сообщил Мархиев.

Он добавил, что в регионе также реализовывается согласованный с министерством обороны России ежегодный проект «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО», в котором участвуют более 100 поисковиков из других регионов страны.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил всех, кто, не жалея сил и времени, участвует в поисках людей, поручив оказывать им всяческую поддержку, в том числе и активистам-поисковикам, которые ищут родственников участников Великой Отечественной войны.

«Представители волонтерских организаций должны всегда иметь открытый доступ к актуальной информации о пропавших без вести», — считает руководитель субъекта.

По его мнению, в этой работе необходимо исключить ряд проблем: несогласованность, отсутствие слаженности и координации действий, низкая информированность о поисковых мероприятиях.