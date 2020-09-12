Важную функцию добровольцы выполняют при розыске пропавших
Ингушских волонтеров планируют обучать поисковой работе на базе общественной организации
В республике планируется сформировать региональную общественную организацию для объединения усилий желающих оказывать добровольную помощь властям и правоохранителям в поисковой работе, сообщил начальник управления уголовного розыска республиканского МВД Дмитрий Селюжидский на совещании у Главы региона в Магасе.
«На базе этой организации будет проводиться обучение волонтеров и участников поисковых операций», — сказал Селюжидский.
По его информации, с 2018 года в Ингушетии начали свою деятельность волонтерские объединения: «Поисковый отряд», «Волонтеры Победы» и «Юная армия».
Благодаря тесному сотрудничеству упомянутых организаций с правоохранителями увеличено число установления местонахождения разыскиваемых лиц.
Очень важную функцию волонтеры выполняют при розыске пропавших несовершеннолетних. Подавляющее большинство удается обнаружить в первые часы, либо сутки после исчезновения.
К одному из ярких примеров слаженной работы полиции и общественности он отнес поиск 4-летней девочки, которая 17 апреля текущего года была обнаружена в районе агропредприятия «Сад-Гигант Ингушетия» в сельском поселении Троицкое уже через 7 часов после пропажи. Тогда к поискам ребенка подключились несколько сотен человек.
Председатель комитета по делам молодежи Анзор Мархиев рассказал о работе волонтеров отрядов «Малгобек», «Патриот» и других по поиску без вести пропавших защитников Отечества в период ВОВ.
«За последний год волонтеры принимали участие в открытии Межрегиональной Вахты Памяти «Северо-Кавказский фронт-2019» с участием поисковиков СКФО, в благоустройстве могилы неизвестного солдата в парке «Серго Орджоникидзе» в Малгобеке, и перезахоронении останков 19 красноармейцев, погибших во время Малгобекской оборонительной операции», — сообщил Мархиев.
Он добавил, что в регионе также реализовывается согласованный с министерством обороны России ежегодный проект «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО», в котором участвуют более 100 поисковиков из других регионов страны.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил всех, кто, не жалея сил и времени, участвует в поисках людей, поручив оказывать им всяческую поддержку, в том числе и активистам-поисковикам, которые ищут родственников участников Великой Отечественной войны.
«Представители волонтерских организаций должны всегда иметь открытый доступ к актуальной информации о пропавших без вести», — считает руководитель субъекта.
По его мнению, в этой работе необходимо исключить ряд проблем: несогласованность, отсутствие слаженности и координации действий, низкая информированность о поисковых мероприятиях.