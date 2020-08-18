«Глава региона Махмуд-Али Калиматов поручил организовать для работников образовательных учреждений, включая техперсонал, сдачу в обязательном порядке анализов на COVID-19 перед началом учебного года. В ходе совещания в Магасе он подчеркнул, что этим летом правила подготовки меняются, поскольку приоритеты направлены в сторону эпидемиологической безопасности учащихся и преподавательского состава», — отметил собеседник издания.

По его словам, десятилетиями отработанный сценарий организации школьного и вузовского обучения может быть во многом скорректирован ввиду сохранения опасности непредсказуемого развития событий.

«Несмотря ни на что, новый учебный год в школах начнётся как обычно, хоть и без привычных линеек и праздников первого звонка. Угроза эпидемии требует от нас новых подходов к тому, как должен проходить учебный процесс в этих условиях. Со своей стороны хочу заявить, что эти требования должны неукоснительно соблюдаться — речь идёт о здоровье и жизни наших детей», — подчеркнул Калиматов.

По данным Минобразования региона, планируемая численность обучающихся в школах на начало учебного года составляет 80 315 человек, что на 4 825 учащихся больше, чем в прошлом году. Всего к приемке предъявлено 240 учреждений, в том числе 129 школ, 70 детских садов, 20 учреждений дополнительного образования и 1 — профессионального.

С 1 сентября в Ингушетии в новых зданиях будут функционировать три образовательных учреждения в сельских поселениях Экажево, Сурхахи, Гази-Юрт. А до 2021 года в республике планируется ввести еще 29 объектов образования, из них 18 — дошкольных учреждений, 11 — общеобразовательных учреждений.

Как сообщили в региональном оперштабе, по состоянию на 18 августа в Ингушетии всего проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию — 55 629.

По результатам исследований — 4069 впервые установленных диагнозов COVID-2019. Умерших за сутки нет, всего от инфекции скончались 75 человек. Выздоровевших 3 561 человек.

Напомним, 10 августа Ингушетия перешла к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Общеобразовательные, дошкольные учреждения, медресе в регионе оставались закрытыми на карантин с 17 марта.