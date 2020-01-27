В рамках конгресса выступили как ведущие российские ученые и специалисты, так и зарубежные эксперты из авторитетных университетов, клиник, медицинских центров Бельгии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Израиля, США, Канады, Японии, Индии и других стран.

Как сообщили в Минздраве Ингушетии, в фокусе научной программы конгресса рассматривались наиболее актуальные вопросы современной репродуктивной медицины — профилактика репродуктивных потерь; сохранение репродуктивного здоровья и качества жизни при различных заболеваниях; научные, клинические, этические и социальные аспекты вспомогательных репродуктивных технологий; ведение беременности высокого риска.

Также прошли интерактивные прямые трансляции репродуктивной хирургии из операционных Центра; школы по лапароскопии и гистероскопии; школа «Эндометриоз и репродукция»; конкурс молодых ученых.

В ходе конгресса было проведено совещание главных специалистов акушеров-гинекологов. Во время конгресса работала выставочная экспозиция ведущих российских и зарубежных производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования.